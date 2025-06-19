https://ria.ru/20250619/rosatom-2023926612.html

"Росатом" инвестирует более пяти миллиардов в соцобъекты в Курской области

"Росатом" инвестирует более пяти миллиардов в соцобъекты в Курской области - РИА Новости, 19.06.2025

"Росатом" инвестирует более пяти миллиардов в соцобъекты в Курской области

Госкорпорация "Росатом" инвестирует 5,3 миллиарда рублей в течение трех лет в реконструкцию очистных сооружений, водозабора, тепловых сетей и строительство... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T15:05:00+03:00

2025-06-19T15:05:00+03:00

2025-06-19T16:43:00+03:00

экономика

курская область

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

россия

общество

пмэф-2025

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" инвестирует 5,3 миллиарда рублей в течение трех лет в реконструкцию очистных сооружений, водозабора, тепловых сетей и строительство соцобъектов в Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн по итогам деловой встречи в рамках ПМЭФ с гендиректором корпорации Алексеем Лихачевым. "Росатом" — один из главных партнёров Курской области. Развитие атомной отрасли в регионе для нас является важной задачей. Вместе с генеральным директором госкорпорации Алексеем Лихачёвым на полях ПМЭФ-2025 подписали соглашение о сотрудничестве на ближайшие 3 года. Сердце Курской атомной энергетики — АЭС в городе Курчатове. Станция является крупнейшим генератором электроэнергии во всем Черноземье: мощность позволила обеспечить профицит и сделать наш регион привлекательным для развития, внедрения новых проектов", – сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Он отметил, что сотрудничество с "Росатомом" - это не только создание дополнительных рабочих мест, но и развитие общественных пространств. "При поддержке корпорации за последние годы регион достроил Дворец культуры, приведена в порядок набережная, создан технопарк "Кванториум", ремонтировалась коммунальная и дорожная инфраструктура и многое другое. Планы впереди не менее масштабные: за счёт поддержки наших партнёров планируем провести реконструкцию очистных сооружений, водозабора и тепловых сетей, построить Ледовый дворец и станцию обезжелезивания, отремонтировать стадион "Энергетик", создать новый краеведческий музей. Общая сумма инвестиций за эти года составит порядка ₽5,3 млрд!" – добавил он. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250607/pravitelstvo-2021478329.html

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экономика, курская область, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, общество