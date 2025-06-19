Рейтинг@Mail.ru
"Росатом" инвестирует более пяти миллиардов в соцобъекты в Курской области - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
15:05 19.06.2025 (обновлено: 16:43 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/rosatom-2023926612.html
"Росатом" инвестирует более пяти миллиардов в соцобъекты в Курской области
"Росатом" инвестирует более пяти миллиардов в соцобъекты в Курской области - РИА Новости, 19.06.2025
"Росатом" инвестирует более пяти миллиардов в соцобъекты в Курской области
Госкорпорация "Росатом" инвестирует 5,3 миллиарда рублей в течение трех лет в реконструкцию очистных сооружений, водозабора, тепловых сетей и строительство... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T15:05:00+03:00
2025-06-19T16:43:00+03:00
экономика
курская область
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
общество
пмэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152647/19/1526471909_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e23fdc54ea5ef35d958b3b2d44766e20.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" инвестирует 5,3 миллиарда рублей в течение трех лет в реконструкцию очистных сооружений, водозабора, тепловых сетей и строительство соцобъектов в Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн по итогам деловой встречи в рамках ПМЭФ с гендиректором корпорации Алексеем Лихачевым. "Росатом" — один из главных партнёров Курской области. Развитие атомной отрасли в регионе для нас является важной задачей. Вместе с генеральным директором госкорпорации Алексеем Лихачёвым на полях ПМЭФ-2025 подписали соглашение о сотрудничестве на ближайшие 3 года. Сердце Курской атомной энергетики — АЭС в городе Курчатове. Станция является крупнейшим генератором электроэнергии во всем Черноземье: мощность позволила обеспечить профицит и сделать наш регион привлекательным для развития, внедрения новых проектов", – сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Он отметил, что сотрудничество с "Росатомом" - это не только создание дополнительных рабочих мест, но и развитие общественных пространств. "При поддержке корпорации за последние годы регион достроил Дворец культуры, приведена в порядок набережная, создан технопарк "Кванториум", ремонтировалась коммунальная и дорожная инфраструктура и многое другое. Планы впереди не менее масштабные: за счёт поддержки наших партнёров планируем провести реконструкцию очистных сооружений, водозабора и тепловых сетей, построить Ледовый дворец и станцию обезжелезивания, отремонтировать стадион "Энергетик", создать новый краеведческий музей. Общая сумма инвестиций за эти года составит порядка ₽5,3 млрд!" – добавил он. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250607/pravitelstvo-2021478329.html
https://ria.ru/20250615/vsu-2022993178.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152647/19/1526471909_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_11e40d982b4d9e25c0ba7153ee8c6140.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, курская область, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, общество
Экономика, Курская область, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия, Общество, ПМЭФ-2025
"Росатом" инвестирует более пяти миллиардов в соцобъекты в Курской области

Росатом инвестирует 5,3 млрд рублей в ремонт и строительство курских соцобъектов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" инвестирует 5,3 миллиарда рублей в течение трех лет в реконструкцию очистных сооружений, водозабора, тепловых сетей и строительство соцобъектов в Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн по итогам деловой встречи в рамках ПМЭФ с гендиректором корпорации Алексеем Лихачевым.
"Росатом" — один из главных партнёров Курской области. Развитие атомной отрасли в регионе для нас является важной задачей. Вместе с генеральным директором госкорпорации Алексеем Лихачёвым на полях ПМЭФ-2025 подписали соглашение о сотрудничестве на ближайшие 3 года. Сердце Курской атомной энергетики — АЭС в городе Курчатове. Станция является крупнейшим генератором электроэнергии во всем Черноземье: мощность позволила обеспечить профицит и сделать наш регион привлекательным для развития, внедрения новых проектов", – сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Пострадавшим жителям Курской области выделят дополнительные средства
7 июня, 10:26
Он отметил, что сотрудничество с "Росатомом" - это не только создание дополнительных рабочих мест, но и развитие общественных пространств.
"При поддержке корпорации за последние годы регион достроил Дворец культуры, приведена в порядок набережная, создан технопарк "Кванториум", ремонтировалась коммунальная и дорожная инфраструктура и многое другое. Планы впереди не менее масштабные: за счёт поддержки наших партнёров планируем провести реконструкцию очистных сооружений, водозабора и тепловых сетей, построить Ледовый дворец и станцию обезжелезивания, отремонтировать стадион "Энергетик", создать новый краеведческий музей. Общая сумма инвестиций за эти года составит порядка ₽5,3 млрд!" – добавил он.
ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Последствия удара ВСУ по Рыльску Курской области - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Хинштейн рассказал об атакованных ВСУ объектах в курском приграничье
15 июня, 18:40
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаКурская областьГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала