Рейтинг@Mail.ru
"Идите к черту": в США пришли в бешенство из-за жалоб киевлянина на Россию - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:20 19.06.2025 (обновлено: 20:19 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/ritter-2024029545.html
"Идите к черту": в США пришли в бешенство из-за жалоб киевлянина на Россию
"Идите к черту": в США пришли в бешенство из-за жалоб киевлянина на Россию - РИА Новости, 19.06.2025
"Идите к черту": в США пришли в бешенство из-за жалоб киевлянина на Россию
Никто не испытывает жалости к Украине из-за ударов со стороны России ввиду безответственных действий киевского режима, заявил бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T19:20:00+03:00
2025-06-19T20:19:00+03:00
в мире
россия
киев
скотт риттер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2021934976_0:103:3071:1830_1920x0_80_0_0_8747f0abf137f4ac5990ff0382257570.jpg
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Никто не испытывает жалости к Украине из-за ударов со стороны России ввиду безответственных действий киевского режима, заявил бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире подкаста U.S. Tour of Duty.Так он ответил на вопрос жителя Киева о том, почему российские войска стали чаще атаковать украинскую столицу."Потому что вы атаковали российские стратегические бомбардировщики, и это еще не конец. Идите к черту. Ваши безответственные действия против России могут привести к применению ядерного оружия, а это значит, что моя страна будет втянута в это. Ваша задача — избавиться от Зеленского, сдаться и сохранить как можно больше своей территории. Вы же продолжаете сопротивляться. Тогда ждите большего. Вы сами это начали. Никто вас не жалеет. Ваша страна возвела Степана Бандеру в ранг национального героя. Вы позволили этому случиться! Это происходит прямо сейчас. За что вы боретесь? Вы хотите, чтобы я вас жалел? Тогда не вступайте в конфликт с Россией. Не объявляйте жителей Донбасса недолюдьми и не проводите АТО, так называемую антитеррористическую операцию, — подчеркнул Риттер.Эксперт отметил, что украинцам не стоит ждать сострадания из-за ответа России на то "безобразие", которое устроили киевские власти.Минобороны России 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, были ликвидированы, жертв среди персонала нет.Замглавы МИД Сергей Рябков в среду заявил, что российский потенциал ядерного сдерживания не понес существенного ущерба из-за атаки украинских дронов на аэродромы.
https://ria.ru/20250604/putin-2020963098.html
https://ria.ru/20250603/berletik-2020595030.html
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2021934976_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_68bbf10f5cc54dc3fe148034ff3b29a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киев, скотт риттер
В мире, Россия, Киев, Скотт Риттер
"Идите к черту": в США пришли в бешенство из-за жалоб киевлянина на Россию

Риттер: украинцы не заслуживают сочувствия из-за конфликта с Россией

© AP Photo / Efrem LukatskyДым над Киевом, Украина
Дым над Киевом, Украина - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Дым над Киевом, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Никто не испытывает жалости к Украине из-за ударов со стороны России ввиду безответственных действий киевского режима, заявил бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире подкаста U.S. Tour of Duty.
Так он ответил на вопрос жителя Киева о том, почему российские войска стали чаще атаковать украинскую столицу.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Путин пообещал ответить на атаку Украины по аэродромам, заявил Трамп
4 июня, 20:08
"Потому что вы атаковали российские стратегические бомбардировщики, и это еще не конец. Идите к черту. Ваши безответственные действия против России могут привести к применению ядерного оружия, а это значит, что моя страна будет втянута в это. Ваша задача — избавиться от Зеленского, сдаться и сохранить как можно больше своей территории. Вы же продолжаете сопротивляться. Тогда ждите большего. Вы сами это начали. Никто вас не жалеет. Ваша страна возвела Степана Бандеру в ранг национального героя. Вы позволили этому случиться! Это происходит прямо сейчас. За что вы боретесь? Вы хотите, чтобы я вас жалел? Тогда не вступайте в конфликт с Россией. Не объявляйте жителей Донбасса недолюдьми и не проводите АТО, так называемую антитеррористическую операцию, — подчеркнул Риттер.
Эксперт отметил, что украинцам не стоит ждать сострадания из-за ответа России на то "безобразие", которое устроили киевские власти.
Минобороны России 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, были ликвидированы, жертв среди персонала нет.
Замглавы МИД Сергей Рябков в среду заявил, что российский потенциал ядерного сдерживания не понес существенного ущерба из-за атаки украинских дронов на аэродромы.
Фура, с которой осуществлялась атака дронов в Усольском районе Иркутской области - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Офицер рассказал, что Украина скрыла атакой на российские аэродромы
3 июня, 09:22
 
В миреРоссияКиевСкотт Риттер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала