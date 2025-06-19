"Идите к черту": в США пришли в бешенство из-за жалоб киевлянина на Россию
Риттер: украинцы не заслуживают сочувствия из-за конфликта с Россией
© AP Photo / Efrem LukatskyДым над Киевом, Украина
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Дым над Киевом, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Никто не испытывает жалости к Украине из-за ударов со стороны России ввиду безответственных действий киевского режима, заявил бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире подкаста U.S. Tour of Duty.
Так он ответил на вопрос жителя Киева о том, почему российские войска стали чаще атаковать украинскую столицу.
"Потому что вы атаковали российские стратегические бомбардировщики, и это еще не конец. Идите к черту. Ваши безответственные действия против России могут привести к применению ядерного оружия, а это значит, что моя страна будет втянута в это. Ваша задача — избавиться от Зеленского, сдаться и сохранить как можно больше своей территории. Вы же продолжаете сопротивляться. Тогда ждите большего. Вы сами это начали. Никто вас не жалеет. Ваша страна возвела Степана Бандеру в ранг национального героя. Вы позволили этому случиться! Это происходит прямо сейчас. За что вы боретесь? Вы хотите, чтобы я вас жалел? Тогда не вступайте в конфликт с Россией. Не объявляйте жителей Донбасса недолюдьми и не проводите АТО, так называемую антитеррористическую операцию, — подчеркнул Риттер.
Эксперт отметил, что украинцам не стоит ждать сострадания из-за ответа России на то "безобразие", которое устроили киевские власти.
Минобороны России 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, были ликвидированы, жертв среди персонала нет.
Замглавы МИД Сергей Рябков в среду заявил, что российский потенциал ядерного сдерживания не понес существенного ущерба из-за атаки украинских дронов на аэродромы.