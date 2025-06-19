https://ria.ru/20250619/rfpi--2023847778.html
РФПИ и компания УК "Первая" инвестируют в производство медоборудования
РФПИ и компания УК "Первая" инвестируют в производство медоборудования - РИА Новости, 19.06.2025
РФПИ и компания УК "Первая" инвестируют в производство медоборудования
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и управляющая компания "Первая" инвестируют 1 миллиард рублей в компанию Medical Visual Systems – лидера на российском... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T11:45:00+03:00
2025-06-19T11:45:00+03:00
2025-06-19T12:58:00+03:00
пмэф-2025
российский фонд прямых инвестиций
россия
индия
казахстан
брикс
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834015787_0:254:3189:2047_1920x0_80_0_0_cff44dedebf0bd0f4e206e29b9a6fc66.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и управляющая компания "Первая" инвестируют 1 миллиард рублей в компанию Medical Visual Systems – лидера на российском рынке производства интегрированных операционных для медицинских учреждений, сообщили в пресс-службе РФПИ на полях ПМЭФ-2025. "Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд России) и управляющая компания "Первая" (УК Первая, крупнейшая управляющая компания в России по объему активов под управлением) инвестируют 1 миллиард рублей в компанию Medical Visual Systems – лидера на российском рынке производства интегрированных операционных для медицинских учреждений", - говорится в сообщении. Интегрированная операционная (ИО) объединяет инженерные сети и медицинское оборудование для повышения эффективности работы медицинского персонала и безопасности пациентов. В свою очередь компания создает решения в сфере автоматизации работы операционной, внедрения искусственного интеллекта (ИИ) и телемедицины. Отмечается, что инвестиции позволят компании развивать стратегические направления, среди которых запуск производства эндоскопической стойки российского бренда TMG, дальнейшая разработка собственной экосистемы сервисов и приложений для хирургии, в том числе с использованием ИИ, выход на рынки Индии и других стран БРИКС, а также Казахстана. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250526/putin-2019153178.html
россия
индия
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834015787_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_6b4624060d4d98441834830b20201ef7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский фонд прямых инвестиций, россия, индия, казахстан, брикс, экономика
ПМЭФ-2025, Российский фонд прямых инвестиций, Россия, Индия, Казахстан, БРИКС, Экономика
РФПИ и компания УК "Первая" инвестируют в производство медоборудования
РФПИ и УК "Первая" инвестируют 1 млрд руб в производство медоборудования