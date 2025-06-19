https://ria.ru/20250619/rfpi--2023847778.html

РФПИ и компания УК "Первая" инвестируют в производство медоборудования

РФПИ и компания УК "Первая" инвестируют в производство медоборудования - РИА Новости, 19.06.2025

РФПИ и компания УК "Первая" инвестируют в производство медоборудования

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и управляющая компания "Первая" инвестируют 1 миллиард рублей в компанию Medical Visual Systems – лидера на российском... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T11:45:00+03:00

2025-06-19T11:45:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и управляющая компания "Первая" инвестируют 1 миллиард рублей в компанию Medical Visual Systems – лидера на российском рынке производства интегрированных операционных для медицинских учреждений, сообщили в пресс-службе РФПИ на полях ПМЭФ-2025. "Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд России) и управляющая компания "Первая" (УК Первая, крупнейшая управляющая компания в России по объему активов под управлением) инвестируют 1 миллиард рублей в компанию Medical Visual Systems – лидера на российском рынке производства интегрированных операционных для медицинских учреждений", - говорится в сообщении. Интегрированная операционная (ИО) объединяет инженерные сети и медицинское оборудование для повышения эффективности работы медицинского персонала и безопасности пациентов. В свою очередь компания создает решения в сфере автоматизации работы операционной, внедрения искусственного интеллекта (ИИ) и телемедицины. Отмечается, что инвестиции позволят компании развивать стратегические направления, среди которых запуск производства эндоскопической стойки российского бренда TMG, дальнейшая разработка собственной экосистемы сервисов и приложений для хирургии, в том числе с использованием ИИ, выход на рынки Индии и других стран БРИКС, а также Казахстана. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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российский фонд прямых инвестиций, россия, индия, казахстан, брикс, экономика