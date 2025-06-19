https://ria.ru/20250619/putin-2024016334.html
Путин встретился с вице-президентом ЮАР
Путин встретился с вице-президентом ЮАР - РИА Новости, 19.06.2025
Путин встретился с вице-президентом ЮАР
Президент РФ Владимир Путин и вице-президент ЮАР Пол Машатиле начали беседу в Стрельне, которая проходит в рамках ПМЭФ-2025, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T18:35:00+03:00
2025-06-19T18:35:00+03:00
2025-06-19T18:41:00+03:00
пмэф-2025
стрельна
владимир путин
юар
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2024017606_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e5e5b35dc52fee71b12ebf9df33dfa16.jpg
СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и вице-президент ЮАР Пол Машатиле начали беседу в Стрельне, которая проходит в рамках ПМЭФ-2025, передает корреспондент РИА Новости. Ранее Путин провел в Стрельне полноформатные переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто. В Кремле накануне отметили, что в ходе беседы будут затронуты и вопросы, касающиеся международной и региональной тематики.
https://ria.ru/20250619/putin-2023920975.html
стрельна
юар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2024017606_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9595cb215de9781d241cc27a7c8b433e.jpg
Путин и вице-президент ЮАР начали беседу в Стрельне
Связи между Россией и ЮАР успешно развиваются, отметил президент.
2025-06-19T18:35
true
PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стрельна, владимир путин, юар, в мире
ПМЭФ-2025, Стрельна, Владимир Путин, ЮАР, В мире
Путин встретился с вице-президентом ЮАР
Путин и вице-президент ЮАР Машатиле начали беседу в Стрельне