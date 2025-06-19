https://ria.ru/20250619/putin-2024016334.html

Путин встретился с вице-президентом ЮАР

Путин встретился с вице-президентом ЮАР - РИА Новости, 19.06.2025

Путин встретился с вице-президентом ЮАР

Президент РФ Владимир Путин и вице-президент ЮАР Пол Машатиле начали беседу в Стрельне, которая проходит в рамках ПМЭФ-2025, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.06.2025

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СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и вице-президент ЮАР Пол Машатиле начали беседу в Стрельне, которая проходит в рамках ПМЭФ-2025, передает корреспондент РИА Новости. Ранее Путин провел в Стрельне полноформатные переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто. В Кремле накануне отметили, что в ходе беседы будут затронуты и вопросы, касающиеся международной и региональной тематики.

https://ria.ru/20250619/putin-2023920975.html

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Путин и вице-президент ЮАР начали беседу в Стрельне Связи между Россией и ЮАР успешно развиваются, отметил президент. 2025-06-19T18:35 true PT0M23S

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стрельна, владимир путин, юар, в мире