https://ria.ru/20250619/putin-2023911033.html

Путин назвал ПМЭФ хорошей площадкой для политиков и предпринимателей

Путин назвал ПМЭФ хорошей площадкой для политиков и предпринимателей - РИА Новости, 19.06.2025

Путин назвал ПМЭФ хорошей площадкой для политиков и предпринимателей

ПМЭФ уже в течение многих лет собирает на своей площадке большое количество политиков и предпринимателей со всего мира, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T14:27:00+03:00

2025-06-19T14:27:00+03:00

2025-06-19T14:27:00+03:00

экономика

россия

индонезия

стрельна

владимир путин

прабово субианто

пмэф

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СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. ПМЭФ уже в течение многих лет собирает на своей площадке большое количество политиков и предпринимателей со всего мира, заявил президент РФ Владимир Путин. "Это хорошая площадка, которая уж в течение многих лет собирает достаточно большое количество предпринимателей и политиков со всего мира", - сказал Путин на переговорах с лидером Индонезии Прабово Субианто. Переговоры проходят в Константиновском дворце в Стрельне. Накануне Субианто прибыл в Санкт-Петербург с официальным визитом. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/putin-2023748056.html

россия

индонезия

стрельна

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экономика, россия, индонезия, стрельна, владимир путин, прабово субианто, пмэф