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Путин назвал ПМЭФ хорошей площадкой для политиков и предпринимателей - РИА Новости, 19.06.2025
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14:27 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/putin-2023911033.html
Путин назвал ПМЭФ хорошей площадкой для политиков и предпринимателей
Путин назвал ПМЭФ хорошей площадкой для политиков и предпринимателей - РИА Новости, 19.06.2025
Путин назвал ПМЭФ хорошей площадкой для политиков и предпринимателей
ПМЭФ уже в течение многих лет собирает на своей площадке большое количество политиков и предпринимателей со всего мира, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T14:27:00+03:00
2025-06-19T14:27:00+03:00
экономика
россия
индонезия
стрельна
владимир путин
прабово субианто
пмэф
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СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. ПМЭФ уже в течение многих лет собирает на своей площадке большое количество политиков и предпринимателей со всего мира, заявил президент РФ Владимир Путин. "Это хорошая площадка, которая уж в течение многих лет собирает достаточно большое количество предпринимателей и политиков со всего мира", - сказал Путин на переговорах с лидером Индонезии Прабово Субианто. Переговоры проходят в Константиновском дворце в Стрельне. Накануне Субианто прибыл в Санкт-Петербург с официальным визитом. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, россия, индонезия, стрельна, владимир путин, прабово субианто, пмэф
Экономика, Россия, Индонезия, Стрельна, Владимир Путин, Прабово Субианто, ПМЭФ
Путин назвал ПМЭФ хорошей площадкой для политиков и предпринимателей

Путин: ПМЭФ собирает большое количество политиков и бизнесменов со всего мира

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / POOL
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СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. ПМЭФ уже в течение многих лет собирает на своей площадке большое количество политиков и предпринимателей со всего мира, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Это хорошая площадка, которая уж в течение многих лет собирает достаточно большое количество предпринимателей и политиков со всего мира", - сказал Путин на переговорах с лидером Индонезии Прабово Субианто.
Переговоры проходят в Константиновском дворце в Стрельне.
Накануне Субианто прибыл в Санкт-Петербург с официальным визитом.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
"Есть выход из нынешней ситуации". Путин ответил на главный вопрос недели
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ЭкономикаРоссияИндонезияСтрельнаВладимир ПутинПрабово СубиантоПМЭФ
 
 
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