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Путин начал переговоры с лидером Индонезии - РИА Новости, 19.06.2025
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14:11 19.06.2025 (обновлено: 14:18 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/putin-2023903851.html
Путин начал переговоры с лидером Индонезии
Путин начал переговоры с лидером Индонезии - РИА Новости, 19.06.2025
Путин начал переговоры с лидером Индонезии
Президент РФ Владимир Путин и лидер Индонезии Прабово Субианто начали переговоры в Стрельне, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.06.2025
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2025-06-19T14:18:00+03:00
индонезия
стрельна
прабово субианто
санкт-петербург
в мире
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СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и лидер Индонезии Прабово Субианто начали переговоры в Стрельне, передает корреспондент РИА Новости.Переговоры проходят в Константиновском дворце в Стрельне.Накануне Субианто прибыл в Санкт-Петербург с официальным визитом. Как ранее сообщили в Кремле, переговоры начнутся в узком составе. В ходе беседы будут затронуты наиболее важные и чувствительные темы.
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индонезия
стрельна
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7 495 645-6601
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353
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353
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Переговоры Путина и лидера Индонезии Прабово Субианто
Переговоры Путина и лидера Индонезии Прабово Субианто. Российский лидер назвал президента Индонезии главным гостем ПМЭФ этого года.
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индонезия, стрельна, прабово субианто, санкт-петербург, в мире
Индонезия, Стрельна, Прабово Субианто, Санкт-Петербург, В мире
Путин начал переговоры с лидером Индонезии

Путин и лидер Индонезии Субианто начали переговоры в Стрельне

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СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и лидер Индонезии Прабово Субианто начали переговоры в Стрельне, передает корреспондент РИА Новости.
Переговоры проходят в Константиновском дворце в Стрельне.
Накануне Субианто прибыл в Санкт-Петербург с официальным визитом. Как ранее сообщили в Кремле, переговоры начнутся в узком составе. В ходе беседы будут затронуты наиболее важные и чувствительные темы.
Флаг Индонезии - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Межгосударственные отношения России и Индонезии
04:53
 
ИндонезияСтрельнаПрабово СубиантоСанкт-ПетербургВ мире
 
 
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