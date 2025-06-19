https://ria.ru/20250619/putin-2023903851.html
Путин начал переговоры с лидером Индонезии
Путин начал переговоры с лидером Индонезии - РИА Новости, 19.06.2025
Путин начал переговоры с лидером Индонезии
Президент РФ Владимир Путин и лидер Индонезии Прабово Субианто начали переговоры в Стрельне, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T14:11:00+03:00
2025-06-19T14:11:00+03:00
2025-06-19T14:18:00+03:00
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СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и лидер Индонезии Прабово Субианто начали переговоры в Стрельне, передает корреспондент РИА Новости.Переговоры проходят в Константиновском дворце в Стрельне.Накануне Субианто прибыл в Санкт-Петербург с официальным визитом. Как ранее сообщили в Кремле, переговоры начнутся в узком составе. В ходе беседы будут затронуты наиболее важные и чувствительные темы.
https://ria.ru/20250619/otnosheniya-2023337130.html
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Переговоры Путина и лидера Индонезии Прабово Субианто
Переговоры Путина и лидера Индонезии Прабово Субианто. Российский лидер назвал президента Индонезии главным гостем ПМЭФ этого года.
2025-06-19T14:11
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индонезия, стрельна, прабово субианто, санкт-петербург, в мире
Индонезия, Стрельна, Прабово Субианто, Санкт-Петербург, В мире
Путин начал переговоры с лидером Индонезии
Путин и лидер Индонезии Субианто начали переговоры в Стрельне