https://ria.ru/20250619/putin-2023806880.html

Песков объяснил позднее время начала встречи Путина со СМИ

Песков объяснил позднее время начала встречи Путина со СМИ - РИА Новости, 19.06.2025

Песков объяснил позднее время начала встречи Путина со СМИ

Кремль не подгоняет свою повестку под Запад, это им надо подгонять под РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T10:02:00+03:00

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пмэф-2025

дмитрий песков

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Кремль не подгоняет свою повестку под Запад, это им надо подгонять под РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Президент России Владимир Путин в ночь со среды на четверг встретился в Санкт-Петербурге с главами международных информационных агентств. Разговор в формате "вопрос-ответ" длился больше 2 часов и продолжался после полуночи."Это абсолютно не так. Президент работал до этого времени", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву, отвечая на вопрос, могло ли начало встречи быть задержано до позднего времени, чтобы транслировать его на западную аудиторию."Под Запад мы никогда ничего не подгоняем. Это им надо подгонять под нас", - добавил Песков.

https://ria.ru/20250619/putin-2023748056.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

дмитрий песков, владимир путин