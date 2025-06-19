https://ria.ru/20250619/putin-2023759734.html
Страны ЕАЭС еще не готовы к созданию единых рынков энергетики, заявил Путин
Страны ЕАЭС еще не готовы к созданию единых рынков энергетики, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025
Страны ЕАЭС еще не готовы к созданию единых рынков энергетики, заявил Путин
Страны ЕАЭС окончательно еще не готовы к созданию единых рынков в сфере энергетики, но движутся в этом направлении, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T03:11:00+03:00
2025-06-19T03:11:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Страны ЕАЭС окончательно еще не готовы к созданию единых рынков в сфере энергетики, но движутся в этом направлении, заявил президент РФ Владимир Путин. "Когда-то это Казахстан выступил инициатором создания ЕврАзЭС, за что мы благодарны нашим друзьям. И эта структура развивается. Да, там не все просто. Да, мы, может быть, не готовы еще к созданию там единых, окончательно единых рынков в некоторых сферах энергетики. Но мы к этому идем", - сказал глава государства в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств. Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, россия, казахстан, владимир путин, евразийский экономический союз
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Казахстан, Владимир Путин, Евразийский экономический союз
Страны ЕАЭС еще не готовы к созданию единых рынков энергетики, заявил Путин
Путин: страны ЕАЭС пока не готовы к созданию единых рынков в сфере энергетики
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Страны ЕАЭС окончательно еще не готовы к созданию единых рынков в сфере энергетики, но движутся в этом направлении, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Когда-то это Казахстан выступил инициатором создания ЕврАзЭС, за что мы благодарны нашим друзьям. И эта структура развивается. Да, там не все просто. Да, мы, может быть, не готовы еще к созданию там единых, окончательно единых рынков в некоторых сферах энергетики. Но мы к этому идем", - сказал глава государства в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.
Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.