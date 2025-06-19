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Путин согласен со словами Трампа о том, почему они оба не поехали в Стамбул - РИА Новости, 19.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:16 19.06.2025 (обновлено: 11:03 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/putin-2023744825.html
Путин согласен со словами Трампа о том, почему они оба не поехали в Стамбул
Путин согласен со словами Трампа о том, почему они оба не поехали в Стамбул - РИА Новости, 19.06.2025
Путин согласен со словами Трампа о том, почему они оба не поехали в Стамбул
Президент России Владимир Путин согласен со словами президента США Дональда Трампа о том, почему они оба не поехали в Стамбул на переговоры. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T01:16:00+03:00
2025-06-19T11:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сша
стамбул
дональд трамп
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласен со словами президента США Дональда Трампа о том, почему они оба не поехали в Стамбул на переговоры. Лидер России проводит встречу с руководителями международных информагентств. Представитель турецкого информагентства Anadolu, задавая вопрос Путину, отметил, что на прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с призывом о проведении саммита в Турции, Владимир Зеленский сразу согласился, президент США Дональд Трамп сказал, что если Путин поедет, то он приедет. "По поводу заявления президента Трампа я услышал по-другому. Господин Трамп сказал, что "Путин не едет, потому что я не еду. А что ему там делать, когда меня там нет?" И он прав. В этом смысле он абсолютно прав", — сказал Путин. Президент России добавил, что согласен и с высказыванием Трампа о том, что если бы он был президентом, то войны бы не было. Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/putin-2023740284.html
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россия, сша, стамбул, дональд трамп, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Стамбул, Дональд Трамп, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
Путин согласен со словами Трампа о том, почему они оба не поехали в Стамбул

Путин согласен со словами Трампа о том, почему они оба не поехали на переговоры

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге
Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласен со словами президента США Дональда Трампа о том, почему они оба не поехали в Стамбул на переговоры.
Лидер России проводит встречу с руководителями международных информагентств.
Путин о том, что при Трампе конфликта на Украине могло бы не быть - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Путин согласился с заявлением Трампа об украинском конфликте
00:42
Представитель турецкого информагентства Anadolu, задавая вопрос Путину, отметил, что на прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с призывом о проведении саммита в Турции, Владимир Зеленский сразу согласился, президент США Дональд Трамп сказал, что если Путин поедет, то он приедет.
"По поводу заявления президента Трампа я услышал по-другому. Господин Трамп сказал, что "Путин не едет, потому что я не еду. А что ему там делать, когда меня там нет?" И он прав. В этом смысле он абсолютно прав", — сказал Путин.
Президент России добавил, что согласен и с высказыванием Трампа о том, что если бы он был президентом, то войны бы не было.
Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Путин заявил, что способов продления полномочий президента Украины нет
01:02
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАСтамбулДональд ТрампВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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