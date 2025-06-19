https://ria.ru/20250619/putin-2023744825.html

Путин согласен со словами Трампа о том, почему они оба не поехали в Стамбул

Путин согласен со словами Трампа о том, почему они оба не поехали в Стамбул - РИА Новости, 19.06.2025

Путин согласен со словами Трампа о том, почему они оба не поехали в Стамбул

Президент России Владимир Путин согласен со словами президента США Дональда Трампа о том, почему они оба не поехали в Стамбул на переговоры. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T01:16:00+03:00

2025-06-19T01:16:00+03:00

2025-06-19T11:03:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласен со словами президента США Дональда Трампа о том, почему они оба не поехали в Стамбул на переговоры. Лидер России проводит встречу с руководителями международных информагентств. Представитель турецкого информагентства Anadolu, задавая вопрос Путину, отметил, что на прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с призывом о проведении саммита в Турции, Владимир Зеленский сразу согласился, президент США Дональд Трамп сказал, что если Путин поедет, то он приедет. "По поводу заявления президента Трампа я услышал по-другому. Господин Трамп сказал, что "Путин не едет, потому что я не еду. А что ему там делать, когда меня там нет?" И он прав. В этом смысле он абсолютно прав", — сказал Путин. Президент России добавил, что согласен и с высказыванием Трампа о том, что если бы он был президентом, то войны бы не было. Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/putin-2023740284.html

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россия, сша, стамбул, дональд трамп, владимир путин, реджеп тайип эрдоган