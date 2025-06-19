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Путин прокомментировал сотрудничество России и Казахстана в сфере обороны
Путин прокомментировал сотрудничество России и Казахстана в сфере обороны - РИА Новости, 19.06.2025
Путин прокомментировал сотрудничество России и Казахстана в сфере обороны
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Сотрудничество России и Казахстана в сфере обороны и безопасности никогда не было и не будет направлено против третьих... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T00:34:00+03:00
2025-06-19T00:34:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Сотрудничество России и Казахстана в сфере обороны и безопасности никогда не было и не будет направлено против третьих стран, заявил президент РФ Владимир Путин. "Упомянул уже, что мы являемся членами оборонительной организации - ОДКБ. Здесь наши министерства обороны сотрудничают на постоянной основе, очень эффективно работают. Я хочу подчеркнуть, что эта деятельность ни в коем случае никогда не была направлена и сегодня не направлена против третьих государств. Речь идет только об обеспечении безопасности в регионе нашей ответственности", - сказал глава государства в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.
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россия, казахстан, владимир путин, одкб
ПМЭФ-2025, Россия, Казахстан, Владимир Путин, ОДКБ
Путин прокомментировал сотрудничество России и Казахстана в сфере обороны
Путин: сотрудничество России и Казахстана не направлено против третьих стран