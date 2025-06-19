https://ria.ru/20250619/putin-2023737374.html

Путин заявил, что не видит осложняющих моментов в отношениях с Казахстаном

Путин заявил, что не видит осложняющих моментов в отношениях с Казахстаном - РИА Новости, 19.06.2025

Путин заявил, что не видит осложняющих моментов в отношениях с Казахстаном

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не видит никаких осложняющих моментов в отношениях России и Казахстана. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T00:32:00+03:00

2025-06-19T00:32:00+03:00

2025-06-19T01:55:00+03:00

казахстан

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не видит никаких осложняющих моментов в отношениях России и Казахстана."Казахстан для нас, безусловно, одно из самых близких нам государств, это наш союзник, я не вижу никаких осложняющих моментов в развитии наших отношений", - сказал он в ходе встречи с представителями международных информагентств на ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/putin-2023736686.html

казахстан

россия

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2025

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казахстан, россия, владимир путин, в мире