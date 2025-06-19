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Путин заявил, что не видит осложняющих моментов в отношениях с Казахстаном
Путин заявил, что не видит осложняющих моментов в отношениях с Казахстаном - РИА Новости, 19.06.2025
Путин заявил, что не видит осложняющих моментов в отношениях с Казахстаном
Президент РФ Владимир Путин заявил, что не видит никаких осложняющих моментов в отношениях России и Казахстана. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T00:32:00+03:00
2025-06-19T00:32:00+03:00
2025-06-19T01:55:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не видит никаких осложняющих моментов в отношениях России и Казахстана."Казахстан для нас, безусловно, одно из самых близких нам государств, это наш союзник, я не вижу никаких осложняющих моментов в развитии наших отношений", - сказал он в ходе встречи с представителями международных информагентств на ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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казахстан, россия, владимир путин, в мире
Казахстан, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин заявил, что не видит осложняющих моментов в отношениях с Казахстаном
Путин: Россия не видит никаких осложняющих моментов в отношениях с Казахстаном