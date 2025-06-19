https://ria.ru/20250619/putin-2023736686.html
Путин отметил важность развития отношений Казахстана с Россией
Путин отметил важность развития отношений Казахстана с Россией - РИА Новости, 19.06.2025
Путин отметил важность развития отношений Казахстана с Россией
Президент республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев понимает, какое значение для Казахстана имеет развитие отношений с Россией, Москва этим дорожит и будет... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T00:29:00+03:00
2025-06-19T00:29:00+03:00
2025-06-19T01:54:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев понимает, какое значение для Казахстана имеет развитие отношений с Россией, Москва этим дорожит и будет отвечать тем же, заявил президент РФ Владимир Путин."Касым-Жомарт Кемелевич (Токаев- ред.) - человек, который прекрасно понимает, какое значение для Казахстана имеет развитие отношений с Россией, и мы этим очень дорожим и отвечаем, и будем отвечать тем же", - сказал глава государства в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/putin-2023735918.html
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россия, казахстан, москва, владимир путин, касым-жомарт токаев, в мире
Россия, Казахстан, Москва, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, В мире
Путин отметил важность развития отношений Казахстана с Россией
Путин: Токаев понимает, что для Казахстана важно развитие отношений с Россией