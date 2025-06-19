https://ria.ru/20250619/putin-2023736686.html

Путин отметил важность развития отношений Казахстана с Россией

Путин отметил важность развития отношений Казахстана с Россией - РИА Новости, 19.06.2025

Путин отметил важность развития отношений Казахстана с Россией

Президент республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев понимает, какое значение для Казахстана имеет развитие отношений с Россией, Москва этим дорожит и будет... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T00:29:00+03:00

2025-06-19T00:29:00+03:00

2025-06-19T01:54:00+03:00

россия

казахстан

москва

владимир путин

касым-жомарт токаев

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023730311_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_4e3bd3737aff268b29f8bcca8976841d.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев понимает, какое значение для Казахстана имеет развитие отношений с Россией, Москва этим дорожит и будет отвечать тем же, заявил президент РФ Владимир Путин."Касым-Жомарт Кемелевич (Токаев- ред.) - человек, который прекрасно понимает, какое значение для Казахстана имеет развитие отношений с Россией, и мы этим очень дорожим и отвечаем, и будем отвечать тем же", - сказал глава государства в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/putin-2023735918.html

россия

казахстан

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, казахстан, москва, владимир путин, касым-жомарт токаев, в мире