https://ria.ru/20250619/putin-2023735918.html

Россия и Казахстан продолжают сотрудничество по космосу, заявил Путин

Россия и Казахстан продолжают сотрудничество по космосу, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025

Россия и Казахстан продолжают сотрудничество по космосу, заявил Путин

Россия и Казахстан продолжают сотрудничество в космосе, в том числе в совместных исследованиях и в развитии спутниковых группировок, заявил президент РФ... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T00:25:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия и Казахстан продолжают сотрудничество в космосе, в том числе в совместных исследованиях и в развитии спутниковых группировок, заявил президент РФ Владимир Путин."У нас (России и Казахстана - ред.) продолжается работа в космосе. И не только это касается использования космодрома Байконур, это касается развития спутниковых группировок, это касается совместных исследований в области космоса", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/putin-2023735360.html

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космос - риа наука, россия, казахстан, владимир путин, байконур (город)