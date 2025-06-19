Рейтинг@Mail.ru
Россия и Казахстан продолжают сотрудничество по космосу, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
00:25 19.06.2025 (обновлено: 00:35 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/putin-2023735918.html
Россия и Казахстан продолжают сотрудничество по космосу, заявил Путин
Россия и Казахстан продолжают сотрудничество по космосу, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025
Россия и Казахстан продолжают сотрудничество по космосу, заявил Путин
Россия и Казахстан продолжают сотрудничество в космосе, в том числе в совместных исследованиях и в развитии спутниковых группировок, заявил президент РФ... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T00:25:00+03:00
2025-06-19T00:35:00+03:00
пмэф-2025
космос - риа наука
россия
казахстан
владимир путин
байконур (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023724782_0:0:1491:838_1920x0_80_0_0_83dd661a2076558501493f8de92b735d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия и Казахстан продолжают сотрудничество в космосе, в том числе в совместных исследованиях и в развитии спутниковых группировок, заявил президент РФ Владимир Путин."У нас (России и Казахстана - ред.) продолжается работа в космосе. И не только это касается использования космодрома Байконур, это касается развития спутниковых группировок, это касается совместных исследований в области космоса", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/putin-2023735360.html
россия
казахстан
байконур (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023724782_31:0:1148:838_1920x0_80_0_0_e1c767a7cba4ac68c77d0cc4f7169e17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, россия, казахстан, владимир путин, байконур (город)
ПМЭФ-2025, Космос - РИА Наука, Россия, Казахстан, Владимир Путин, Байконур (город)
Россия и Казахстан продолжают сотрудничество по космосу, заявил Путин

Путин: Россия и Казахстан продолжают сотрудничество в изучении космоса

Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия и Казахстан продолжают сотрудничество в космосе, в том числе в совместных исследованиях и в развитии спутниковых группировок, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас (России и Казахстана - ред.) продолжается работа в космосе. И не только это касается использования космодрома Байконур, это касается развития спутниковых группировок, это касается совместных исследований в области космоса", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Путин рассказал о диалоге с Казахстаном по сотрудничеству в энергетике
00:23
 
ПМЭФ-2025Космос - РИА НаукаРоссияКазахстанВладимир ПутинБайконур (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала