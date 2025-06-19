https://ria.ru/20250619/putin-2023735360.html

Путин рассказал о диалоге с Казахстаном по сотрудничеству в энергетике

Путин рассказал о диалоге с Казахстаном по сотрудничеству в энергетике - РИА Новости, 19.06.2025

Путин рассказал о диалоге с Казахстаном по сотрудничеству в энергетике

Россия обсуждает с Казахстаном расширение сотрудничества в энергетике, в частности, выход на рынки третьих стран, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T00:23:00+03:00

2025-06-19T00:23:00+03:00

2025-06-19T01:45:00+03:00

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C.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия обсуждает с Казахстаном расширение сотрудничества в энергетике, в частности, выход на рынки третьих стран, заявил президент России Владимир Путин."Сейчас мы обсуждаем с президентом Казахстана возможность расширения этого сотрудничества в области энергетики. Мы думаем о том, как вместе выходить на рынки третьих стран", - сказал Путин во время встречи с руководителями международных информационных агентств.Он отметил, что страны обдумывают организацию логистических маршрутов по поставкам казахстанской нефти."Вы знаете, что основной объем казахстанской нефти, идущий на экспорт, идет через Российскую Федерацию. Это через систему КТК и по другим каналам тоже. Ну это чуть ли не вся нефть Казахстана на экспорт идет через Россию. Мы понимаем, что Казахстан заинтересован в диверсификации и мы готовы содействовать этому и помогать", - добавил президент.Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/putin-2023736159.html

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казахстан, россия, владимир путин, в мире