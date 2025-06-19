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"Градус невменяемости": Пушков жестко осадил Каю Каллас
"Градус невменяемости": Пушков жестко осадил Каю Каллас - РИА Новости, 19.06.2025
"Градус невменяемости": Пушков жестко осадил Каю Каллас
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, обнаружившая некую "360-градусную угрозу," демонстрирует рост градуса невменяемости в Европейском союзе, заявил член... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T04:05:00+03:00
2025-06-19T04:05:00+03:00
2025-06-19T04:05:00+03:00
кайя каллас
алексей пушков
леонид слуцкий (политик)
совет федерации рф
европарламент
госдума рф
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, обнаружившая некую "360-градусную угрозу," демонстрирует рост градуса невменяемости в Европейском союзе, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков в своем Telegram-канале."То Бербок призывала Запад развернуться на 360 градусов, что потрясло всех своей глупостью, теперь Каллас обнаружила 360-градусную угрозу со стороны России", — написал он.По его словам, у европолитиков есть какая-то мания насчет 360 градусов."Градус невменяемости у них явно растет", — подытожил сенатор.Вчера глава Евродипломатии Кая Каллас, выступая в Европарламенте, призвала Запад развернуться на 360 градусов,.Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий посоветовал главе Евродипломатии следить за градусами во избежание тревожных галлюцинаций.
https://ria.ru/20250618/kallas-2023571756.html
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кайя каллас, алексей пушков, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф, европарламент, госдума рф
Кайя Каллас, Алексей Пушков, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ, Европарламент, Госдума РФ
"Градус невменяемости": Пушков жестко осадил Каю Каллас
Пушков: слова Каллас о России демонстрируют рост градуса невменяемости в ЕС