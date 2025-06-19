Рейтинг@Mail.ru
"Градус невменяемости": Пушков жестко осадил Каю Каллас - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:05 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/pushkov-2023766522.html
"Градус невменяемости": Пушков жестко осадил Каю Каллас
"Градус невменяемости": Пушков жестко осадил Каю Каллас - РИА Новости, 19.06.2025
"Градус невменяемости": Пушков жестко осадил Каю Каллас
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, обнаружившая некую "360-градусную угрозу," демонстрирует рост градуса невменяемости в Европейском союзе, заявил член... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T04:05:00+03:00
2025-06-19T04:05:00+03:00
кайя каллас
алексей пушков
леонид слуцкий (политик)
совет федерации рф
европарламент
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018587829_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e0872466e7ba42e3b38a84b0218fff4f.jpg
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, обнаружившая некую "360-градусную угрозу," демонстрирует рост градуса невменяемости в Европейском союзе, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков в своем Telegram-канале."То Бербок призывала Запад развернуться на 360 градусов, что потрясло всех своей глупостью, теперь Каллас обнаружила 360-градусную угрозу со стороны России", — написал он.По его словам, у европолитиков есть какая-то мания насчет 360 градусов."Градус невменяемости у них явно растет", — подытожил сенатор.Вчера глава Евродипломатии Кая Каллас, выступая в Европарламенте, призвала Запад развернуться на 360 градусов,.Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий посоветовал главе Евродипломатии следить за градусами во избежание тревожных галлюцинаций.
https://ria.ru/20250618/kallas-2023571756.html
https://ria.ru/20250531/es-2020124676.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018587829_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_84b8bcc4c44cd45db7dfc06288f8eb00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кайя каллас, алексей пушков, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф, европарламент, госдума рф
Кайя Каллас, Алексей Пушков, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ, Европарламент, Госдума РФ
"Градус невменяемости": Пушков жестко осадил Каю Каллас

Пушков: слова Каллас о России демонстрируют рост градуса невменяемости в ЕС

© AP Photo / Darko VojinovicГлава дипломатии Евросоюза Кая Каллас
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, обнаружившая некую "360-градусную угрозу," демонстрирует рост градуса невменяемости в Европейском союзе, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
"То Бербок призывала Запад развернуться на 360 градусов, что потрясло всех своей глупостью, теперь Каллас обнаружила 360-градусную угрозу со стороны России", — написал он.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
"Сходит с ума". На Западе набросились на Каллас из-за ее слов о России
Вчера, 13:47
По его словам, у европолитиков есть какая-то мания насчет 360 градусов.
"Градус невменяемости у них явно растет", — подытожил сенатор.
Вчера глава Евродипломатии Кая Каллас, выступая в Европарламенте, призвала Запад развернуться на 360 градусов,.
Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий посоветовал главе Евродипломатии следить за градусами во избежание тревожных галлюцинаций.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
ЕС ждет от США новых санкций против России, заявила Каллас
31 мая, 13:04
 
Кайя КалласАлексей ПушковЛеонид Слуцкий (политик)Совет Федерации РФЕвропарламентГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала