https://ria.ru/20250619/psb-2024024293.html

ПСБ и "Гознак" будут развивать инфраструктуру инвестиций в золото

ПСБ и "Гознак" будут развивать инфраструктуру инвестиций в золото - РИА Новости, 19.06.2025

ПСБ и "Гознак" будут развивать инфраструктуру инвестиций в золото

ПСБ и АО "Гознак" в ходе XXVIII Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о расширении сотрудничества по развитию инфраструктуры... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T18:58:00+03:00

2025-06-19T18:58:00+03:00

2025-06-19T18:58:00+03:00

псб (банк псб)

гознак

петр фрадков

пмэф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903940532_0:114:3233:1933_1920x0_80_0_0_e5ad2aa2483cbd44e4605d7a0acf2a49.jpg

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. ПСБ и АО "Гознак" в ходе XXVIII Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о расширении сотрудничества по развитию инфраструктуры инвестиций в драгоценные металлы для населения, сообщает пресс-служба банка. Документ подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и генеральный директор АО "Гознак" Аркадий Трачук. В рамках соглашения ПСБ и "Гознак" договорились о создании совместных программ лояльности для частных инвесторов, а также о развитии каналов покупки драгоценных металлов для клиентов ПСБ на специальных условиях, в том числе через мобильное приложение "Гознака", что позволит увеличить объемы торговых операций с инвестиционными монетами и золотыми слитками. Еще одним направлением сотрудничества станет комплексное банковское обслуживание сотрудников "Гознака". "Мы обслуживаем миллионы россиян во всех регионах страны и заинтересованы в развитии доступной финансовой инфраструктуры, чтобы наши клиенты могли пользоваться всеми возможностями для повышения своего благосостояния", – приводит пресс-служба слова Фрадкова. Он добавил, что одно из таких направлений — это выстраивание удобной и надежной инфраструктуры инвестиций в золотые активы: слитки и монеты. Подписанное сегодня соглашение позволит масштабировать эту работу. "Расширение сотрудничества, о котором мы сегодня договорились, сделает вложения в золото еще более доступными и комфортными для клиентов ПСБ, а "Гознаку" позволит нарастить клиентскую базу. Последовательная и системная интеграция с банковскими сервисами – это как раз то, что позволит физическому золоту закрепиться в качестве привычного и удобного инструмента инвестирования для самого широкого круга инвесторов", – подчеркнул Трачук, его слова приводятся на официальном сайте "Гознака". Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/investfond-2024019407.html

https://ria.ru/20250619/psb-2023982257.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

псб (банк псб), гознак, петр фрадков, пмэф