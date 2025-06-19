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ПСБ и "Гознак" будут развивать инфраструктуру инвестиций в золото - РИА Новости, 19.06.2025
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18:58 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/psb-2024024293.html
ПСБ и "Гознак" будут развивать инфраструктуру инвестиций в золото
ПСБ и "Гознак" будут развивать инфраструктуру инвестиций в золото - РИА Новости, 19.06.2025
ПСБ и "Гознак" будут развивать инфраструктуру инвестиций в золото
ПСБ и АО "Гознак" в ходе XXVIII Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о расширении сотрудничества по развитию инфраструктуры... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T18:58:00+03:00
2025-06-19T18:58:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. ПСБ и АО "Гознак" в ходе XXVIII Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о расширении сотрудничества по развитию инфраструктуры инвестиций в драгоценные металлы для населения, сообщает пресс-служба банка. Документ подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и генеральный директор АО "Гознак" Аркадий Трачук. В рамках соглашения ПСБ и "Гознак" договорились о создании совместных программ лояльности для частных инвесторов, а также о развитии каналов покупки драгоценных металлов для клиентов ПСБ на специальных условиях, в том числе через мобильное приложение "Гознака", что позволит увеличить объемы торговых операций с инвестиционными монетами и золотыми слитками. Еще одним направлением сотрудничества станет комплексное банковское обслуживание сотрудников "Гознака". "Мы обслуживаем миллионы россиян во всех регионах страны и заинтересованы в развитии доступной финансовой инфраструктуры, чтобы наши клиенты могли пользоваться всеми возможностями для повышения своего благосостояния", – приводит пресс-служба слова Фрадкова. Он добавил, что одно из таких направлений — это выстраивание удобной и надежной инфраструктуры инвестиций в золотые активы: слитки и монеты. Подписанное сегодня соглашение позволит масштабировать эту работу. "Расширение сотрудничества, о котором мы сегодня договорились, сделает вложения в золото еще более доступными и комфортными для клиентов ПСБ, а "Гознаку" позволит нарастить клиентскую базу. Последовательная и системная интеграция с банковскими сервисами – это как раз то, что позволит физическому золоту закрепиться в качестве привычного и удобного инструмента инвестирования для самого широкого круга инвесторов", – подчеркнул Трачук, его слова приводятся на официальном сайте "Гознака". Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/investfond-2024019407.html
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псб (банк псб), гознак, петр фрадков, пмэф
ПСБ (Банк ПСБ), Гознак, Петр Фрадков, ПМЭФ
ПСБ и "Гознак" будут развивать инфраструктуру инвестиций в золото

ПСБ и "Гознак" подписали документ о развитии инфраструктуры инвестиций в золото

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. ПСБ и АО "Гознак" в ходе XXVIII Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о расширении сотрудничества по развитию инфраструктуры инвестиций в драгоценные металлы для населения, сообщает пресс-служба банка.
Документ подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и генеральный директор АО "Гознак" Аркадий Трачук.
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В рамках соглашения ПСБ и "Гознак" договорились о создании совместных программ лояльности для частных инвесторов, а также о развитии каналов покупки драгоценных металлов для клиентов ПСБ на специальных условиях, в том числе через мобильное приложение "Гознака", что позволит увеличить объемы торговых операций с инвестиционными монетами и золотыми слитками. Еще одним направлением сотрудничества станет комплексное банковское обслуживание сотрудников "Гознака".
"Мы обслуживаем миллионы россиян во всех регионах страны и заинтересованы в развитии доступной финансовой инфраструктуры, чтобы наши клиенты могли пользоваться всеми возможностями для повышения своего благосостояния", – приводит пресс-служба слова Фрадкова.
Он добавил, что одно из таких направлений — это выстраивание удобной и надежной инфраструктуры инвестиций в золотые активы: слитки и монеты. Подписанное сегодня соглашение позволит масштабировать эту работу.
"Расширение сотрудничества, о котором мы сегодня договорились, сделает вложения в золото еще более доступными и комфортными для клиентов ПСБ, а "Гознаку" позволит нарастить клиентскую базу. Последовательная и системная интеграция с банковскими сервисами – это как раз то, что позволит физическому золоту закрепиться в качестве привычного и удобного инструмента инвестирования для самого широкого круга инвесторов", – подчеркнул Трачук, его слова приводятся на официальном сайте "Гознака".
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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