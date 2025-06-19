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Песков рассказал о программе предстоящего визита Путина в Китай
Песков рассказал о программе предстоящего визита Путина в Китай - РИА Новости, 19.06.2025
Песков рассказал о программе предстоящего визита Путина в Китай
Программа предстоящего визита президента РФ Владимира Путина в Китай пока не версталась, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T14:12:00+03:00
2025-06-19T14:12:00+03:00
2025-06-19T14:19:00+03:00
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СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Программа предстоящего визита президента РФ Владимира Путина в Китай пока не версталась, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин планирует посетить Китай с 31 августа по 3 сентября."Пока еще программа не версталась, еще рано", - сказал Песков, отвечая на вопрос о программе Путина в ходе его предстоящего визита в Китай.Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что в связи с этим ему неизвестно, будут ли президенты вместе смотреть новый совместный российско-китайский фильм.
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китай, россия, дмитрий песков, юрий ушаков, владимир путин, в мире
Китай, Россия, Дмитрий Песков, Юрий Ушаков, Владимир Путин, В мире
Песков рассказал о программе предстоящего визита Путина в Китай
Песков: программа предстоящего визита Путина в Китай пока не версталась