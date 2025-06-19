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Песков рассказал о программе предстоящего визита Путина в Китай - РИА Новости, 19.06.2025
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14:12 19.06.2025 (обновлено: 14:19 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/programma-2023904415.html
Песков рассказал о программе предстоящего визита Путина в Китай
Песков рассказал о программе предстоящего визита Путина в Китай - РИА Новости, 19.06.2025
Песков рассказал о программе предстоящего визита Путина в Китай
Программа предстоящего визита президента РФ Владимира Путина в Китай пока не версталась, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T14:12:00+03:00
2025-06-19T14:19:00+03:00
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россия
дмитрий песков
юрий ушаков
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СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Программа предстоящего визита президента РФ Владимира Путина в Китай пока не версталась, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин планирует посетить Китай с 31 августа по 3 сентября."Пока еще программа не версталась, еще рано", - сказал Песков, отвечая на вопрос о программе Путина в ходе его предстоящего визита в Китай.Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что в связи с этим ему неизвестно, будут ли президенты вместе смотреть новый совместный российско-китайский фильм.
https://ria.ru/20250619/putin--2023890301.html
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китай, россия, дмитрий песков, юрий ушаков, владимир путин, в мире
Китай, Россия, Дмитрий Песков, Юрий Ушаков, Владимир Путин, В мире
Песков рассказал о программе предстоящего визита Путина в Китай

Песков: программа предстоящего визита Путина в Китай пока не версталась

© РИА Новости / POOLПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / POOL
Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге
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СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Программа предстоящего визита президента РФ Владимира Путина в Китай пока не версталась, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин планирует посетить Китай с 31 августа по 3 сентября.
"Пока еще программа не версталась, еще рано", - сказал Песков, отвечая на вопрос о программе Путина в ходе его предстоящего визита в Китай.
Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что в связи с этим ему неизвестно, будут ли президенты вместе смотреть новый совместный российско-китайский фильм.
Владимир Путин и Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Путин и Си Цзиньпин подчеркнули, что Россия и Китай будут вместе
13:37
 
КитайРоссияДмитрий ПесковЮрий УшаковВладимир ПутинВ мире
 
 
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