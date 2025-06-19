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Проект коридора "Север — Юг" отвечает интересам всех стран, заявил Песков

Проект коридора "Север — Юг" отвечает интересам всех стран, заявил Песков - РИА Новости, 19.06.2025

Проект коридора "Север — Юг" отвечает интересам всех стран, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях ПМЭФ заявил, что "хочется надеяться", что процесс реализации проекта международного транспортного коридора РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T12:57:00+03:00

2025-06-19T12:57:00+03:00

2025-06-19T12:57:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях ПМЭФ заявил, что "хочется надеяться", что процесс реализации проекта международного транспортного коридора (МТК) "Север - Юг" продолжится, так как "это в интересах всех стран". "В любом случае, как только горячая стадия этого конфликта (между Израилем и Ираном - ред.) закончится, хочется надеяться, что процесс дальнейшей реализации этого проекта будет продолжен. Потому что это в интересах всех стран. Все страны заинтересованы. Как бы, какое бы развитие не получил этот конфликт, но после того, как война закончится, проект будет дальше выполняться", - сказал Песков в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ. Международный транспортный коридор (МТК) "Север - Юг" - мультимодальный маршрут транспортировки пассажиров и грузов общей протяженностью от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия). Формирование международного транспортного коридора "Север - Юг" инициировано Минтрансом России в целях реализации стратегического партнерства России со странами Прикаспийского региона. Одновременно этот коридор должен улучшить связи России со странами Персидского залива и Южной Азии, а также обеспечить развитие транзитных евроазиатских перевозок по отечественным транспортным коммуникациям. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250617/izrail-2023203045.html

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россия, израиль, иран, дмитрий песков, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире