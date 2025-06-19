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Проект коридора "Север — Юг" отвечает интересам всех стран, заявил Песков - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
12:57 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/proekt-2023873932.html
Проект коридора "Север — Юг" отвечает интересам всех стран, заявил Песков
Проект коридора "Север — Юг" отвечает интересам всех стран, заявил Песков - РИА Новости, 19.06.2025
Проект коридора "Север — Юг" отвечает интересам всех стран, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях ПМЭФ заявил, что "хочется надеяться", что процесс реализации проекта международного транспортного коридора РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T12:57:00+03:00
2025-06-19T12:57:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях ПМЭФ заявил, что "хочется надеяться", что процесс реализации проекта международного транспортного коридора (МТК) "Север - Юг" продолжится, так как "это в интересах всех стран". "В любом случае, как только горячая стадия этого конфликта (между Израилем и Ираном - ред.) закончится, хочется надеяться, что процесс дальнейшей реализации этого проекта будет продолжен. Потому что это в интересах всех стран. Все страны заинтересованы. Как бы, какое бы развитие не получил этот конфликт, но после того, как война закончится, проект будет дальше выполняться", - сказал Песков в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ. Международный транспортный коридор (МТК) "Север - Юг" - мультимодальный маршрут транспортировки пассажиров и грузов общей протяженностью от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия). Формирование международного транспортного коридора "Север - Юг" инициировано Минтрансом России в целях реализации стратегического партнерства России со странами Прикаспийского региона. Одновременно этот коридор должен улучшить связи России со странами Персидского залива и Южной Азии, а также обеспечить развитие транзитных евроазиатских перевозок по отечественным транспортным коммуникациям. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250617/izrail-2023203045.html
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россия, израиль, иран, дмитрий песков, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире
ПМЭФ-2025, Россия, Израиль, Иран, Дмитрий Песков, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, В мире
Проект коридора "Север — Юг" отвечает интересам всех стран, заявил Песков

Песков: процесс реализации проекта коридора "Север — Юг" в интересах всех стран

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях ПМЭФ заявил, что "хочется надеяться", что процесс реализации проекта международного транспортного коридора (МТК) "Север - Юг" продолжится, так как "это в интересах всех стран".
"В любом случае, как только горячая стадия этого конфликта (между Израилем и Ираном - ред.) закончится, хочется надеяться, что процесс дальнейшей реализации этого проекта будет продолжен. Потому что это в интересах всех стран. Все страны заинтересованы. Как бы, какое бы развитие не получил этот конфликт, но после того, как война закончится, проект будет дальше выполняться", - сказал Песков в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
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17 июня, 08:00
Международный транспортный коридор (МТК) "Север - Юг" - мультимодальный маршрут транспортировки пассажиров и грузов общей протяженностью от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия).
Формирование международного транспортного коридора "Север - Юг" инициировано Минтрансом России в целях реализации стратегического партнерства России со странами Прикаспийского региона.
Одновременно этот коридор должен улучшить связи России со странами Персидского залива и Южной Азии, а также обеспечить развитие транзитных евроазиатских перевозок по отечественным транспортным коммуникациям.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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