https://ria.ru/20250619/priglashenie-2023929807.html

Путин получил приглашение на саммит G20

Путин получил приглашение на саммит G20 - РИА Новости, 19.06.2025

Путин получил приглашение на саммит G20

Президент России Владимир Путин получил приглашение на саммит лидеров G20 в Южной Африке и определит уровень российской представленности, при этом последние... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T15:15:00+03:00

2025-06-19T15:15:00+03:00

2025-06-19T15:21:00+03:00

россия

большая двадцатка

пмэф-2025

южная африка

владимир путин

сергей лавров

юар

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин получил приглашение на саммит лидеров G20 в Южной Африке и определит уровень российской представленности, при этом последние несколько лет российскую сторону представляет глава МИД Сергей Лавров, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев."На прошлой неделе мы получили официальное приглашение. Это обращение главы государства - президента ЮАР - к своим коллегам. Оно носит циркулярный характер и соответствует той процедуре, которая в "двадцатке" имеется. Разумеется, решение по этому поводу будет приниматься непосредственно главой российского государства Владимиром Владимировичем Путиным", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что окончательное решение насчёт участия в саммите традиционно принимается ближе к датам его проведения. При этом учитывается ряд факторов, включая общую посещаемость мероприятия и наличие условий для достижения важных договоренностей. Дипломат также напомнил, что в последние годы Россию на саммитах "двадцатки" представлял министр иностранных дел."Предвосхищать решения главы государства не стал бы, но если отталкиваться от практики последних лет, наверное, в случае участия не на уровне главы государства, такой сценарий вполне вероятен", - добавил собеседник.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250609/prezident-2021902669.html

https://ria.ru/20250609/bezrabotitsa-2021696595.html

россия

южная африка

юар

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россия, большая двадцатка, южная африка, владимир путин, сергей лавров, юар