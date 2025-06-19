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Новое производство турбогенераторов для АЭС могут создать в Петербурге - РИА Новости, 19.06.2025
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Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
 
22:54 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/peterburg-2024061462.html
Новое производство турбогенераторов для АЭС могут создать в Петербурге
Новое производство турбогенераторов для АЭС могут создать в Петербурге - РИА Новости, 19.06.2025
Новое производство турбогенераторов для АЭС могут создать в Петербурге
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава Машиностроительного дивизиона госкорпорации "Росатом" Игорь Котов в рамках Петербургского международного... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T22:54:00+03:00
2025-06-19T22:54:00+03:00
ленинградская область
технологии
санкт-петербург
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава Машиностроительного дивизиона госкорпорации "Росатом" Игорь Котов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о проработке проекта по созданию производства турбогенераторных установок для атомной энергетики, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Документ предусматривает совместную проработку инвестиционного проекта по созданию производственно-технического комплекса по разработке и изготовлению турбогенераторных установок для атомной энергетики. Взаимодействие предусматривает сотрудничество по вопросам развития рынка технологий и привлечения инвестиций в промышленность Петербурга. "Петербург давно и плодотворно сотрудничает с Машиностроительным дивизионом "Росатома". Компания обеспечивает работу каждой пятой атомной станции в мире – они находятся в двух десятках стран. Сейчас в России растут потребности в сложном энергетическом оборудовании. Нужны новые мощности. Соглашение предусматривает расширение номенклатуры выпускаемого оборудования для атомных станций, обсуждается строительство комплекса по выпуску мощных турбин для энергетики. Это очень важно для решения поставленных президентом России задач по достижению технологического лидерства", - сказал Беглов. Он отметил, что Петербург активно поддерживает инвестиционные проекты в промышленности. Они обеспечивают городу новые рабочие места, налоговые поступления в бюджет и развитие технологий. Он напомнил, что крупные производства Машиностроительного дивизиона "Росатома" развернуты в Колпинском районе и на территории Кировского завода. В Колпино расположены две большие промышленные площадки – металлургический завод "АЭМ-Спецсталь" и машиностроительный завод "Ижора". На территории Кировского завода находятся производственные мощности Центрального конструкторского бюро машиностроения (ЦКБМ), специализирующегося на изготовлении насосного оборудования для АЭС, а также производство турбинного оборудования для современного атомного ледокольного флота России и плавучих энергоблоков. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/drozdenko-2023702849.html
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технологии, санкт-петербург, александр беглов
Ленинградская область , Технологии, Санкт-Петербург, Александр Беглов
Новое производство турбогенераторов для АЭС могут создать в Петербурге

Беглов и глава "Росатома" Котов подписали соглашение о производстве турбин

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава Машиностроительного дивизиона госкорпорации "Росатом" Игорь Котов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о проработке проекта по созданию производства турбогенераторных установок для атомной энергетики, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
Документ предусматривает совместную проработку инвестиционного проекта по созданию производственно-технического комплекса по разработке и изготовлению турбогенераторных установок для атомной энергетики. Взаимодействие предусматривает сотрудничество по вопросам развития рынка технологий и привлечения инвестиций в промышленность Петербурга.
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18 июня, 20:59
"Петербург давно и плодотворно сотрудничает с Машиностроительным дивизионом "Росатома". Компания обеспечивает работу каждой пятой атомной станции в мире – они находятся в двух десятках стран. Сейчас в России растут потребности в сложном энергетическом оборудовании. Нужны новые мощности. Соглашение предусматривает расширение номенклатуры выпускаемого оборудования для атомных станций, обсуждается строительство комплекса по выпуску мощных турбин для энергетики. Это очень важно для решения поставленных президентом России задач по достижению технологического лидерства", - сказал Беглов.
Он отметил, что Петербург активно поддерживает инвестиционные проекты в промышленности. Они обеспечивают городу новые рабочие места, налоговые поступления в бюджет и развитие технологий.
Он напомнил, что крупные производства Машиностроительного дивизиона "Росатома" развернуты в Колпинском районе и на территории Кировского завода. В Колпино расположены две большие промышленные площадки – металлургический завод "АЭМ-Спецсталь" и машиностроительный завод "Ижора". На территории Кировского завода находятся производственные мощности Центрального конструкторского бюро машиностроения (ЦКБМ), специализирующегося на изготовлении насосного оборудования для АЭС, а также производство турбинного оборудования для современного атомного ледокольного флота России и плавучих энергоблоков.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Ленобласть планирует подписать на ПМЭФ 34 соглашения на сумму 740 млрд руб
18 июня, 20:58
 
Ленинградская областьТехнологииСанкт-ПетербургАлександр Беглов
 
 
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