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Возможный удар США по Ирану приведет к дальнейшей эскалации, заявил Песков
Возможный удар США по Ирану приведет к дальнейшей эскалации, заявил Песков - РИА Новости, 19.06.2025
Возможный удар США по Ирану приведет к дальнейшей эскалации, заявил Песков
Возможный удар США по объектам в Иране приведет к дальнейшей эскалации и еще больше осложнит положение дел в регионе, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T21:24:00+03:00
2025-06-19T21:24:00+03:00
2025-06-19T21:31:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Возможный удар США по объектам в Иране приведет к дальнейшей эскалации и еще больше осложнит положение дел в регионе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Не хотелось бы это представлять. Москва считает, что это неверный шаг, Москва считает, что это шаг, который способен и обязательно приведет к дальнейшей эскалации. К существенной эскалации, и еще больше осложнит положение дел в регионе", - сказал Песков в интервью RT.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
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сша, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире, израиль, дмитрий песков, рафаэль гросси, дональд трамп, магатэ
США, Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, В мире, Израиль, Дмитрий Песков, Рафаэль Гросси, Дональд Трамп, МАГАТЭ
Возможный удар США по Ирану приведет к дальнейшей эскалации, заявил Песков
Песков: возможный удар США по объектам в Иране приведет к эскалации в регионе