https://ria.ru/20250619/peskov-2024034524.html

Песков прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке

Песков прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 19.06.2025

Песков прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке

Ближний Восток впадает в хаос войны, это не несет России ничего хорошего и потенциально опасно из-за географической близости к границам РФ, заявил... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T19:41:00+03:00

2025-06-19T19:41:00+03:00

2025-06-19T19:41:00+03:00

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СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Ближний Восток впадает в хаос войны, это не несет России ничего хорошего и потенциально опасно из-за географической близости к границам РФ, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "Регион важен с инфраструктурой точки зрения для нас, с точки зрения развития инфраструктурных проектов… в момент, когда регион впадает в хаос такой турбулентности, в хаос войны фактически, то, конечно, для нас ничего хорошего это не несет. И мы только сожалеем", - сказал журналистам Песков. Пресс-секретарь президента подчеркнул, у России - стратегический партнерство с Ираном и весьма доверительные отношения с Израилем. "Мы же находимся не по ту сторону океана: все-таки это регион, который географически нам близок, это регион, где расположены страны, с которыми у нас давние и достаточно продвинутые отношения. Иметь такой очаг нестабильности у наших границ - это тоже потенциально очень опасные последствия несет. Это все имеет исключительно негативные последствия", - заключил Песков. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как сообщил в среду гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что ИРИ ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям американского президента Дональда Трампа и израильских властей, сочло, что исламская республика не стремилась к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Тегеран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, подчеркивая, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали, при этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250619/razgovor-2023875940.html

https://ria.ru/20250619/ssha-2023868241.html

https://ria.ru/20250616/rossija-2023106640.html

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