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Песков: Россия признательна Трампу за усилия по украинскому урегулированию
Песков: Россия признательна Трампу за усилия по украинскому урегулированию - РИА Новости, 19.06.2025
Песков: Россия признательна Трампу за усилия по украинскому урегулированию
Россия признательна президенту США Дональду Трампу и его администрации за усилия по запуску мирного процесса в украинском конфликте, посреднические услуги США... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T15:42:00+03:00
2025-06-19T15:42:00+03:00
2025-06-19T15:42:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия признательна президенту США Дональду Трампу и его администрации за усилия по запуску мирного процесса в украинском конфликте, посреднические услуги США востребованы, заявил в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Для нас востребованы посреднические услуги Соединенных Штатов", - сказал Песков изданию, говоря об украинском урегулировании. "И президент, и российская сторона, мы все признательны американской администрации, Трампу и его команде за те усилия, которые они прикладывают, чтобы инициировать мирный процесс, хотя сделать это, конечно же, очень тяжело", - добавил пресс-секретарь президента РФ. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Специальная военная операция на Украине, Дональд Трамп, США, Украина, Россия, Дмитрий Песков, В мире
Песков: Россия признательна Трампу за усилия по украинскому урегулированию
Песков: РФ признательна Трампу за усилия по запуску мирного процесса по Украине