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Песков: Россия признательна Трампу за усилия по украинскому урегулированию - РИА Новости, 19.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:42 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/peskov-2023940927.html
Песков: Россия признательна Трампу за усилия по украинскому урегулированию
Песков: Россия признательна Трампу за усилия по украинскому урегулированию - РИА Новости, 19.06.2025
Песков: Россия признательна Трампу за усилия по украинскому урегулированию
Россия признательна президенту США Дональду Трампу и его администрации за усилия по запуску мирного процесса в украинском конфликте, посреднические услуги США... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T15:42:00+03:00
2025-06-19T15:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
дональд трамп
сша
украина
россия
дмитрий песков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия признательна президенту США Дональду Трампу и его администрации за усилия по запуску мирного процесса в украинском конфликте, посреднические услуги США востребованы, заявил в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Для нас востребованы посреднические услуги Соединенных Штатов", - сказал Песков изданию, говоря об украинском урегулировании. "И президент, и российская сторона, мы все признательны американской администрации, Трампу и его команде за те усилия, которые они прикладывают, чтобы инициировать мирный процесс, хотя сделать это, конечно же, очень тяжело", - добавил пресс-секретарь президента РФ. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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дональд трамп, сша, украина, россия, дмитрий песков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Дональд Трамп, США, Украина, Россия, Дмитрий Песков, В мире
Песков: Россия признательна Трампу за усилия по украинскому урегулированию

Песков: РФ признательна Трампу за усилия по запуску мирного процесса по Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия признательна президенту США Дональду Трампу и его администрации за усилия по запуску мирного процесса в украинском конфликте, посреднические услуги США востребованы, заявил в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Для нас востребованы посреднические услуги Соединенных Штатов", - сказал Песков изданию, говоря об украинском урегулировании.
"И президент, и российская сторона, мы все признательны американской администрации, Трампу и его команде за те усилия, которые они прикладывают, чтобы инициировать мирный процесс, хотя сделать это, конечно же, очень тяжело", - добавил пресс-секретарь президента РФ.
ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДональд ТрампСШАУкраинаРоссияДмитрий ПесковВ мире
 
 
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