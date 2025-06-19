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Песков: Россия признательна Трампу за усилия по украинскому урегулированию

Песков: Россия признательна Трампу за усилия по украинскому урегулированию - РИА Новости, 19.06.2025

Песков: Россия признательна Трампу за усилия по украинскому урегулированию

Россия признательна президенту США Дональду Трампу и его администрации за усилия по запуску мирного процесса в украинском конфликте, посреднические услуги США... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T15:42:00+03:00

2025-06-19T15:42:00+03:00

2025-06-19T15:42:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия признательна президенту США Дональду Трампу и его администрации за усилия по запуску мирного процесса в украинском конфликте, посреднические услуги США востребованы, заявил в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Для нас востребованы посреднические услуги Соединенных Штатов", - сказал Песков изданию, говоря об украинском урегулировании. "И президент, и российская сторона, мы все признательны американской администрации, Трампу и его команде за те усилия, которые они прикладывают, чтобы инициировать мирный процесс, хотя сделать это, конечно же, очень тяжело", - добавил пресс-секретарь президента РФ. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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дональд трамп, сша, украина, россия, дмитрий песков, в мире