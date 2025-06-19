Россия готова оказать Ирану гуманитарную поддержку, заявили в Кремле
Песков: Россия готова оказать Ирану гуманитарную поддержку при необходимости
Московский Кремль. Архивное фото
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СТРЕЛЬНА, 19 июн — РИА Новости. Россия готова оказать Ирану гуманитарную поддержку при необходимости, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Если будут какие-то запросы, конечно, запросы будут анализироваться быстро и оперативно", — сказал представитель Кремля.
Другие заявления Пескова о ситуации на Ближнем Востоке
- Москва пока не может прогнозировать, появится ли потребность в посредничестве:
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"В случае ирано-израильского конфликта президент Путин имеет определенно большой потенциал для посреднических услуг".
- участие США в конфликте крайне опасно;
- эскалация не связана с созданием коридора "Север — Юг";
- Россия — одна из немногих стран, которая поддерживает конструктивные отношения с Тегераном и Тель-Авивом;
- Москва видит угрозу географического разрастания конфликта.
Обострение ирано-израильского конфликта
- В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана: израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы.
- Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
- При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков.
- Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
- Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
- Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших.
- Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день.
- Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
Иран готов обрушить все
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