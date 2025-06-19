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Россия готова оказать Ирану гуманитарную поддержку, заявили в Кремле - РИА Новости, 19.06.2025
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14:05 19.06.2025 (обновлено: 15:15 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/peskov-2023900910.html
Россия готова оказать Ирану гуманитарную поддержку, заявили в Кремле
Россия готова оказать Ирану гуманитарную поддержку, заявили в Кремле - РИА Новости, 19.06.2025
Россия готова оказать Ирану гуманитарную поддержку, заявили в Кремле
Россия готова оказать Ирану гуманитарную поддержку при необходимости, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T14:05:00+03:00
2025-06-19T15:15:00+03:00
россия
иран
в мире
дмитрий песков
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
израиль
армия обороны израиля (цахал)
корпус стражей исламской революции
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СТРЕЛЬНА, 19 июн — РИА Новости. Россия готова оказать Ирану гуманитарную поддержку при необходимости, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Если будут какие-то запросы, конечно, запросы будут анализироваться быстро и оперативно", — сказал представитель Кремля.Другие заявления Пескова о ситуации на Ближнем Востоке"В случае ирано-израильского конфликта президент Путин имеет определенно большой потенциал для посреднических услуг".Обострение ирано-израильского конфликта
https://ria.ru/20250619/razgovor-2023875940.html
https://ria.ru/20250619/trebovanie-2023628783.html
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россия, иран, в мире, дмитрий песков, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль, армия обороны израиля (цахал), корпус стражей исламской революции
Россия, Иран, В мире, Дмитрий Песков, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Корпус стражей исламской революции
Россия готова оказать Ирану гуманитарную поддержку, заявили в Кремле

Песков: Россия готова оказать Ирану гуманитарную поддержку при необходимости

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Московский Кремль. Архивное фото
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СТРЕЛЬНА, 19 июн — РИА Новости. Россия готова оказать Ирану гуманитарную поддержку при необходимости, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Если будут какие-то запросы, конечно, запросы будут анализироваться быстро и оперативно", — сказал представитель Кремля.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Путин обсудил с Си Цзиньпином ситуацию на Ближнем Востоке
13:02
Другие заявления Пескова о ситуации на Ближнем Востоке
  • Москва пока не может прогнозировать, появится ли потребность в посредничестве:
«
"В случае ирано-израильского конфликта президент Путин имеет определенно большой потенциал для посреднических услуг".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Федеральном просветительском марафоне Знание. Первые в Музее Победы на Поклонной горе
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента
  • участие США в конфликте крайне опасно;
  • эскалация не связана с созданием коридора "Север — Юг";
  • Россия — одна из немногих стран, которая поддерживает конструктивные отношения с Тегераном и Тель-Авивом;
  • Москва видит угрозу географического разрастания конфликта.
Работа израильской системы ПРО Железный купол над Тель-Авивом - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Без единого выстрела: Трамп выдвинул новое требование для Ирана
08:00

Обострение ирано-израильского конфликта

  • В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана: израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы.
  • Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
  • При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков.
  • Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
  • Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
  • Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших.
  • Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день.
  • Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Иран готов обрушить все
Вчера, 08:00
 
РоссияИранВ миреДмитрий ПесковВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеИзраильАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Корпус стражей исламской революции
 
 
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