https://ria.ru/20250619/peskov-2023900910.html

Россия готова оказать Ирану гуманитарную поддержку, заявили в Кремле

Россия готова оказать Ирану гуманитарную поддержку, заявили в Кремле - РИА Новости, 19.06.2025

Россия готова оказать Ирану гуманитарную поддержку, заявили в Кремле

Россия готова оказать Ирану гуманитарную поддержку при необходимости, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T14:05:00+03:00

2025-06-19T14:05:00+03:00

2025-06-19T15:15:00+03:00

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СТРЕЛЬНА, 19 июн — РИА Новости. Россия готова оказать Ирану гуманитарную поддержку при необходимости, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Если будут какие-то запросы, конечно, запросы будут анализироваться быстро и оперативно", — сказал представитель Кремля.Другие заявления Пескова о ситуации на Ближнем Востоке"В случае ирано-израильского конфликта президент Путин имеет определенно большой потенциал для посреднических услуг".Обострение ирано-израильского конфликта

https://ria.ru/20250619/razgovor-2023875940.html

https://ria.ru/20250619/trebovanie-2023628783.html

https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html

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россия, иран, в мире, дмитрий песков, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль, армия обороны израиля (цахал), корпус стражей исламской революции