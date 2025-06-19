Адвокат указал на множество ошибок в деле против Дурова
Энгрен: французские следователи допустили множество ошибок в деле Дурова
© AP Photo / Roman KulikПавел Дуров
© AP Photo / Roman Kulik
Павел Дуров. Архивное фото
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ПАРИЖ, 19 июн – РИА Новости. Французские следователи допустили "множество ошибок" в деле против основателя мессенджера Telegram Павла Дурова и выявили "глубокое незнание" функционирования цифровой экономики, сообщил изданию Point один из его адвокатов Кристоф Энгрен.
"Я никогда не видел столько формулировок при такой малой юридической точности. "Соучастие" не может применяться к бездействию; оно подразумевает, что соучастник намеренно принимал участие в действиях главных исполнителей, чего в данном случае нет. Аналогично, неясно, к каким правонарушениям относится рассматриваемое отмывание денег и кто входит в преступное сообщество, в которое они хотят вовлечь нашего клиента", - отметил адвокат.
По его словам, французская полиция допустила "массовые ошибки", граничащие с "дилетантством", а обилие правонарушений, в которых обвиняют Дурова, свидетельствует, по мнению его адвокатов, о "волнении" французских властей, "глубоком незнании" цифровой экономики и правил работы сервиса зашифрованных сообщений.
Энгрен также указал на то, что "власти не использовали ни нужные каналы, ни нужные процедуры".
"Чтобы добиться сотрудничества иностранной компании, следователям нужно было прибегнуть к международной уголовной помощи, чего они не сделали. В 2024 году Telegram создал адрес электронной почты для связи с властями, который так и не был использован", - отметил адвокат.
Энгрен сообщил, что мессенджер "проактивно сотрудничает" со следствием в соответствии с принципом нейтралитета и конфиденциальности переписки. Так, по его словам, в октябре 2024 года было удалено 21 миллион аккаунтов, в том числе 28 000 во Франции.
Основатель Telegram Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в более чем десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.
Дуров позже был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.