https://ria.ru/20250619/orlov-2024023361.html

Орлов: на ПМЭФ подписано соглашение о газификации благовещенских котельных

Орлов: на ПМЭФ подписано соглашение о газификации благовещенских котельных - РИА Новости, 19.06.2025

Орлов: на ПМЭФ подписано соглашение о газификации благовещенских котельных

Одним из важнейших для Амурской области документов, подписанных на ПМЭФ, стало соглашение с ПАО "РусГидро" о строительстве трех газовых котельных в... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T18:54:00+03:00

2025-06-19T18:54:00+03:00

2025-06-19T18:54:00+03:00

амурская область

василий орлов (губернатор)

амурская область

пмэф

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Одним из важнейших для Амурской области документов, подписанных на ПМЭФ, стало соглашение с ПАО "РусГидро" о строительстве трех газовых котельных в Благовещенске и частичном переводе благовещенской ТЭЦ с угля на природный газ, сообщил РИА Новости губернатор региона Василий Орлов. "Сегодня состоялась пленарная дискуссия с коллегами из "Газпрома", Минэнерго, Минвостокразвития на эту тему о том, как необходимо газифицировать и развивать систему газификации Дальнего Востока. Газификация ЖКХ для нас имеет большое значение. И с точки зрения экономической эффективности, и с точки зрения социальной", – рассказал Орлов. В рамках соглашения будут решаться вопросы обеспечения природным газом планируемых к строительству котельных, а также поэтапный перевод на природный газ Благовещенской ТЭЦ. "Частичная газификация ТЭЦ имеет для нас принципиальное значение. Поэтому соглашение, которое сегодня подписано с "РусГидро" я бы назвал важнейшим", – подчеркнул Орлов. Стоимость реализации соглашения составит 5,4 миллиарда рублей, из которых 3,9 миллиарда –бюджетные средства, а 1,5 миллиарда – частные инвестиции. "Средства у нас появились в результате выполнения поручения президента России Владимира Путина о реструктуризации бюджетной задолженности, поэтому мы хотим эти средства использовать на газификацию Благовещенска, который сейчас является одним из самых динамично развивающихся городов на Дальнем Востоке", – отметил Орлов. Губернатор упомянул, что по итогам прошлого года Минстроем России был проведен индекс качества жизни среди городских округов Дальнего Востока и первое место занял Благовещенск. "Это с одной стороны промежуточный результат, но при этом – и задел на будущее. Чем больше индекс качества жизни, тем больше запросов у людей возникает, в том числе и экологического характера. Поэтому газификация – это не только перспективы развития города в целом, но и удовлетворение запросов жителей и гостей города", – сказал Орлов. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в этом году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20250619/orlov-2024019051.html

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амурская область

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василий орлов (губернатор), амурская область, пмэф