https://ria.ru/20250619/ogranicheniya-2023776606.html
В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения на полеты
В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения на полеты - РИА Новости, 19.06.2025
В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения на полеты
Ограничения в работе аэропорта Волгограда сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T06:46:00+03:00
2025-06-19T06:46:00+03:00
2025-06-19T06:46:00+03:00
волгоград
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Ограничения в работе аэропорта Волгограда сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. Сообщение о введении ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда было опубликовано в Telegram-канале Кореняко в 4.00 мск. "В аэропорту Волгоград ("Гумрак") сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250619/aeroport-2023767253.html
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волгоград, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Волгоград, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения на полеты
Росавиация: в аэропорту Волгограда сняли временные ограничения на полеты