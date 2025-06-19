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В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и выпуск судов

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и выпуск судов - РИА Новости, 19.06.2025

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и выпуск судов

Временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T16:19:00+03:00

2025-06-19T16:19:00+03:00

2025-06-19T16:19:00+03:00

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

международная организация гражданской авиации

волгоград

общество

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Волгоград (Гумрак; код ИКАО: URWW)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250617/telefon-2023356123.html

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации, волгоград, общество