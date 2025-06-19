Новак: снижение потолка цен на нефть из России невыгодно ЕС
Вице-премьер Новак: снижение потолка цен на нефть из России невыгодно ЕС
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Обсуждаемое Евросоюзом снижение потолка цен на российскую нефть до 45 долларов за баррель невыгодно им самим, это лишь желание насолить России, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью "Бизнес FM".
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"Все введения потолков цен, которые уже действуют на протяжении более чем двух лет, никак не влияют на обеспечение поставок российских экспортных ресурсов. Да, это накладывает определенные изменения логистической инфраструктуры и так далее, но в целом наши объемы по производству и экспорту не изменились", – отметил Новак.
"Поэтому я думаю, что все эти установки — это лишь желание нам насолить. И даже, мне кажется, Евросоюзу невыгодно снижать цены, условно, до 45 долларов", – указал вице-премьер.
Еврокомиссия на прошлой неделе официально предложила снизить так называемый потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Однако она также отметила, что решение об этом зависит от G7, а не только от ЕС.
Страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели с 5 декабря 2022 года ограничение цен на российскую нефть при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено, аналогичная мера по нефтепродуктам вступила в силу с 5 февраля 2023 года.
В ответ президент РФ Владимир Путин указом запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.