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Новак: снижение потолка цен на нефть из России невыгодно ЕС - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
07:04 19.06.2025 (обновлено: 07:05 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/novak-2023778028.html
Новак: снижение потолка цен на нефть из России невыгодно ЕС
Новак: снижение потолка цен на нефть из России невыгодно ЕС - РИА Новости, 19.06.2025
Новак: снижение потолка цен на нефть из России невыгодно ЕС
Обсуждаемое Евросоюзом снижение потолка цен на российскую нефть до 45 долларов за баррель невыгодно им самим, это лишь желание насолить России, заявил... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T07:04:00+03:00
2025-06-19T07:05:00+03:00
пмэф-2025
экономика
цены на нефть
россия
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австралия
александр новак
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Обсуждаемое Евросоюзом снижение потолка цен на российскую нефть до 45 долларов за баррель невыгодно им самим, это лишь желание насолить России, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью "Бизнес FM". "Все введения потолков цен, которые уже действуют на протяжении более чем двух лет, никак не влияют на обеспечение поставок российских экспортных ресурсов. Да, это накладывает определенные изменения логистической инфраструктуры и так далее, но в целом наши объемы по производству и экспорту не изменились", – отметил Новак. Теперь Россия поставляет в дружественные юрисдикции больше, чем ранее, но это связано не с потолком цен, а с введенными санкциями против страны со стороны Евросоюза, США, других недружественных стран, добавил он. "Поэтому я думаю, что все эти установки — это лишь желание нам насолить. И даже, мне кажется, Евросоюзу невыгодно снижать цены, условно, до 45 долларов", – указал вице-премьер. Еврокомиссия на прошлой неделе официально предложила снизить так называемый потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Однако она также отметила, что решение об этом зависит от G7, а не только от ЕС. Страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели с 5 декабря 2022 года ограничение цен на российскую нефть при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено, аналогичная мера по нефтепродуктам вступила в силу с 5 февраля 2023 года. В ответ президент РФ Владимир Путин указом запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250519/neft-2017851921.html
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экономика, цены на нефть, россия, сша, австралия, александр новак, урсула фон дер ляйен, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, g7
ПМЭФ-2025, Экономика, Цены на нефть, Россия, США, Австралия, Александр Новак, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Путин, Евросоюз, Еврокомиссия, G7
Новак: снижение потолка цен на нефть из России невыгодно ЕС

Вице-премьер Новак: снижение потолка цен на нефть из России невыгодно ЕС

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Обсуждаемое Евросоюзом снижение потолка цен на российскую нефть до 45 долларов за баррель невыгодно им самим, это лишь желание насолить России, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью "Бизнес FM".
«
"Все введения потолков цен, которые уже действуют на протяжении более чем двух лет, никак не влияют на обеспечение поставок российских экспортных ресурсов. Да, это накладывает определенные изменения логистической инфраструктуры и так далее, но в целом наши объемы по производству и экспорту не изменились", – отметил Новак.
Танкеры у нефтяного терминала Шесхарис в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
ЕС захотел снизить потолок цен на нефть из России, пишет Reuters
19 мая, 15:22
Теперь Россия поставляет в дружественные юрисдикции больше, чем ранее, но это связано не с потолком цен, а с введенными санкциями против страны со стороны Евросоюза, США, других недружественных стран, добавил он.
"Поэтому я думаю, что все эти установки — это лишь желание нам насолить. И даже, мне кажется, Евросоюзу невыгодно снижать цены, условно, до 45 долларов", – указал вице-премьер.
Еврокомиссия на прошлой неделе официально предложила снизить так называемый потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Однако она также отметила, что решение об этом зависит от G7, а не только от ЕС.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Пушков раскрыл, в какую новую ловушку попал ЕС из-за России
14 июня, 12:29
Страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели с 5 декабря 2022 года ограничение цен на российскую нефть при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено, аналогичная мера по нефтепродуктам вступила в силу с 5 февраля 2023 года.
В ответ президент РФ Владимир Путин указом запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Нефтяной станок-качалка - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
США выступили против идеи снизить потолок цен на нефть из России, пишут СМИ
14 июня, 01:43
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаЦены на нефтьРоссияСШААвстралияАлександр НовакУрсула фон дер ЛяйенВладимир ПутинЕвросоюзЕврокомиссияG7
 
 
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