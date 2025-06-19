https://ria.ru/20250619/nalog-2023975692.html

В Совфеде предложили обложить иностранных IT-гигантов налогом

В Совфеде предложили обложить иностранных IT-гигантов налогом - РИА Новости, 19.06.2025

В Совфеде предложили обложить иностранных IT-гигантов налогом

В Совете Федерации предлагают обложить налогом иностранных IT-гигантов, чей ежегодный доход по всему миру превышает 20 миллиардов долларов, налог может... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T17:06:00+03:00

2025-06-19T17:06:00+03:00

2025-06-19T17:11:00+03:00

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александр шендерюк-жидков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. В Совете Федерации предлагают обложить налогом иностранных IT-гигантов, чей ежегодный доход по всему миру превышает 20 миллиардов долларов, налог может составить 3% с выручки за услуги, оказываемые на территории РФ, инициатива обсуждается с Минфином, сообщил РИА Новости один из авторов проекта, первый зампред бюджетного комитета СФ Александр Шендерюк-Жидков. "Мы предлагаем ввести налог с иностранных IT-гигантов, чей совокупный доход по всему миру превышает 20 миллиардов долларов ежегодно", - сказал он. По его словам, "налог может составить 3% с выручки за услуги, оказываемые на территории России". Сенатор также уточнил, что "сейчас эта инициатива обсуждается с Минфином". В ходе выступления на ПМЭФ Шендерюк-Жидков выразил уверенность, что IT-гиганты захотят вернуться в нашу страну. Согласно проекту, текст которого есть в распоряжении РИА Новости, для иностранных IT-гигантов "предусматривается налоговая ставка в размере 3% с совокупного дохода от налогооблагаемых услуг, рассчитанного либо на основе прямых доходов от российских пользователей, либо как доля глобальной выручки, пропорциональная числу российских пользователей". При этом применяется большая из двух рассчитанных баз. Уточняется, что налоговым периодом является календарный год. Налоговая декларация подается в электронной форме не позднее 25-го числа пятого месяца, следующего за налоговым периодом, а уплата налога - не позднее 28-го числа того же месяца. Иностранные компании могут уплачивать налог через налоговых агентов, зарегистрированных в России. "Объектом налогообложения являются доходы от услуг агрегаторов информации о товарах и услугах, услуг социальных сетей, интернет-рекламы, включая таргетированную рекламу на основе пользовательских данных, а также использования пользовательских данных, собранных в результате взаимодействия с информационным ресурсом", - говорится в проекте. Исключение составляют "услуги платежных систем, межбанковские расчеты, инвестиционное консультирование и операции с цифровыми финансовыми активами", отмечается в документе "По предварительным оценкам, введение данного налога может принести в бюджет дополнительные доходы в размере десятков миллиардов рублей ежегодно, что будет зависеть от объема налогооблагаемых услуг, предоставляемых цифровыми компаниями на территории России, а также – будет способствовать созданию равных условий для российских и иностранных участников рынка цифровых услуг и стимулировать развитие аккредитованных российских IT-компаний", - подчеркивается в пояснительной записке. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250325/senator-2007277275.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, технологии, россия, александр шендерюк-жидков, совет федерации рф, министерство финансов рф (минфин россии)