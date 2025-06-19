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В МВД назвали число мигрантов, прибывших в Россию за 2024 год

В МВД назвали число мигрантов, прибывших в Россию за 2024 год - РИА Новости, 19.06.2025

В МВД назвали число мигрантов, прибывших в Россию за 2024 год

Более 6 миллионов мигрантов прибыли в РФ в 2024 году, половина из них - с целью трудоустройства, рассказала начальник главного управления по вопросам миграции... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T20:35:00+03:00

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пмэф-2025

россия

валентина казакова

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

мигранты

общество

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С. - ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Более 6 миллионов мигрантов прибыли в РФ в 2024 году, половина из них - с целью трудоустройства, рассказала начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова, выступая на ПМЭФ. "Мы вернулись к допандемийным значениям. Прибывает порядка 6,3 миллиона иностранных граждан (данные за 2024 год - ред.). Порядка 50% этих граждан прибывает с трудовой целью", - рассказала она в рамках сессии "Трудовая миграция. Экономическое измерение".Согласно материалам, представленным ведомством на сессии, приезжие - в основном уроженцы Узбекистана (23,3%), Таджикистана (16,7%), Киргизии (10,4%) и Белоруссии (9,5%). Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия, валентина казакова, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мигранты, общество