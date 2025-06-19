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Актеру Мосиенко вынесли приговор за государственную измену - РИА Новости, 19.06.2025
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14:13 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/mosienko--2023905278.html
Актеру Мосиенко вынесли приговор за государственную измену
Актеру Мосиенко вынесли приговор за государственную измену - РИА Новости, 19.06.2025
Актеру Мосиенко вынесли приговор за государственную измену
Виктор Мосиенко получил 17 лет лишения свободы за госизмену и организацию диверсии на железнодорожной дороге, сообщили РИА Новости в УФСБ по Белгородской... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T14:13:00+03:00
2025-06-19T14:13:00+03:00
россия
белгородская область
анапа
игорь дмитриев
гитис
происшествия
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БЕЛГОРОД, 19 июн - РИА Новости. Виктор Мосиенко получил 17 лет лишения свободы за госизмену и организацию диверсии на железнодорожной дороге, сообщили РИА Новости в УФСБ по Белгородской области. По данным УФСБ, житель города Анапа Краснодарского края Мосиенко В.Н., 1961 года рождения вступил в украинскую военизированную организацию, признанную террористической и запрещенную в России, с целью совершения государственной измены путем содействия иностранному государству в ущерб безопасности РФ. По указанию украинского куратора он готовился к диверсии с использованием самодельного взрывного устройства на участке железнодорожного полотна, после чего планировал покинуть Россию. Принятыми региональным УФСБ оперативными мерами противоправная деятельность злоумышленника была своевременно выявлена и пресечена, отмечают в ведомстве. В отношении Мосиенко возбуждено уголовное дело по статьям 275 ("Государственная измена"), ч. 2 ст. 205.5 ("Участие в деятельности террористической организации"), ч. 4 ст. 222.1 ("Незаконное хранение взрывчатых веществ") и ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 281 ("Покушение на диверсию") УК РФ. Прокуратура поддержала обвинение в суде. "Приговором Второго Западного окружного военного суда он признан виновным в инкриминируемых ему преступлениях с назначением наказания в виде 17 лет лишения свободы. Приговор суда в законную силу не вступил", - говорится в сообщении. Согласно информации на сайте kino-teatr.ru Виктор Мосиенко родился 24 сентября 1961 года. Является выпускником ГИТИСа (актёрско-режиссёрский курс А. Эфроса и А. Васильева). После окончания института он работал в театрах Санкт-Петербурга и Москвы. В 1990-х годах сменил сферу деятельности, занявшись предпринимательством в секторе недвижимости. Снимался в таких фильмах, как "Исповедь содержанки", "Меня зовут Арлекино", "Следопыт" и "Досье человека в "Мерседесе". Награжден госмедалью "Профессионал России" за отношение к профессии и людям. Источник в силовых структурах региона подтвердил РИА Новости, что речь идет о нем. "Актёр, не туда завела кривая американской мечты. В 90-х уехал в США, потом возвратился. Внебрачный сын актера Игоря Дмитриева", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240701/gosizmena-1956577879.html
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россия, белгородская область, анапа, игорь дмитриев, гитис, происшествия
Россия, Белгородская область, Анапа, Игорь Дмитриев, ГИТИС, Происшествия
Актеру Мосиенко вынесли приговор за государственную измену

Актер Мосиенко осужден на 17 лет за государственную измену и подготовку диверсии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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БЕЛГОРОД, 19 июн - РИА Новости. Виктор Мосиенко получил 17 лет лишения свободы за госизмену и организацию диверсии на железнодорожной дороге, сообщили РИА Новости в УФСБ по Белгородской области.
По данным УФСБ, житель города Анапа Краснодарского края Мосиенко В.Н., 1961 года рождения вступил в украинскую военизированную организацию, признанную террористической и запрещенную в России, с целью совершения государственной измены путем содействия иностранному государству в ущерб безопасности РФ. По указанию украинского куратора он готовился к диверсии с использованием самодельного взрывного устройства на участке железнодорожного полотна, после чего планировал покинуть Россию. Принятыми региональным УФСБ оперативными мерами противоправная деятельность злоумышленника была своевременно выявлена и пресечена, отмечают в ведомстве.
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В отношении Мосиенко возбуждено уголовное дело по статьям 275 ("Государственная измена"), ч. 2 ст. 205.5 ("Участие в деятельности террористической организации"), ч. 4 ст. 222.1 ("Незаконное хранение взрывчатых веществ") и ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 281 ("Покушение на диверсию") УК РФ. Прокуратура поддержала обвинение в суде.
"Приговором Второго Западного окружного военного суда он признан виновным в инкриминируемых ему преступлениях с назначением наказания в виде 17 лет лишения свободы. Приговор суда в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.
Согласно информации на сайте kino-teatr.ru Виктор Мосиенко родился 24 сентября 1961 года. Является выпускником ГИТИСа (актёрско-режиссёрский курс А. Эфроса и А. Васильева). После окончания института он работал в театрах Санкт-Петербурга и Москвы. В 1990-х годах сменил сферу деятельности, занявшись предпринимательством в секторе недвижимости. Снимался в таких фильмах, как "Исповедь содержанки", "Меня зовут Арлекино", "Следопыт" и "Досье человека в "Мерседесе". Награжден госмедалью "Профессионал России" за отношение к профессии и людям.
Источник в силовых структурах региона подтвердил РИА Новости, что речь идет о нем. "Актёр, не туда завела кривая американской мечты. В 90-х уехал в США, потом возвратился. Внебрачный сын актера Игоря Дмитриева", - добавил собеседник агентства.
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