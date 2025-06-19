Актеру Мосиенко вынесли приговор за государственную измену
Актер Мосиенко осужден на 17 лет за государственную измену и подготовку диверсии
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 19 июн - РИА Новости. Виктор Мосиенко получил 17 лет лишения свободы за госизмену и организацию диверсии на железнодорожной дороге, сообщили РИА Новости в УФСБ по Белгородской области.
По данным УФСБ, житель города Анапа Краснодарского края Мосиенко В.Н., 1961 года рождения вступил в украинскую военизированную организацию, признанную террористической и запрещенную в России, с целью совершения государственной измены путем содействия иностранному государству в ущерб безопасности РФ. По указанию украинского куратора он готовился к диверсии с использованием самодельного взрывного устройства на участке железнодорожного полотна, после чего планировал покинуть Россию. Принятыми региональным УФСБ оперативными мерами противоправная деятельность злоумышленника была своевременно выявлена и пресечена, отмечают в ведомстве.
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В отношении Мосиенко возбуждено уголовное дело по статьям 275 ("Государственная измена"), ч. 2 ст. 205.5 ("Участие в деятельности террористической организации"), ч. 4 ст. 222.1 ("Незаконное хранение взрывчатых веществ") и ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 281 ("Покушение на диверсию") УК РФ. Прокуратура поддержала обвинение в суде.
"Приговором Второго Западного окружного военного суда он признан виновным в инкриминируемых ему преступлениях с назначением наказания в виде 17 лет лишения свободы. Приговор суда в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.
Согласно информации на сайте kino-teatr.ru Виктор Мосиенко родился 24 сентября 1961 года. Является выпускником ГИТИСа (актёрско-режиссёрский курс А. Эфроса и А. Васильева). После окончания института он работал в театрах Санкт-Петербурга и Москвы. В 1990-х годах сменил сферу деятельности, занявшись предпринимательством в секторе недвижимости. Снимался в таких фильмах, как "Исповедь содержанки", "Меня зовут Арлекино", "Следопыт" и "Досье человека в "Мерседесе". Награжден госмедалью "Профессионал России" за отношение к профессии и людям.
Источник в силовых структурах региона подтвердил РИА Новости, что речь идет о нем. "Актёр, не туда завела кривая американской мечты. В 90-х уехал в США, потом возвратился. Внебрачный сын актера Игоря Дмитриева", - добавил собеседник агентства.
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