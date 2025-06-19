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Минсельхоз оценил возможности для наращивания поставок в Молдавию - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
23:11 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/minselkhoz-2024063032.html
Минсельхоз оценил возможности для наращивания поставок в Молдавию
Минсельхоз оценил возможности для наращивания поставок в Молдавию - РИА Новости, 19.06.2025
Минсельхоз оценил возможности для наращивания поставок в Молдавию
Россия имеет все возможности для наращивания поставок отечественной продукции в Молдавию, сообщили представители министерства сельского хозяйства РФ на встрече... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T23:11:00+03:00
2025-06-19T23:11:00+03:00
пмэф-2025
экономика
молдавия
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
продукция
сельхозпродукция
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия имеет все возможности для наращивания поставок отечественной продукции в Молдавию, сообщили представители министерства сельского хозяйства РФ на встрече с представителями четырех молдавских партий – социалистов, коммунистов, "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы". В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялись российско-молдавские переговоры, посвященные укреплению сотрудничества двух стран в сфере агропромышленного комплекса. Российская сторона сообщила, что заинтересована в расширении торгово-экономического сотрудничества и увеличении поставок качественной сельхозпродукций. "Мы традиционно поставляем на рынок Молдавии кондитерские изделия, мучные и хлебобулочные изделия, вкусовые добавки. Основу молдавского экспорта в России составляют плодово-овощные продукты… У нас есть все возможности для того, чтобы нарастить поставки российской продукции в республику", - заявила российская сторона. В свою очередь молдавская сторона сообщила, что страны достигли самой низкой точки в экономических отношениях. "За 2016-2017 годы средний годовой товарооборот между странами был около 900 миллионов долларов. За последние четыре года средний товарооборот был уже около 300 миллионов долларов. То есть у нас в три раза упал товарооборот между Молдовой и Российской Федерацией. В два раза снизился экспорт в Российскую Федерацию", - сообщили представители молдавских партий. Они заявили, что падение товарооборота с Россией - это большая проблема для экономики республики и производителей. "Конечно, в идеале было бы неплохо вернуться до ситуации 2017-2018 годов, когда были сняты таможенные пошлины на пять групп товаров из Молдовы. Нужно возвращаться к диалогу. Молдавский производитель хочет вернуться на российский рынок", - подчеркнули они. "Понимаем, что есть проблемы с логистикой, с учетом ситуации на Украине, но уверены, что можно найти взаимовыгодное решение по всем вопросам", - заключили они. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/moldaviya-2024042714.html
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экономика, молдавия, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), продукция, сельхозпродукция, в мире, экспорт
ПМЭФ-2025, Экономика, Молдавия, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), продукция, сельхозпродукция, В мире, Экспорт
Минсельхоз оценил возможности для наращивания поставок в Молдавию

Минсельхоз: у России есть возможности для наращивания поставок в Молдавию

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства сельского хозяйства РФ
Здание министерства сельского хозяйства РФ - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства сельского хозяйства РФ. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия имеет все возможности для наращивания поставок отечественной продукции в Молдавию, сообщили представители министерства сельского хозяйства РФ на встрече с представителями четырех молдавских партий – социалистов, коммунистов, "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы".
В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялись российско-молдавские переговоры, посвященные укреплению сотрудничества двух стран в сфере агропромышленного комплекса.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Молдавскую оппозицию интересует снятие ограничений на поставки в Россию
Вчера, 20:34
Российская сторона сообщила, что заинтересована в расширении торгово-экономического сотрудничества и увеличении поставок качественной сельхозпродукций.
"Мы традиционно поставляем на рынок Молдавии кондитерские изделия, мучные и хлебобулочные изделия, вкусовые добавки. Основу молдавского экспорта в России составляют плодово-овощные продукты… У нас есть все возможности для того, чтобы нарастить поставки российской продукции в республику", - заявила российская сторона.
В свою очередь молдавская сторона сообщила, что страны достигли самой низкой точки в экономических отношениях.
"За 2016-2017 годы средний годовой товарооборот между странами был около 900 миллионов долларов. За последние четыре года средний товарооборот был уже около 300 миллионов долларов. То есть у нас в три раза упал товарооборот между Молдовой и Российской Федерацией. В два раза снизился экспорт в Российскую Федерацию", - сообщили представители молдавских партий.
Здание министерства транспорта РФ - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Минтранс выразил готовность содействовать молдавским автоперевозчикам
Вчера, 19:53
Они заявили, что падение товарооборота с Россией - это большая проблема для экономики республики и производителей.
"Конечно, в идеале было бы неплохо вернуться до ситуации 2017-2018 годов, когда были сняты таможенные пошлины на пять групп товаров из Молдовы. Нужно возвращаться к диалогу. Молдавский производитель хочет вернуться на российский рынок", - подчеркнули они.
"Понимаем, что есть проблемы с логистикой, с учетом ситуации на Украине, но уверены, что можно найти взаимовыгодное решение по всем вопросам", - заключили они.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
ПМЭФ-2025: день второй
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

ПМЭФ-2025 принимает гостей из более чем 140 стран и территорий.

Работа форума ПМЭФ-2025

ПМЭФ-2025 принимает гостей из более чем 140 стран и территорий.

© РИА Новости / Александр Вильф
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1 из 23
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Первый день форума завершился поздно ночью встречей президента Владимира Путина с главами международных информационных агентств.

На фото: директор по международным связям EFE (Испания) Хосе Мануэль Санс Минготе, первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман, глава китайского Синьхуа Фу Хуа.

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге

Первый день форума завершился поздно ночью встречей президента Владимира Путина с главами международных информационных агентств.

На фото: директор по международным связям EFE (Испания) Хосе Мануэль Санс Минготе, первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман, глава китайского Синьхуа Фу Хуа.

© РИА Новости / POOL
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2 из 23
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Перед общением с журналистами глава государства осмотрел отреставрированное здание Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Осмотр завершился концертом — пианист Илья Папоян исполнил прелюдию Сергея Рахманинова.

Президент России Владимир Путин осматривает зал в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова

Перед общением с журналистами глава государства осмотрел отреставрированное здание Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Осмотр завершился концертом — пианист Илья Папоян исполнил прелюдию Сергея Рахманинова.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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3 из 23
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Основная задача форума — поддержка конструктивного диалога, нацеленного на установление взаимопонимания и создание базы для совместных решений и действий.

Работа форума ПМЭФ-2025

Основная задача форума — поддержка конструктивного диалога, нацеленного на установление взаимопонимания и создание базы для совместных решений и действий.

© РИА Новости / Илья Питалев
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4 из 23
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Форум проходит в формате пленарных заседаний, круглых столов, выставок, презентаций инвестиционных проектов, деловых встреч и переговоров.

На фото: участники сессии "Россия в эпоху торговых войн: вызовы, возможности и новая архитектура глобальной торговли".

Россия в эпоху торговых войн: вызовы, возможности и новая архитектура глобальной торговли

Форум проходит в формате пленарных заседаний, круглых столов, выставок, презентаций инвестиционных проектов, деловых встреч и переговоров.

На фото: участники сессии "Россия в эпоху торговых войн: вызовы, возможности и новая архитектура глобальной торговли".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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5 из 23
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Рабочие языки ПМЭФ — русский и английский.

Работа форума ПМЭФ-2025

Рабочие языки ПМЭФ — русский и английский.

© РИА Новости / Илья Питалев
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6 из 23
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Руководители ведущих бизнес-ассоциаций и представители компаний из Италии, Германии, Франции, Бельгии и других стран Европы обсудили ключевые вызовы современности на сессии "Геополитическая обстановка и новая реальность для международного бизнеса с Россией".

ПМЭФ-2025. Геополитическая обстановка и новая реальность для международного бизнеса с Россией

Руководители ведущих бизнес-ассоциаций и представители компаний из Италии, Германии, Франции, Бельгии и других стран Европы обсудили ключевые вызовы современности на сессии "Геополитическая обстановка и новая реальность для международного бизнеса с Россией".

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
7 из 23
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

На ПМЭФ состоялась торжественная церемония открытия выставки и гала-показ "На крыльях".

Торжественная церемония открытия выставки и гала-показ На крыльях, ПМЭФ-2025

На ПМЭФ состоялась торжественная церемония открытия выставки и гала-показ "На крыльях".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 23
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Участники форума словно бы соревнуются, чей стенд окажется более ярким.

Работа форума ПМЭФ-2025

Участники форума словно бы соревнуются, чей стенд окажется более ярким.

© РИА Новости / Илья Питалев
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9 из 23
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

"Газпром" установил на своей площадке композицию из труб, лежащих на плечах атлантов, напоминающих о знаменитом символе Санкт-Петербурга.

Работа форума ПМЭФ-2025

"Газпром" установил на своей площадке композицию из труб, лежащих на плечах атлантов, напоминающих о знаменитом символе Санкт-Петербурга.

© РИА Новости / Илья Питалев
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10 из 23
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Москва представила ключевые проекты города. Познакомиться со столицей будущего можно благодаря VR-прогулкам.

Стенд правительства Москвы на ПМЭФ-2025

Москва представила ключевые проекты города. Познакомиться со столицей будущего можно благодаря VR-прогулкам.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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11 из 23
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

На стенде Башкирии гостей встречает огромный медовый титан, вокруг которого движутся пчелы.

Работа форума ПМЭФ-2025

На стенде Башкирии гостей встречает огромный медовый титан, вокруг которого движутся пчелы.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
12 из 23
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Компания Positive Technologies объясняет, почему кибербезопасность должна выходить на первый план для руководства компаний и органов власти.

Стенд компании Positive Technologies на ПМЭФ-2025

Компания Positive Technologies объясняет, почему кибербезопасность должна выходить на первый план для руководства компаний и органов власти.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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13 из 23
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Холдинг "Нацпроектстрой" развернул на ПМЭФ стройплощадку — огромную песочницу с игрушечными экскаваторами и грузовиками.

Работа форума ПМЭФ-2025

Холдинг "Нацпроектстрой" развернул на ПМЭФ стройплощадку — огромную песочницу с игрушечными экскаваторами и грузовиками.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
14 из 23
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Альфа-банк превратил свой стенд в деловое пространство, посвященное прорывным технологиям и глобальному сотрудничеству. Центральный элемент — арт-объект из 18 тысяч книг, в основном это работы ведущих футурологов.

Работа форума ПМЭФ-2025

Альфа-банк превратил свой стенд в деловое пространство, посвященное прорывным технологиям и глобальному сотрудничеству. Центральный элемент — арт-объект из 18 тысяч книг, в основном это работы ведущих футурологов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
15 из 23
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

На площадке АНО "Евразия" посетителей встречали национальные мотивы народов стран СНГ и угощение.

Работа форума ПМЭФ-2025

На площадке АНО "Евразия" посетителей встречали национальные мотивы народов стран СНГ и угощение.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
16 из 23
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Лейтмотивом участия "ФосАгро" в ПМЭФ стал ключевой социальный проект ДРОЗД — "Детям России — образование, здоровье и духовность".

Работа форума ПМЭФ-2025

Лейтмотивом участия "ФосАгро" в ПМЭФ стал ключевой социальный проект ДРОЗД — "Детям России — образование, здоровье и духовность".

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
17 из 23
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

На стенде Дома семейных традиций "Кристиан" демонстрируют медали, наградной лист и приказ о награждении Владимира Спиридоновича Путина — отца президента.

Наградной лист и награды Владимира Спиридоновича Путина, отца президента России Владимира Путина на ПМЭФ-2025

На стенде Дома семейных традиций "Кристиан" демонстрируют медали, наградной лист и приказ о награждении Владимира Спиридоновича Путина — отца президента.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
18 из 23
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

"АвтоВАЗ" презентовал на ПМЭФ кроссовер Lada Azimut, созданный на собственной российской платформе Vesta.

Презентация автомобиля Azimut на стенде АвтоВАЗа, ПМЭФ-2025

"АвтоВАЗ" презентовал на ПМЭФ кроссовер Lada Azimut, созданный на собственной российской платформе Vesta.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
19 из 23
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Группа ВЭБ.РФ представила масштабную инсталляцию, символизирующую "Цифровой город".

Работа форума ПМЭФ-2025

Группа ВЭБ.РФ представила масштабную инсталляцию, символизирующую "Цифровой город".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
20 из 23
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Участники форума могут пообщаться с собакой-роботом.

Работа форума ПМЭФ-2025

Участники форума могут пообщаться с собакой-роботом.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
21 из 23
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

На стенде Федерации бокса России все посетители могут испытать себя в новой дисциплине бокса "удар на силу".

ПМЭФ-2025. Работа форума

На стенде Федерации бокса России все посетители могут испытать себя в новой дисциплине бокса "удар на силу".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
22 из 23
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Работа ПМЭФ продлится до 21 июня.

Работа форума ПМЭФ-2025

Работа ПМЭФ продлится до 21 июня.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
23 из 23

ПМЭФ-2025 принимает гостей из более чем 140 стран и территорий.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
1 из 23

Первый день форума завершился поздно ночью встречей президента Владимира Путина с главами международных информационных агентств.

На фото: директор по международным связям EFE (Испания) Хосе Мануэль Санс Минготе, первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман, глава китайского Синьхуа Фу Хуа.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
2 из 23

Перед общением с журналистами глава государства осмотрел отреставрированное здание Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Осмотр завершился концертом — пианист Илья Папоян исполнил прелюдию Сергея Рахманинова.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
3 из 23

Основная задача форума — поддержка конструктивного диалога, нацеленного на установление взаимопонимания и создание базы для совместных решений и действий.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
4 из 23

Форум проходит в формате пленарных заседаний, круглых столов, выставок, презентаций инвестиционных проектов, деловых встреч и переговоров.

На фото: участники сессии "Россия в эпоху торговых войн: вызовы, возможности и новая архитектура глобальной торговли".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
5 из 23

Рабочие языки ПМЭФ — русский и английский.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
6 из 23

Руководители ведущих бизнес-ассоциаций и представители компаний из Италии, Германии, Франции, Бельгии и других стран Европы обсудили ключевые вызовы современности на сессии "Геополитическая обстановка и новая реальность для международного бизнеса с Россией".

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
7 из 23

На ПМЭФ состоялась торжественная церемония открытия выставки и гала-показ "На крыльях".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 23

Участники форума словно бы соревнуются, чей стенд окажется более ярким.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
9 из 23

"Газпром" установил на своей площадке композицию из труб, лежащих на плечах атлантов, напоминающих о знаменитом символе Санкт-Петербурга.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
10 из 23

Москва представила ключевые проекты города. Познакомиться со столицей будущего можно благодаря VR-прогулкам.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
11 из 23

На стенде Башкирии гостей встречает огромный медовый титан, вокруг которого движутся пчелы.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
12 из 23

Компания Positive Technologies объясняет, почему кибербезопасность должна выходить на первый план для руководства компаний и органов власти.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
13 из 23

Холдинг "Нацпроектстрой" развернул на ПМЭФ стройплощадку — огромную песочницу с игрушечными экскаваторами и грузовиками.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
14 из 23

Альфа-банк превратил свой стенд в деловое пространство, посвященное прорывным технологиям и глобальному сотрудничеству. Центральный элемент — арт-объект из 18 тысяч книг, в основном это работы ведущих футурологов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
15 из 23

На площадке АНО "Евразия" посетителей встречали национальные мотивы народов стран СНГ и угощение.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
16 из 23

Лейтмотивом участия "ФосАгро" в ПМЭФ стал ключевой социальный проект ДРОЗД — "Детям России — образование, здоровье и духовность".

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
17 из 23

На стенде Дома семейных традиций "Кристиан" демонстрируют медали, наградной лист и приказ о награждении Владимира Спиридоновича Путина — отца президента.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
18 из 23

"АвтоВАЗ" презентовал на ПМЭФ кроссовер Lada Azimut, созданный на собственной российской платформе Vesta.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
19 из 23

Группа ВЭБ.РФ представила масштабную инсталляцию, символизирующую "Цифровой город".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
20 из 23

Участники форума могут пообщаться с собакой-роботом.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
21 из 23

На стенде Федерации бокса России все посетители могут испытать себя в новой дисциплине бокса "удар на силу".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
22 из 23

Работа ПМЭФ продлится до 21 июня.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
23 из 23
 
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