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Минсельхоз оценил возможности для наращивания поставок в Молдавию

Минсельхоз оценил возможности для наращивания поставок в Молдавию - РИА Новости, 19.06.2025

Минсельхоз оценил возможности для наращивания поставок в Молдавию

Россия имеет все возможности для наращивания поставок отечественной продукции в Молдавию, сообщили представители министерства сельского хозяйства РФ на встрече... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T23:11:00+03:00

2025-06-19T23:11:00+03:00

2025-06-19T23:11:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия имеет все возможности для наращивания поставок отечественной продукции в Молдавию, сообщили представители министерства сельского хозяйства РФ на встрече с представителями четырех молдавских партий – социалистов, коммунистов, "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы". В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялись российско-молдавские переговоры, посвященные укреплению сотрудничества двух стран в сфере агропромышленного комплекса. Российская сторона сообщила, что заинтересована в расширении торгово-экономического сотрудничества и увеличении поставок качественной сельхозпродукций. "Мы традиционно поставляем на рынок Молдавии кондитерские изделия, мучные и хлебобулочные изделия, вкусовые добавки. Основу молдавского экспорта в России составляют плодово-овощные продукты… У нас есть все возможности для того, чтобы нарастить поставки российской продукции в республику", - заявила российская сторона. В свою очередь молдавская сторона сообщила, что страны достигли самой низкой точки в экономических отношениях. "За 2016-2017 годы средний годовой товарооборот между странами был около 900 миллионов долларов. За последние четыре года средний товарооборот был уже около 300 миллионов долларов. То есть у нас в три раза упал товарооборот между Молдовой и Российской Федерацией. В два раза снизился экспорт в Российскую Федерацию", - сообщили представители молдавских партий. Они заявили, что падение товарооборота с Россией - это большая проблема для экономики республики и производителей. "Конечно, в идеале было бы неплохо вернуться до ситуации 2017-2018 годов, когда были сняты таможенные пошлины на пять групп товаров из Молдовы. Нужно возвращаться к диалогу. Молдавский производитель хочет вернуться на российский рынок", - подчеркнули они. "Понимаем, что есть проблемы с логистикой, с учетом ситуации на Украине, но уверены, что можно найти взаимовыгодное решение по всем вопросам", - заключили они. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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экономика, молдавия, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), продукция, сельхозпродукция, в мире, экспорт