https://ria.ru/20250619/mid-2023953596.html

МИД назвал вступление Армении в ЕС несовместимым с членством в ЕАЭС

МИД назвал вступление Армении в ЕС несовместимым с членством в ЕАЭС - РИА Новости, 19.06.2025

МИД назвал вступление Армении в ЕС несовместимым с членством в ЕАЭС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что потенциальное вступление Армении в ЕС несовместимо с членством в ЕАЭС. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T16:07:00+03:00

2025-06-19T16:07:00+03:00

2025-06-19T16:07:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что потенциальное вступление Армении в ЕС несовместимо с членством в ЕАЭС. "Потенциальное вступление Армении в ЕС действительно несовместимо с членством республики в ЕАЭС", - сказала Захарова в ходе брифинга на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отвечая на вопрос РИА Новости о возможном членстве страны в той и другой организации. При этом, добавила она, российская сторона и раньше говорила об этой несовместимости. Захарова также подчеркнула, что "неоспоримые и реальные преимущества, которые евразийская интеграция приносит Еревану, не сравнимы с ничем не подкрепленными пустыми обещаниями Брюсселя". В состав ЕАЭС входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Армения. ПМЭФ проходит 18-21 июня, его главная тема в этом году - общие ценности как основа роста в многополярном мире. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/zakharova-2023663591.html

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армения, мария захарова, евразийский экономический союз, евросоюз