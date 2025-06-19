https://ria.ru/20250619/mid-2023953596.html
МИД назвал вступление Армении в ЕС несовместимым с членством в ЕАЭС
МИД назвал вступление Армении в ЕС несовместимым с членством в ЕАЭС - РИА Новости, 19.06.2025
МИД назвал вступление Армении в ЕС несовместимым с членством в ЕАЭС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что потенциальное вступление Армении в ЕС несовместимо с членством в ЕАЭС. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T16:07:00+03:00
2025-06-19T16:07:00+03:00
2025-06-19T16:07:00+03:00
пмэф-2025
армения
мария захарова
евразийский экономический союз
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_bd6f53801a0cacbbfc23f713c043d3b3.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что потенциальное вступление Армении в ЕС несовместимо с членством в ЕАЭС. "Потенциальное вступление Армении в ЕС действительно несовместимо с членством республики в ЕАЭС", - сказала Захарова в ходе брифинга на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отвечая на вопрос РИА Новости о возможном членстве страны в той и другой организации. При этом, добавила она, российская сторона и раньше говорила об этой несовместимости. Захарова также подчеркнула, что "неоспоримые и реальные преимущества, которые евразийская интеграция приносит Еревану, не сравнимы с ничем не подкрепленными пустыми обещаниями Брюсселя". В состав ЕАЭС входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Армения. ПМЭФ проходит 18-21 июня, его главная тема в этом году - общие ценности как основа роста в многополярном мире. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/zakharova-2023663591.html
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_368:0:3099:2048_1920x0_80_0_0_85ba742905dd06cef7b62e70b97d4e96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, мария захарова, евразийский экономический союз, евросоюз
ПМЭФ-2025, Армения, Мария Захарова, Евразийский экономический союз, Евросоюз
МИД назвал вступление Армении в ЕС несовместимым с членством в ЕАЭС
Захарова: потенциальное вступление Армении в ЕС несовместимо с членством в ЕАЭС