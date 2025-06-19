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МИД назвал вступление Армении в ЕС несовместимым с членством в ЕАЭС - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
16:07 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/mid-2023953596.html
МИД назвал вступление Армении в ЕС несовместимым с членством в ЕАЭС
МИД назвал вступление Армении в ЕС несовместимым с членством в ЕАЭС - РИА Новости, 19.06.2025
МИД назвал вступление Армении в ЕС несовместимым с членством в ЕАЭС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что потенциальное вступление Армении в ЕС несовместимо с членством в ЕАЭС. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T16:07:00+03:00
2025-06-19T16:07:00+03:00
пмэф-2025
армения
мария захарова
евразийский экономический союз
евросоюз
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что потенциальное вступление Армении в ЕС несовместимо с членством в ЕАЭС. "Потенциальное вступление Армении в ЕС действительно несовместимо с членством республики в ЕАЭС", - сказала Захарова в ходе брифинга на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отвечая на вопрос РИА Новости о возможном членстве страны в той и другой организации. При этом, добавила она, российская сторона и раньше говорила об этой несовместимости. Захарова также подчеркнула, что "неоспоримые и реальные преимущества, которые евразийская интеграция приносит Еревану, не сравнимы с ничем не подкрепленными пустыми обещаниями Брюсселя". В состав ЕАЭС входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Армения. ПМЭФ проходит 18-21 июня, его главная тема в этом году - общие ценности как основа роста в многополярном мире. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/zakharova-2023663591.html
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армения, мария захарова, евразийский экономический союз, евросоюз
ПМЭФ-2025, Армения, Мария Захарова, Евразийский экономический союз, Евросоюз
МИД назвал вступление Армении в ЕС несовместимым с членством в ЕАЭС

Захарова: потенциальное вступление Армении в ЕС несовместимо с членством в ЕАЭС

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что потенциальное вступление Армении в ЕС несовместимо с членством в ЕАЭС.
"Потенциальное вступление Армении в ЕС действительно несовместимо с членством республики в ЕАЭС", - сказала Захарова в ходе брифинга на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отвечая на вопрос РИА Новости о возможном членстве страны в той и другой организации. При этом, добавила она, российская сторона и раньше говорила об этой несовместимости.
Захарова также подчеркнула, что "неоспоримые и реальные преимущества, которые евразийская интеграция приносит Еревану, не сравнимы с ничем не подкрепленными пустыми обещаниями Брюсселя".
В состав ЕАЭС входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Армения.
ПМЭФ проходит 18-21 июня, его главная тема в этом году - общие ценности как основа роста в многополярном мире. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Вчера, 18:17
 
ПМЭФ-2025АрменияМария ЗахароваЕвразийский экономический союзЕвросоюз
 
 
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