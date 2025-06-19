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В МИД России рассказали о подготовке к саммиту Лиги арабских государств - РИА Новости, 19.06.2025
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15:46 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/mid-2023943375.html
В МИД России рассказали о подготовке к саммиту Лиги арабских государств
В МИД России рассказали о подготовке к саммиту Лиги арабских государств - РИА Новости, 19.06.2025
В МИД России рассказали о подготовке к саммиту Лиги арабских государств
Осенний саммит Лиги арабских государств планируется в России, приглашения разосланы и практически все государства проявили заинтересованность в участии, заявил... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T15:46:00+03:00
2025-06-19T15:46:00+03:00
в мире
иран
израиль
россия
михаил богданов
рафаэль гросси
дональд трамп
лига арабских государств
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Осенний саммит Лиги арабских государств планируется в России, приглашения разосланы и практически все государства проявили заинтересованность в участии, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов. "Мы готовимся, разосланы приглашения, практически все подтвердили заинтересованность в участии ( в саммите - ред.)… мы должны реализовывать свои планы, как наметили", - сказал Богданов на полях ПМЭФ, отвечая на вопрос, не повлияет ли сложившаяся ситуация на Ближнем Востоке. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки. Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250528/putin-2019576888.html
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в мире, иран, израиль, россия, михаил богданов, рафаэль гросси, дональд трамп, лига арабских государств, магатэ
В мире, Иран, Израиль, Россия, Михаил Богданов, Рафаэль Гросси, Дональд Трамп, Лига арабских государств, МАГАТЭ
В МИД России рассказали о подготовке к саммиту Лиги арабских государств

МИД: саммит Лиги арабских государств планируется в России, приглашения разосланы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Осенний саммит Лиги арабских государств планируется в России, приглашения разосланы и практически все государства проявили заинтересованность в участии, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.
"Мы готовимся, разосланы приглашения, практически все подтвердили заинтересованность в участии ( в саммите - ред.)… мы должны реализовывать свои планы, как наметили", - сказал Богданов на полях ПМЭФ, отвечая на вопрос, не повлияет ли сложившаяся ситуация на Ближнем Востоке.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Руководящего президентского совета Йеменской Республики Рашад Аль-Алими. 28 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Путин рассказал о подготовке саммита Лиги арабских государств
28 мая, 15:53
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Захарова назвала главное в ирано-израильском конфликте
14:05
По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Россия видит раздумья США о возможном вступлении в конфликт Израиля и Ирана
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В миреИранИзраильРоссияМихаил БогдановРафаэль ГроссиДональд ТрампЛига арабских государствМАГАТЭ
 
 
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