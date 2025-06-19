https://ria.ru/20250619/mid-2023907656.html

МИД назвал атаки Израиля на атомные объекты в Иране недопустимыми

МИД назвал атаки Израиля на атомные объекты в Иране недопустимыми - РИА Новости, 19.06.2025

МИД назвал атаки Израиля на атомные объекты в Иране недопустимыми

Москва считает категорически недопустимыми атаки израильской стороны на мирные атомные объекты в Иране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T14:19:00+03:00

2025-06-19T14:19:00+03:00

2025-06-19T14:19:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Москва считает категорически недопустимыми атаки израильской стороны на мирные атомные объекты в Иране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Категорически недопустимыми считаем атаки израильской стороны на мирные атомные объекты в Исламской Республике Иран. Это незаконно с точки зрения международного права, это создаёт неприемлемые угрозы международной безопасности и толкает мир к ядерной катастрофе, последствия которой будут ощущаться повсюду, в том числе и в самом Израиле", - сказала она в ходе брифинга на ПМЭФ. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250619/rossija-2023898937.html

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в мире, иран, израиль, россия, мария захарова, рафаэль гросси, дональд трамп, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте