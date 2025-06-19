https://ria.ru/20250619/magate-2023781843.html

МАГАТЭ назвало условия для перезапуска ЗАЭС

МАГАТЭ назвало условия для перезапуска ЗАЭС - РИА Новости, 19.06.2025

МАГАТЭ назвало условия для перезапуска ЗАЭС

Для перезапуска Запорожской АЭС необходим большой объем воды для ее охлаждения, стабильное электропитание от сетей, а также спокойствие управляющего персонала,... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T07:38:00+03:00

2025-06-19T07:38:00+03:00

2025-06-19T07:38:00+03:00

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рафаэль гросси

магатэ

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Для перезапуска Запорожской АЭС необходим большой объем воды для ее охлаждения, стабильное электропитание от сетей, а также спокойствие управляющего персонала, заявил РИА Новости заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков. "Из своего опыта и знаний, не вдаваясь в малейшие технические и политические аспекты, я скажу, что атомной станции нужна вода на охлаждение конденсаторов, турбин для того, чтобы она работала на мощности. Чем больше мощность, тем больше тебе нужно этой воды. Нужна вода техническая, нужна вода на системы безопасности для отвода остаточного тепловыделения. А сейчас этой воды нет", - сказал Чудаков агентству на полях Петербургского международного экономического форума. По его словам, постоянные перебои с электропитанием также неприемлемы. "Постоянно идет перерыв электропитания от сетей, резервирование собственных нужд, поэтому это тоже неприемлемо. Дизеля имеются на каждый энергоблок, но они аварийные и нужны, когда действительно есть полное обесточивание, и от сетей не поступает никакой электроэнергии. В остановленной ситуации, в какой сейчас находится станция, собственные нужды запитаны от сетей. Можно теоретически аварийные системы запитать от дизелей. Но дизель именно для аварийной ситуации, а не для постоянной работы. У него топливо на три дня, его надо завозить, и это так не работает. Экономики, эффективности и безопасности там никакой не будет. Когда станция работает, она выдает в эти сети, когда она стоит, собственные нужды запитаны из этих сетей. В условиях войны невозможно ее эксплуатировать. Нужно, чтобы ситуация стабилизировалась", - пояснил Чудаков. Он подчеркнул, что персоналу станции также необходимо спокойствие и отсутствие давления. "Нужен спокойный и уверенный в себе эксплуатирующий персонал, который не будет находиться под давлением кого-либо, в испуганном или стрессовом состоянии. Нужно оборудование, нужно запчасти поставлять, и поэтому эти цепочки тоже не должны попадать под какие-то обстрелы, какие-то военные ситуации. Это именно то, что говорил Рафаэль Гросси. Ситуация должна быть там стабильная для безопасной эксплуатации выхода на мощность", - отметил замгендиректора МАГАТЭ. "Сейчас они (энергоблоки - ред.) остановлены. И хорошо, что остановлены, потому что они давно стоят, а значит, остаточное тепловыделение уже маленькое. Если ты атомную станцию сразу заглушишь, мощность все равно в процентов 20 сохраняется, потом 10 процентов, потом 5 процентов, потом 1 процент, потом 0,5 процента очень долго. А с тысячи мегаватт, три тысячи тепловая мощность у тебя. А полпроцента, на которой примерно они сейчас находятся - это 15 мегаватт, остаточное тепловыделение за счет продолжающейся реакции распада и продуктов распада. Они нагревают воду, и если оставить без воды и не отводить это тепло, то расплавят топливо", - указал он. По его словам, в настоящее время не стоит поднимать мощность на ЗАЭС. "Этого достаточно, чтобы расплавить топливо. Поэтому и не нужно сейчас, с моей точки зрения, поднимать мощность, поскольку ты потом, когда начнешь останавливать резко в аварийных ситуациях, ты будешь оставлять с большим уровнем остаточного тепловыделения. Нужно стабилизировать. Для безопасной эксплуатации атомной станции нужны мирные условия", - заключил Чудаков. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250606/perezapusk-2021332561.html

https://ria.ru/20250211/zaes-1998685510.html

https://ria.ru/20250609/grossi-2021789528.html

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рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс