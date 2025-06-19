Рейтинг@Mail.ru
В Крыму подготовят новый пакет национализации активов украинских олигархов - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
06:03 19.06.2025 (обновлено: 11:03 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/krym-2023774053.html
В Крыму подготовят новый пакет национализации активов украинских олигархов
В Крыму подготовят новый пакет национализации активов украинских олигархов - РИА Новости, 19.06.2025
В Крыму подготовят новый пакет национализации активов украинских олигархов
Крым подготовит новый пакет национализации активов украинских олигархов и политиков, враждебно настроенных по отношению к России, сообщил в интервью РИА Новости РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T06:03:00+03:00
2025-06-19T11:03:00+03:00
пмэф-2025
россия
республика крым
украина
владимир константинов
сергей аксенов (политик)
владимир зеленский
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023825868_0:138:3160:1916_1920x0_80_0_0_1b895cec3d89528b26db61fc92448bac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Крым подготовит новый пакет национализации активов украинских олигархов и политиков, враждебно настроенных по отношению к России, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава крымского парламента Владимир Константинов. "Да. Работа по выявлению и национализации активов украинских политиков и олигархов, враждебно настроенных к России, продолжается", - сказал Константинов, отвечая на вопрос готовятся ли новые решения по национализации имущества украинских олигархов. Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что средства от продажи имущества пойдут в том числе на нужды участников специальной военной операции и строительство социальных объектов. В список национализированных, а затем проданных на торгах активов среди прочего попала квартира семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250422/konstantinov-2012643785.html
https://ria.ru/20250619/krym-2023758999.html
россия
республика крым
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023825868_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5568e69ab319d1f1e4c2b5b40646d7ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, республика крым, украина, владимир константинов, сергей аксенов (политик), владимир зеленский, оон
ПМЭФ-2025, Россия, Республика Крым, Украина, Владимир Константинов, Сергей Аксенов (политик), Владимир Зеленский, ООН
В Крыму подготовят новый пакет национализации активов украинских олигархов

Константинов: Крым подготовит пакет национализации активов украинских олигархов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов на ПМЭФ-2025
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов на ПМЭФ-2025
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Крым подготовит новый пакет национализации активов украинских олигархов и политиков, враждебно настроенных по отношению к России, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Да. Работа по выявлению и национализации активов украинских политиков и олигархов, враждебно настроенных к России, продолжается", - сказал Константинов, отвечая на вопрос готовятся ли новые решения по национализации имущества украинских олигархов.
Набережная в Алуште - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Константинов заявил о тенденции к восстановлению турпотока в Крыму
22 апреля, 05:51
Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что средства от продажи имущества пойдут в том числе на нужды участников специальной военной операции и строительство социальных объектов. В список национализированных, а затем проданных на торгах активов среди прочего попала квартира семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Вид на курортный поселок Коктебель - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Крым готов предоставить ООН документы о законности референдума
03:07
 
ПМЭФ-2025РоссияРеспублика КрымУкраинаВладимир КонстантиновСергей Аксенов (политик)Владимир ЗеленскийООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала