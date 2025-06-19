https://ria.ru/20250619/krym-2023774053.html

В Крыму подготовят новый пакет национализации активов украинских олигархов

В Крыму подготовят новый пакет национализации активов украинских олигархов - РИА Новости, 19.06.2025

В Крыму подготовят новый пакет национализации активов украинских олигархов

Крым подготовит новый пакет национализации активов украинских олигархов и политиков, враждебно настроенных по отношению к России, сообщил в интервью РИА Новости РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T06:03:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Крым подготовит новый пакет национализации активов украинских олигархов и политиков, враждебно настроенных по отношению к России, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава крымского парламента Владимир Константинов. "Да. Работа по выявлению и национализации активов украинских политиков и олигархов, враждебно настроенных к России, продолжается", - сказал Константинов, отвечая на вопрос готовятся ли новые решения по национализации имущества украинских олигархов. Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что средства от продажи имущества пойдут в том числе на нужды участников специальной военной операции и строительство социальных объектов. В список национализированных, а затем проданных на торгах активов среди прочего попала квартира семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250422/konstantinov-2012643785.html

https://ria.ru/20250619/krym-2023758999.html

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россия, республика крым, украина, владимир константинов, сергей аксенов (политик), владимир зеленский, оон