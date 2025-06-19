https://ria.ru/20250619/kravtsov-2024021169.html
Кравцов рассказал о сроке апробации новой системы оплаты труда учителей
Кравцов рассказал о сроке апробации новой системы оплаты труда учителей - РИА Новости, 19.06.2025
Кравцов рассказал о сроке апробации новой системы оплаты труда учителей
Новая система оплаты труда учителей будет апробирована с 1 сентября 2025 года в трех регионах России, сообщил РИА Новости глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T18:48:00+03:00
2025-06-19T18:48:00+03:00
2025-06-19T18:48:00+03:00
пмэф-2025
общество
россия
сергей кравцов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2024020549_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3ffa74ab032905ef5f3bc4a05b1c219f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Новая система оплаты труда учителей будет апробирована с 1 сентября 2025 года в трех регионах России, сообщил РИА Новости глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на полях ПМЭФ. "Сейчас разрабатывается новая система оплаты труда, и в трех регионах с 1 сентября (2025 года - ред.) она будет опробирована. Это как раз новая система оплаты труда, цель ее - навести порядок в системе оплаты труда педагогов", - сказал министр. Он добавил, что, согласно новой системе, 70% зарплаты будет выплачиваться в качестве базовой части, 30% - это стимулирующие выплаты, которые могут устанавливаться школой. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250428/zarplata-2013814355.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2024020549_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_81f2f1b176a8438510ba340ed1eaeee0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей кравцов
ПМЭФ-2025, Общество, Россия, Сергей Кравцов
Кравцов рассказал о сроке апробации новой системы оплаты труда учителей
Кравцов: новая система оплаты труда учителей будет апробирована с 1 сентября
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Новая система оплаты труда учителей будет апробирована с 1 сентября 2025 года в трех регионах России, сообщил РИА Новости глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на полях ПМЭФ.
"Сейчас разрабатывается новая система оплаты труда, и в трех регионах с 1 сентября (2025 года - ред.) она будет опробирована. Это как раз новая система оплаты труда, цель ее - навести порядок в системе оплаты труда педагогов", - сказал министр.
Он добавил, что, согласно новой системе, 70% зарплаты будет выплачиваться в качестве базовой части, 30% - это стимулирующие выплаты, которые могут устанавливаться школой.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.