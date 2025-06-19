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Кравцов рассказал о сроке апробации новой системы оплаты труда учителей

Кравцов рассказал о сроке апробации новой системы оплаты труда учителей - РИА Новости, 19.06.2025

Кравцов рассказал о сроке апробации новой системы оплаты труда учителей

Новая система оплаты труда учителей будет апробирована с 1 сентября 2025 года в трех регионах России, сообщил РИА Новости глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T18:48:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Новая система оплаты труда учителей будет апробирована с 1 сентября 2025 года в трех регионах России, сообщил РИА Новости глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на полях ПМЭФ. "Сейчас разрабатывается новая система оплаты труда, и в трех регионах с 1 сентября (2025 года - ред.) она будет опробирована. Это как раз новая система оплаты труда, цель ее - навести порядок в системе оплаты труда педагогов", - сказал министр. Он добавил, что, согласно новой системе, 70% зарплаты будет выплачиваться в качестве базовой части, 30% - это стимулирующие выплаты, которые могут устанавливаться школой. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250428/zarplata-2013814355.html

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общество, россия, сергей кравцов