Рейтинг@Mail.ru
Кравцов рассказал о сроке апробации новой системы оплаты труда учителей - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
18:48 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/kravtsov-2024021169.html
Кравцов рассказал о сроке апробации новой системы оплаты труда учителей
Кравцов рассказал о сроке апробации новой системы оплаты труда учителей - РИА Новости, 19.06.2025
Кравцов рассказал о сроке апробации новой системы оплаты труда учителей
Новая система оплаты труда учителей будет апробирована с 1 сентября 2025 года в трех регионах России, сообщил РИА Новости глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T18:48:00+03:00
2025-06-19T18:48:00+03:00
пмэф-2025
общество
россия
сергей кравцов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2024020549_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3ffa74ab032905ef5f3bc4a05b1c219f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Новая система оплаты труда учителей будет апробирована с 1 сентября 2025 года в трех регионах России, сообщил РИА Новости глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на полях ПМЭФ. "Сейчас разрабатывается новая система оплаты труда, и в трех регионах с 1 сентября (2025 года - ред.) она будет опробирована. Это как раз новая система оплаты труда, цель ее - навести порядок в системе оплаты труда педагогов", - сказал министр. Он добавил, что, согласно новой системе, 70% зарплаты будет выплачиваться в качестве базовой части, 30% - это стимулирующие выплаты, которые могут устанавливаться школой. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250428/zarplata-2013814355.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2024020549_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_81f2f1b176a8438510ba340ed1eaeee0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сергей кравцов
ПМЭФ-2025, Общество, Россия, Сергей Кравцов
Кравцов рассказал о сроке апробации новой системы оплаты труда учителей

Кравцов: новая система оплаты труда учителей будет апробирована с 1 сентября

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов на ПМЭФ-2025
Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов на ПМЭФ-2025
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Новая система оплаты труда учителей будет апробирована с 1 сентября 2025 года в трех регионах России, сообщил РИА Новости глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на полях ПМЭФ.
"Сейчас разрабатывается новая система оплаты труда, и в трех регионах с 1 сентября (2025 года - ред.) она будет опробирована. Это как раз новая система оплаты труда, цель ее - навести порядок в системе оплаты труда педагогов", - сказал министр.
Он добавил, что, согласно новой системе, 70% зарплаты будет выплачиваться в качестве базовой части, 30% - это стимулирующие выплаты, которые могут устанавливаться школой.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Учитель в пустом классе - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Матвиенко раскритиковала зарплаты молодых учителей
28 апреля, 13:20
 
ПМЭФ-2025ОбществоРоссияСергей Кравцов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала