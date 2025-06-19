https://ria.ru/20250619/konflikt-2023931181.html

Россия призывает к деэскалации конфликта на Ближнем Востоке, заявили в МИД

Россия призывает к деэскалации конфликта на Ближнем Востоке, заявили в МИД - РИА Новости, 19.06.2025

Россия призывает к деэскалации конфликта на Ближнем Востоке, заявили в МИД

Россия призывает к деэскалации конфликта на Ближнем Востоке и чтобы все возникшие проблемы решались переговорами, заявил РИА Новости заместитель министра... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T15:19:00+03:00

2025-06-19T15:19:00+03:00

2025-06-19T15:19:00+03:00

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иран

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михаил богданов

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дональд трамп

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия призывает к деэскалации конфликта на Ближнем Востоке и чтобы все возникшие проблемы решались переговорами, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов. "Мы сейчас активно проводим контакты и призываем всех к деэскалации и к тому, чтобы все возникшие проблемы решались, нерешенные проблемы, решались за столом переговоров в рамках политико-дипломатических работ, диалогов и мы понимаем так, что Иран был к этому готов и были запланированы новые уже раунды переговоров", - сказал Богданов на полях ПМЭФ. Он отметил, что Россия может помочь Ирану и всему региону. "Опасность нависла над всеми, в том числе и над Израилем", - подчеркнул дипломат. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/zaharova-2023617827.html

https://ria.ru/20250619/peskov-2023823935.html

https://ria.ru/20250619/ssha-2023868241.html

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в мире, иран, израиль, россия, михаил богданов, рафаэль гросси, дональд трамп, магатэ