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Россия призывает к деэскалации конфликта на Ближнем Востоке, заявили в МИД - РИА Новости, 19.06.2025
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15:19 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/konflikt-2023931181.html
Россия призывает к деэскалации конфликта на Ближнем Востоке, заявили в МИД
Россия призывает к деэскалации конфликта на Ближнем Востоке, заявили в МИД - РИА Новости, 19.06.2025
Россия призывает к деэскалации конфликта на Ближнем Востоке, заявили в МИД
Россия призывает к деэскалации конфликта на Ближнем Востоке и чтобы все возникшие проблемы решались переговорами, заявил РИА Новости заместитель министра... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T15:19:00+03:00
2025-06-19T15:19:00+03:00
в мире
иран
израиль
россия
михаил богданов
рафаэль гросси
дональд трамп
магатэ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия призывает к деэскалации конфликта на Ближнем Востоке и чтобы все возникшие проблемы решались переговорами, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов. "Мы сейчас активно проводим контакты и призываем всех к деэскалации и к тому, чтобы все возникшие проблемы решались, нерешенные проблемы, решались за столом переговоров в рамках политико-дипломатических работ, диалогов и мы понимаем так, что Иран был к этому готов и были запланированы новые уже раунды переговоров", - сказал Богданов на полях ПМЭФ. Он отметил, что Россия может помочь Ирану и всему региону. "Опасность нависла над всеми, в том числе и над Израилем", - подчеркнул дипломат. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/zaharova-2023617827.html
https://ria.ru/20250619/peskov-2023823935.html
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в мире, иран, израиль, россия, михаил богданов, рафаэль гросси, дональд трамп, магатэ
В мире, Иран, Израиль, Россия, Михаил Богданов, Рафаэль Гросси, Дональд Трамп, МАГАТЭ
Россия призывает к деэскалации конфликта на Ближнем Востоке, заявили в МИД

Замглавы МИД Богданов: РФ призывает к деэскалации конфликта на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия призывает к деэскалации конфликта на Ближнем Востоке и чтобы все возникшие проблемы решались переговорами, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.
"Мы сейчас активно проводим контакты и призываем всех к деэскалации и к тому, чтобы все возникшие проблемы решались, нерешенные проблемы, решались за столом переговоров в рамках политико-дипломатических работ, диалогов и мы понимаем так, что Иран был к этому готов и были запланированы новые уже раунды переговоров", - сказал Богданов на полях ПМЭФ.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Захарова высказалась об ударах по ядерным объектам Ирана
Вчера, 16:04
Он отметил, что Россия может помочь Ирану и всему региону. "Опасность нависла над всеми, в том числе и над Израилем", - подчеркнул дипломат.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Иран не просил военной помощи у России, заявил Песков
10:56
Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Россия видит раздумья США о возможном вступлении в конфликт Израиля и Ирана
12:43
 
В миреИранИзраильРоссияМихаил БогдановРафаэль ГроссиДональд ТрампМАГАТЭ
 
 
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