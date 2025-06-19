https://ria.ru/20250619/kitay-2023884047.html
Ушаков рассказал о заинтересованности России и Китая в сотрудничестве
Ушаков рассказал о заинтересованности России и Китая в сотрудничестве - РИА Новости, 19.06.2025
Ушаков рассказал о заинтересованности России и Китая в сотрудничестве
Лидеры России и КНР подчеркнули взаимную заинтересованность более энергично укреплять сотрудничество по актуальным вопросам, заявил помощник президента РФ Юрий... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T13:22:00+03:00
2025-06-19T13:22:00+03:00
2025-06-19T13:22:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Лидеры России и КНР подчеркнули взаимную заинтересованность более энергично укреплять сотрудничество по актуальным вопросам, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "На этом фоне лидеры России и Китая подчеркнули взаимную заинтересованность, еще более энергично укреплять сотрудничество по актуальным вопросам международной повестки дня, координировать усилия в рамках БРИКС, ШОС, ООН и на других международных площадках", - сказал Ушаков журналистам. -0-
https://ria.ru/20250508/diplomatiya-2015471679.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, юрий ушаков, брикс, шос, оон, в мире
Россия, Китай, Юрий Ушаков, БРИКС, ШОС, ООН, В мире
Ушаков рассказал о заинтересованности России и Китая в сотрудничестве
Лидеры РФ и КНР заинтересованы укреплять сотрудничество по актуальным вопросам