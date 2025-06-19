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Ушаков рассказал о заинтересованности России и Китая в сотрудничестве - РИА Новости, 19.06.2025
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13:22 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/kitay-2023884047.html
Ушаков рассказал о заинтересованности России и Китая в сотрудничестве
Ушаков рассказал о заинтересованности России и Китая в сотрудничестве - РИА Новости, 19.06.2025
Ушаков рассказал о заинтересованности России и Китая в сотрудничестве
Лидеры России и КНР подчеркнули взаимную заинтересованность более энергично укреплять сотрудничество по актуальным вопросам, заявил помощник президента РФ Юрий... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T13:22:00+03:00
2025-06-19T13:22:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Лидеры России и КНР подчеркнули взаимную заинтересованность более энергично укреплять сотрудничество по актуальным вопросам, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "На этом фоне лидеры России и Китая подчеркнули взаимную заинтересованность, еще более энергично укреплять сотрудничество по актуальным вопросам международной повестки дня, координировать усилия в рамках БРИКС, ШОС, ООН и на других международных площадках", - сказал Ушаков журналистам. -0-
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россия, китай, юрий ушаков, брикс, шос, оон, в мире
Россия, Китай, Юрий Ушаков, БРИКС, ШОС, ООН, В мире
Ушаков рассказал о заинтересованности России и Китая в сотрудничестве

Лидеры РФ и КНР заинтересованы укреплять сотрудничество по актуальным вопросам

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкФлаги Росиии и Китая
Флаги Росиии и Китая - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Лидеры России и КНР подчеркнули взаимную заинтересованность более энергично укреплять сотрудничество по актуальным вопросам, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"На этом фоне лидеры России и Китая подчеркнули взаимную заинтересованность, еще более энергично укреплять сотрудничество по актуальным вопросам международной повестки дня, координировать усилия в рамках БРИКС, ШОС, ООН и на других международных площадках", - сказал Ушаков журналистам. -0-
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Межгосударственные отношения России и Китая
8 мая, 00:33
 
РоссияКитайЮрий УшаковБРИКСШОСООНВ мире
 
 
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