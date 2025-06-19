В Израиле обвинили Иран в использовании ракеты с кассетным боеприпасом

МИД Израиля обвинил Иран в использовании ракеты с кассетным боеприпасом
После израильской атаки на Иран, предпринятой накануне, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пообещал дать силовой ответ.
После израильской атаки на Иран, предпринятой накануне, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пообещал дать силовой ответ.
Сразу после этого Иран начал ракетную атаку на Израиль.
Сразу после этого Иран начал ракетную атаку на Израиль.
В свою очередь, КСИР сообщил о начале операции "Правдивое обещание — 3".
В свою очередь, КСИР сообщил о начале операции "Правдивое обещание — 3".
Иран заявил об ударах по израильским центрам производства ракет и уничтожении двух истребителей F-35.
Иран заявил об ударах по израильским центрам производства ракет и уничтожении двух истребителей F-35.
Израиль также продолжил наносить удары.
На фото: жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО
Израиль также продолжил наносить удары.
На фото: жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО
В результате в Тегеране прогремели сильные взрывы.
В результате в Тегеране прогремели сильные взрывы.
Появились сообщения о взрывах в аэропорту Мехрабад в Тегеране и городе Исхафан, где находится ядерный объект.
Появились сообщения о взрывах в аэропорту Мехрабад в Тегеране и городе Исхафан, где находится ядерный объект.
Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников-камикадзе. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.
Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников-камикадзе. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.
Израильские СМИ сообщили о двух погибших и не менее 70 пострадавших в результате ответной атаки Ирана.
Израильские СМИ сообщили о двух погибших и не менее 70 пострадавших в результате ответной атаки Ирана.
После иранских атак в Тель-Авиве заявили об огромном материальном ущербе.
После иранских атак в Тель-Авиве заявили об огромном материальном ущербе.
После израильской атаки на Иран, предпринятой накануне, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пообещал дать силовой ответ.
Сразу после этого Иран начал ракетную атаку на Израиль.
В свою очередь, КСИР сообщил о начале операции "Правдивое обещание — 3".
Иран заявил об ударах по израильским центрам производства ракет и уничтожении двух истребителей F-35.
Израиль также продолжил наносить удары.
На фото: жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО
В результате в Тегеране прогремели сильные взрывы.
Появились сообщения о взрывах в аэропорту Мехрабад в Тегеране и городе Исхафан, где находится ядерный объект.
Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников-камикадзе. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.
Израильские СМИ сообщили о двух погибших и не менее 70 пострадавших в результате ответной атаки Ирана.
После иранских атак в Тель-Авиве заявили об огромном материальном ущербе.
Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.
Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.
Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.
Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.
Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.
Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.
Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.
Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.
Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.
Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.
По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.
По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.
Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.
Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.
При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.
При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.
Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.
Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.
Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.
Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.
Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.
По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.
Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.
При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.