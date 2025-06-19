https://ria.ru/20250619/izrail-2023969795.html

В Израиле обвинили Иран в использовании ракеты с кассетным боеприпасом

В Израиле обвинили Иран в использовании ракеты с кассетным боеприпасом - РИА Новости, 19.06.2025

В Израиле обвинили Иран в использовании ракеты с кассетным боеприпасом

Иран впервые с начала военного конфликта с Израилем использовал ракету с кассетным боеприпасом при обстреле израильских городов, сообщила в четверг пресс-служба РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T16:47:00+03:00

2025-06-19T16:47:00+03:00

2025-06-19T18:02:00+03:00

в мире

израиль

иран

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

сша

дональд трамп

крейг мюррей

рафаэль гросси

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023794414_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c23040201aadddf91af10773231d9fd8.jpg

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Иран впервые с начала военного конфликта с Израилем использовал ракету с кассетным боеприпасом при обстреле израильских городов, сообщила в четверг пресс-служба израильского МИД."Сегодня иранский режим впервые атаковал израильские города ракетой с кассетным боеприпасом", - говорится в сообщении.Как отмечается в сообщении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ракеты такого типа способны рассеивать мелкие боеприпасы на относительно большой площади. В ЦАХАЛ также предупредили, что часть снарядов могла остаться на земле так и не детонировав, в связи с чем просит население проявить особую бдительность.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

израиль

иран

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, сша, дональд трамп, крейг мюррей, рафаэль гросси, магатэ