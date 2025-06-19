https://ria.ru/20250619/izrail-2023968889.html

На севере Израиля и в Хайфе прозвучали сирены воздушной тревоги

На севере Израиля и в Хайфе прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 19.06.2025

На севере Израиля и в Хайфе прозвучали сирены воздушной тревоги

Сирены воздушной тревоги звучат на севере Израиля и в крупном портовом городе Хайфа в связи с запуском ракет из Ирана, сообщила пресс-служба Армии обороны... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T16:44:00+03:00

2025-06-19T16:44:00+03:00

2025-06-19T16:54:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат на севере Израиля и в крупном портовом городе Хайфа в связи с запуском ракет из Ирана, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)."Некоторое время назад в нескольких районах Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги после обнаружения ракет, запущенных с территории Ирана в сторону Государства Израиль. Населению необходимо следовать указаниям командования тыла. В настоящее время ВВС Израиля предпринимают действия по перехвату и нанесению ударов там, где это необходимо для устранения угрозы", - говорится в сообщении.По данным израильской системы оповещения об угрозе обстрелов, сирены тревоги были активированы почти на все севере Израиля и крупном городе Хайфа.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250614/izrail-2022713934.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, хайфа, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте