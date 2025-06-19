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Испанец извинился перед блокадницей за родственника в "Голубой дивизии"

Испанец извинился перед блокадницей за родственника в "Голубой дивизии" - РИА Новости, 19.06.2025

Испанец извинился перед блокадницей за родственника в "Голубой дивизии"

Испанский предприниматель Педро Моуриньо на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) извинился перед блокадницей за службу его родственника в... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T22:48:00+03:00

2025-06-19T22:48:00+03:00

2025-06-19T22:48:00+03:00

пмэф-2025

германия

испания

педро моуриньо

в мире

блокада ленинграда (1941-1944)

великая отечественная война (1941-1945)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Испанский предприниматель Педро Моуриньо на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) извинился перед блокадницей за службу его родственника в "Голубой дивизии" в рядах немецкой армии, передает корреспондент РИА Новости. "Восемьдесят лет назад, к сожалению, мой родственник, двоюродный дед, был одним из добровольцев-франкистов так называемой "Голубой дивизии", пришедшей сюда с армией (фюрера Германии Адольфа) Гитлера. Сегодня, через 80 лет, его потомок просит у вас прощения за предка", - сказал Моуриньо на сессии форума, где также присутствовала пережившая блокаду женщина. "Голубая дивизия" (División Azul) - добровольческое военное соединение, созданное в Испании в 1941 году по решению режима диктатора Франсиско Франко для отправки солдат на Восточный фронт на стороне нацистской Германии. Несколько тысяч испанских добровольцев участвовали в боевых действиях против Советского Союза, в том числе в блокаде Ленинграда. В 1943 году под давлением союзников Франко был вынужден официально отозвать дивизию, однако часть бойцов осталась на службе в германских войсках. В современной Испании в некоторых регионах сохранились памятники и мемориальные плиты, посвященные участникам "Голубой дивизии". Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/zakharova-2024029136.html

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германия, испания, педро моуриньо, в мире, блокада ленинграда (1941-1944), великая отечественная война (1941-1945)