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Иран может сковать США, перекрыв Ормузский пролив, пишет NYT

Иран может сковать США, перекрыв Ормузский пролив, пишет NYT - РИА Новости, 19.06.2025

Иран может сковать США, перекрыв Ормузский пролив, пишет NYT

Иран может сковать возможности любых кораблей ВМС США в Персидском заливе за счет перекрытия Ормузского пролива, сообщает газета New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T19:52:00+03:00

2025-06-19T19:52:00+03:00

2025-06-19T19:52:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Иран может сковать возможности любых кораблей ВМС США в Персидском заливе за счет перекрытия Ормузского пролива, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники. "По словам американских военных, Иран сохраняет военно-морские силы и другие ресурсы, которые ему понадобятся для перекрытия Ормузского пролива, что может сковать любые корабли Военно-морских сил США в Персидском заливе", - говорится в публикации. В частности, в рамках прошедших ранее совещаний в Белом доме высокопоставленные американские военные указали на необходимость для США подготовиться к сценарию, при котором пролив окажется заминирован в случае присоединения Вашингтона к атакам на Иран. Также в Пентагоне рассматриваются все сценарии возможного ответа со стороны исламской республики. По оценкам американских военных, в распоряжении Тегерана остаются сотни баллистических ракет, сильный флот и оперативные силы по всему региону. Тегеран может также изолировать американские минные тральщики в Персидском заливе с одной стороны Ормузского пролива. По данным издания, у американских ВМС в заливе располагаются четыре тральщика. "Считается, что у Ирана имеется целый ряд морских мин. Они включают в себя небольшие магнитные мины, содержащие несколько фунтов взрывчатки, которые пловцы размещают прямо на корпусе корабля и которые обычно детонируют через определенное время. У Ирана также есть более крупные морские мины, которые плавают прямо под поверхностью воды… Более продвинутые "донные" мины располагаются на морском дне, используя комбинацию датчиков (магнитные, акустические, давления и сейсмические), чтобы определить, когда поблизости находится корабль", - пишет газета. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html

https://ria.ru/20250618/izrail-iran-prichiny-vojny-2023542052.html

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