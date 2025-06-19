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Иран может сковать США, перекрыв Ормузский пролив, пишет NYT - РИА Новости, 19.06.2025
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19:52 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/iran-2024036949.html
Иран может сковать США, перекрыв Ормузский пролив, пишет NYT
Иран может сковать США, перекрыв Ормузский пролив, пишет NYT - РИА Новости, 19.06.2025
Иран может сковать США, перекрыв Ормузский пролив, пишет NYT
Иран может сковать возможности любых кораблей ВМС США в Персидском заливе за счет перекрытия Ормузского пролива, сообщает газета New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T19:52:00+03:00
2025-06-19T19:52:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
дональд трамп
крейг мюррей
казем джалали
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Иран может сковать возможности любых кораблей ВМС США в Персидском заливе за счет перекрытия Ормузского пролива, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники. "По словам американских военных, Иран сохраняет военно-морские силы и другие ресурсы, которые ему понадобятся для перекрытия Ормузского пролива, что может сковать любые корабли Военно-морских сил США в Персидском заливе", - говорится в публикации. В частности, в рамках прошедших ранее совещаний в Белом доме высокопоставленные американские военные указали на необходимость для США подготовиться к сценарию, при котором пролив окажется заминирован в случае присоединения Вашингтона к атакам на Иран. Также в Пентагоне рассматриваются все сценарии возможного ответа со стороны исламской республики. По оценкам американских военных, в распоряжении Тегерана остаются сотни баллистических ракет, сильный флот и оперативные силы по всему региону. Тегеран может также изолировать американские минные тральщики в Персидском заливе с одной стороны Ормузского пролива. По данным издания, у американских ВМС в заливе располагаются четыре тральщика. "Считается, что у Ирана имеется целый ряд морских мин. Они включают в себя небольшие магнитные мины, содержащие несколько фунтов взрывчатки, которые пловцы размещают прямо на корпусе корабля и которые обычно детонируют через определенное время. У Ирана также есть более крупные морские мины, которые плавают прямо под поверхностью воды… Более продвинутые "донные" мины располагаются на морском дне, используя комбинацию датчиков (магнитные, акустические, давления и сейсмические), чтобы определить, когда поблизости находится корабль", - пишет газета. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html
https://ria.ru/20250618/izrail-iran-prichiny-vojny-2023542052.html
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в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, крейг мюррей, казем джалали, министерство обороны сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, США, Дональд Трамп, Крейг Мюррей, Казем Джалали, Министерство обороны США, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Иран может сковать США, перекрыв Ормузский пролив, пишет NYT

NYT: Иран может сковать возможности ВМС США, перекрыв Ормузский пролив

© AP Photo / YJC, Mohammad Ali MarizadВоеннослужащий армии Ирана во время учений в прибрежной зоне Ормузского пролива
Военнослужащий армии Ирана во время учений в прибрежной зоне Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© AP Photo / YJC, Mohammad Ali Marizad
Военнослужащий армии Ирана во время учений в прибрежной зоне Ормузского пролива. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Иран может сковать возможности любых кораблей ВМС США в Персидском заливе за счет перекрытия Ормузского пролива, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
"По словам американских военных, Иран сохраняет военно-морские силы и другие ресурсы, которые ему понадобятся для перекрытия Ормузского пролива, что может сковать любые корабли Военно-морских сил США в Персидском заливе", - говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Иран готов обрушить все
18 июня, 08:00
В частности, в рамках прошедших ранее совещаний в Белом доме высокопоставленные американские военные указали на необходимость для США подготовиться к сценарию, при котором пролив окажется заминирован в случае присоединения Вашингтона к атакам на Иран. Также в Пентагоне рассматриваются все сценарии возможного ответа со стороны исламской республики.
По оценкам американских военных, в распоряжении Тегерана остаются сотни баллистических ракет, сильный флот и оперативные силы по всему региону. Тегеран может также изолировать американские минные тральщики в Персидском заливе с одной стороны Ормузского пролива. По данным издания, у американских ВМС в заливе располагаются четыре тральщика.
"Считается, что у Ирана имеется целый ряд морских мин. Они включают в себя небольшие магнитные мины, содержащие несколько фунтов взрывчатки, которые пловцы размещают прямо на корпусе корабля и которые обычно детонируют через определенное время. У Ирана также есть более крупные морские мины, которые плавают прямо под поверхностью воды… Более продвинутые "донные" мины располагаются на морском дне, используя комбинацию датчиков (магнитные, акустические, давления и сейсмические), чтобы определить, когда поблизости находится корабль", - пишет газета.
Обмен ударами между Израилем и Ираном
© AP Photo / Baz Ratner

Вечером 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ракетными атаками.

Пожарные тушат пожар после ракетной атаки Ирана на Тель-Авив

Вечером 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ракетными атаками.

© AP Photo / Baz Ratner
1 из 12
© AP Photo / Morteza Zangene

Израиль объявил о завершении масштабной серии ударов по инфраструктуре сил "Кудс" КСИР, иранским военным и объектам по производству оружия в Иране.

Мужчина несет раненую девушку после взрыва в центре Тегерана

Израиль объявил о завершении масштабной серии ударов по инфраструктуре сил "Кудс" КСИР, иранским военным и объектам по производству оружия в Иране.

© AP Photo / Morteza Zangene
2 из 12
© AP Photo / Leo Correa

В самом Израиле за три дня погибли 24 человека, 592 пострадали.

Работа израильской системы ПРО Железный купол над Тель-Авивом

В самом Израиле за три дня погибли 24 человека, 592 пострадали.

© AP Photo / Leo Correa
3 из 12
© AP Photo / Baz Ratner

После ночной атаки в израильские больницы поступили 287 пострадавших.

Эвакуация людей во время ракетной атаки на Тель-Авив

После ночной атаки в израильские больницы поступили 287 пострадавших.

© AP Photo / Baz Ratner
4 из 12
© AP Photo / Baz Ratner

В Хайфе загорелась электростанция.

Израильские военные разбирают завалы жилых зданий, разрушенных в результате иранского ракетного удара в Бат-Яме, в центральной части Израиля

В Хайфе загорелась электростанция.

© AP Photo / Baz Ratner
5 из 12
© AP Photo / Ariel Schalit

На фото: поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль.

Поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль

На фото: поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль.

© AP Photo / Ariel Schalit
6 из 12
© Getty Images / Contributor

КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения ВС Ирана) пообещал, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения.

Последствия ракетной атаки Израиля на Тегеран

КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения ВС Ирана) пообещал, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения.

© Getty Images / Contributor
7 из 12
© Getty Images / Anadolu

Иранские СМИ узнали о применении гиперзвуковых ракет в отношении Израиля. Сообщается, что ракеты легко прошли через системы ПВО Израиля и поразили цели.

Последствия ракетных обстрелов между Израилем и Ираном в газете в Тегеране

Иранские СМИ узнали о применении гиперзвуковых ракет в отношении Израиля. Сообщается, что ракеты легко прошли через системы ПВО Израиля и поразили цели.

© Getty Images / Anadolu
8 из 12
© AP Photo / Baz Ratner

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив.

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив.

© AP Photo / Baz Ratner
9 из 12
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Командование тыла ЦАХАЛ задействовали в масштабных поисково-спасательных работах после ночной атаки Ирана.

Израильтяне прячутся в подвале во время воздушной тревоги в Иерусалиме

Командование тыла ЦАХАЛ задействовали в масштабных поисково-спасательных работах после ночной атаки Ирана.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
10 из 12
© AP Photo / Ariel Schalit

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе.

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе.

© AP Photo / Ariel Schalit
11 из 12
© Getty Images

МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.

Последствия удара по нефтебазе Шахран в Тегеране, Иран

МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.

© Getty Images
12 из 12

Вечером 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ракетными атаками.

© AP Photo / Baz Ratner
1 из 12

Израиль объявил о завершении масштабной серии ударов по инфраструктуре сил "Кудс" КСИР, иранским военным и объектам по производству оружия в Иране.

© AP Photo / Morteza Zangene
2 из 12

В самом Израиле за три дня погибли 24 человека, 592 пострадали.

© AP Photo / Leo Correa
3 из 12

После ночной атаки в израильские больницы поступили 287 пострадавших.

© AP Photo / Baz Ratner
4 из 12

В Хайфе загорелась электростанция.

© AP Photo / Baz Ratner
5 из 12

На фото: поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль.

© AP Photo / Ariel Schalit
6 из 12

КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения ВС Ирана) пообещал, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения.

© Getty Images / Contributor
7 из 12

Иранские СМИ узнали о применении гиперзвуковых ракет в отношении Израиля. Сообщается, что ракеты легко прошли через системы ПВО Израиля и поразили цели.

© Getty Images / Anadolu
8 из 12

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив.

© AP Photo / Baz Ratner
9 из 12

Командование тыла ЦАХАЛ задействовали в масштабных поисково-спасательных работах после ночной атаки Ирана.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
10 из 12

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе.

© AP Photo / Ariel Schalit
11 из 12

МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.

© Getty Images
12 из 12
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Отражение ракетной атаки в небе над Тель-Авивом - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Конфликт Израиля и Ирана 2025: что происходит, причины и последствия
18 июня, 14:11
 
В миреИранИзраильСШАДональд ТрампКрейг МюррейКазем ДжалалиМинистерство обороны СШАВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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