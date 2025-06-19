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Переговоры Ирана с ЕС пройдут в консультации с США, сообщил CNN - РИА Новости, 19.06.2025
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19:36 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/iran-2024033545.html
Переговоры Ирана с ЕС пройдут в консультации с США, сообщил CNN
Переговоры Ирана с ЕС пройдут в консультации с США, сообщил CNN - РИА Новости, 19.06.2025
Переговоры Ирана с ЕС пройдут в консультации с США, сообщил CNN
Переговоры Ирана с европейскими странами в Женеве 20 июня пройдут в консультации с США, сообщил телеканал CNN со ссылкой на дипломата из западноевропейской... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T19:36:00+03:00
2025-06-19T19:36:00+03:00
в мире
иран
израиль
женева (город)
аббас аракчи
дональд трамп
жан-ноэль барро
магатэ
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Переговоры Ирана с европейскими странами в Женеве 20 июня пройдут в консультации с США, сообщил телеканал CNN со ссылкой на дипломата из западноевропейской страны. В четверг министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подтвердил переговоры 20 июня с европейскими странами в Женеве. По его словам, переговоры пройдут с участием глав МИД Германии Йоханна Вадефуля, Франции Жан-Ноэля Барро и Великобритании Дэвида Лэмми. В них также примет участие глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, добавил Аракчи. "Переговоры между Ираном, Великобританией, Германией, Францией и Европейским союзом, запланированные на завтра в Швейцарии, проходят в консультации с администрацией Трампа", - говорится в материале телеканала. Собеседник телеканала охарактеризовал переговоры как "ознакомительные", по его словам, они проводятся для того, чтобы "прощупать почву" относительно того, чего стороны могут достичь. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил в среду гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что ИРИ ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям американского президента Дональда Трампа и израильских властей, сочло, что исламская республика не стремилась к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Тегеран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали, при этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявляли, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250618/ssha-2023715289.html
https://ria.ru/20250616/iran-2023165259.html
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иран
израиль
женева (город)
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в мире, иран, израиль, женева (город), аббас аракчи, дональд трамп, жан-ноэль барро, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, евросоюз
В мире, Иран, Израиль, Женева (город), Аббас Аракчи, Дональд Трамп, Жан-Ноэль Барро, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Евросоюз
Переговоры Ирана с ЕС пройдут в консультации с США, сообщил CNN

CNN: переговоры Ирана с европейскими странами пройдут в консультации с США

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Антон Быстров
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Переговоры Ирана с европейскими странами в Женеве 20 июня пройдут в консультации с США, сообщил телеканал CNN со ссылкой на дипломата из западноевропейской страны.
В четверг министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подтвердил переговоры 20 июня с европейскими странами в Женеве. По его словам, переговоры пройдут с участием глав МИД Германии Йоханна Вадефуля, Франции Жан-Ноэля Барро и Великобритании Дэвида Лэмми. В них также примет участие глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, добавил Аракчи.
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"Переговоры между Ираном, Великобританией, Германией, Францией и Европейским союзом, запланированные на завтра в Швейцарии, проходят в консультации с администрацией Трампа", - говорится в материале телеканала.
Собеседник телеканала охарактеризовал переговоры как "ознакомительные", по его словам, они проводятся для того, чтобы "прощупать почву" относительно того, чего стороны могут достичь.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
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Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил в среду гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что ИРИ ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям американского президента Дональда Трампа и израильских властей, сочло, что исламская республика не стремилась к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Тегеран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали, при этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявляли, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
В бундестаге оценили роль США в переговорах с Ираном
Вчера, 16:24
 
В миреИранИзраильЖенева (город)Аббас АракчиДональд ТрампЖан-Ноэль БарроМАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеЕвросоюз
 
 
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