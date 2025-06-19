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Хуснуллин назвал сроки восстановления приграничных регионов - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
03:17 19.06.2025 (обновлено: 03:37 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/husnullin-2023760903.html
Хуснуллин назвал сроки восстановления приграничных регионов
Хуснуллин назвал сроки восстановления приграничных регионов - РИА Новости, 19.06.2025
Хуснуллин назвал сроки восстановления приграничных регионов
На подготовку программы восстановления приграничных регионов потребуется 1-2 года, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T03:17:00+03:00
2025-06-19T03:37:00+03:00
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санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. На подготовку программы восстановления приграничных регионов потребуется 1-2 года, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Эта работа живая. Определили определенный этап работы - запустили. Дальше следующий этап определили - запустили. Поэтому это будет работа год-два длиться по мере готовности документации, по мере того, что оперативная обстановка будет позволять, потому что сегодня ряд территорий находятся в зоне артиллерийской досягаемости, (противник - ред.) может артиллерийскими снарядами воздействовать на территорию", - сказал Хуснуллин журналистам в ответ на вопрос о сроках завершения подготовки программы восстановления приграничных регионов. По его словам, план действий будет понятен по мере того, как будет меняться расстояние от линии боевого соприкосновения до восстанавливаемых объектов. "У нас на самом деле опыт работы очень большой в этом направлении... Поэтому абсолютно в рабочем порядке все это сделаем, там проблем вообще не вижу. Как будет оперативная обстановка позволять - быстро (восстановим - ред.)", - сказал Хуснуллин. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, санкт-петербург, марат хуснуллин
ПМЭФ-2025, Россия, Санкт-Петербург, Марат Хуснуллин
Хуснуллин назвал сроки восстановления приграничных регионов

Хуснуллин: на программу восстановления приграничных регионов уйдет до двух лет

© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаВице-премьер России Марат Хуснуллин
Вице-премьер России Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
Вице-премьер России Марат Хуснуллин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. На подготовку программы восстановления приграничных регионов потребуется 1-2 года, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
«
"Эта работа живая. Определили определенный этап работы - запустили. Дальше следующий этап определили - запустили. Поэтому это будет работа год-два длиться по мере готовности документации, по мере того, что оперативная обстановка будет позволять, потому что сегодня ряд территорий находятся в зоне артиллерийской досягаемости, (противник - ред.) может артиллерийскими снарядами воздействовать на территорию", - сказал Хуснуллин журналистам в ответ на вопрос о сроках завершения подготовки программы восстановления приграничных регионов.
По его словам, план действий будет понятен по мере того, как будет меняться расстояние от линии боевого соприкосновения до восстанавливаемых объектов.
"У нас на самом деле опыт работы очень большой в этом направлении... Поэтому абсолютно в рабочем порядке все это сделаем, там проблем вообще не вижу. Как будет оперативная обстановка позволять - быстро (восстановим - ред.)", - сказал Хуснуллин.
ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025РоссияСанкт-ПетербургМарат Хуснуллин
 
 
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