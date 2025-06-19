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Хуснуллин назвал сроки восстановления приграничных регионов

Хуснуллин назвал сроки восстановления приграничных регионов - РИА Новости, 19.06.2025

Хуснуллин назвал сроки восстановления приграничных регионов

На подготовку программы восстановления приграничных регионов потребуется 1-2 года, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T03:17:00+03:00

2025-06-19T03:17:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. На подготовку программы восстановления приграничных регионов потребуется 1-2 года, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Эта работа живая. Определили определенный этап работы - запустили. Дальше следующий этап определили - запустили. Поэтому это будет работа год-два длиться по мере готовности документации, по мере того, что оперативная обстановка будет позволять, потому что сегодня ряд территорий находятся в зоне артиллерийской досягаемости, (противник - ред.) может артиллерийскими снарядами воздействовать на территорию", - сказал Хуснуллин журналистам в ответ на вопрос о сроках завершения подготовки программы восстановления приграничных регионов. По его словам, план действий будет понятен по мере того, как будет меняться расстояние от линии боевого соприкосновения до восстанавливаемых объектов. "У нас на самом деле опыт работы очень большой в этом направлении... Поэтому абсолютно в рабочем порядке все это сделаем, там проблем вообще не вижу. Как будет оперативная обстановка позволять - быстро (восстановим - ред.)", - сказал Хуснуллин. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия, санкт-петербург, марат хуснуллин