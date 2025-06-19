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Health & Nutrition: российские товары должны узнавать за границей - РИА Новости, 19.06.2025
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13:32 19.06.2025 (обновлено: 16:57 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/hn-2023888825.html
Health & Nutrition: российские товары должны узнавать за границей
Health & Nutrition: российские товары должны узнавать за границей - РИА Новости, 19.06.2025
Health & Nutrition: российские товары должны узнавать за границей
Одна из ключевых задач российского агроэкспорта — формирование устойчивого и узнаваемого образа отечественной продукции на международных рынках, заявил... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T13:32:00+03:00
2025-06-19T16:57:00+03:00
россия
экспорт
пмэф
экономика
технологии
китай
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
снг
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Одна из ключевых задач российского агроэкспорта — формирование устойчивого и узнаваемого образа отечественной продукции на международных рынках, заявил председатель совета директоров компании Health &amp; Nutrition (H&amp;N, бывшая "Данон Россия") Руслан Алисултанов, выступая на сессии "Сделано в России. Российский экспортный код в глобальной экономике" в рамках Петербургского международного экономического форума. "Когда мы говорим об экспорте, важно понимать: это не просто продажа товара. Нужно экспортировать смыслы, стиль жизни, доверие и заботу. Особенно сегодня, когда обеспечение продовольственной стабильности на международных рынках стало национальным приоритетом после изменений, внесенных президентом в Доктрину продовольственной безопасности", – приводит пресс-служба Health &amp; Nutrition слова Алисултанова. По его словам, Минсельхоз России делает ставку на экспорт АПК, с особым акцентом на переработанной продукции — с более высокой добавленной стоимостью. Пока молочная продукция занимает лишь около 5% аграрного экспорта, но в абсолютных цифрах рост впечатляющий: с 260 миллионов долларов в 2018 году до 438 миллионов долларов в 2024. За прошлый год – почти +19%. "Но цель не только в объемах. Мы работаем с отраслью, регуляторами, деловыми объединениями — чтобы сформировать устойчивый, узнаваемый образ российской молочки. И уже видим интерес: на рынках СНГ, в Китае, на Ближнем Востоке и в Азии", – рассказал Алисултанов. При этом важно идти не вслепую, а с уважением к культуре, подчеркнул он. В Китае, например, более 90% взрослых — с непереносимостью лактозы. В связи с этим на рынок идет сухое молоко и безлактозная продукция. А еще — адаптируется формат: например, привычка пить молоко на ходу там воспринимается нормально, и это влияет на упаковку. "Продукты, которые для нас привычны — каши, сырники, блины — для многих рынков в новинку. Но если за ними стоит понятная история и доказанная польза, интерес появляется. Наши конкурентные преимущества — качественная сырьевая база, современное оборудование, цифровая прослеживаемость. Это дает нам не только высокое качество, но и гарантии прозрачности, которые важны при сертификации за рубежом", – подчеркнул Алисултанов. Он добавил, что "Простоквашино" и кот Матроскин стали символом уюта и доверия, как Nutella и "утро", как Kinder и "детство". "Через таких героев мы рассказываем миру о нас — тепло, вкусно, по-домашнему. И мы очень благодарны "Союзмультфильму" за нашу совместную работу в этом направлении, и верим в ее перспективы", – заключил Алисултанов Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250411/prodazhi-2010760100.html
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россия, экспорт, пмэф, экономика, технологии, китай, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), снг
Россия, Экспорт, ПМЭФ, Экономика, Технологии, Китай, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), СНГ
Health & Nutrition: российские товары должны узнавать за границей

Директор H&N Алисултанов: отечественную продукцию должны узнавать за границей

© Фото предоставлено пресс службой Health & NutritionСессия "Сделано в России. Российский экспортный код в глобальной экономике" на ПМЭФ-2025
Сессия Сделано в России. Российский экспортный код в глобальной экономике на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фото предоставлено пресс службой Health & Nutrition
Сессия "Сделано в России. Российский экспортный код в глобальной экономике" на ПМЭФ-2025
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Одна из ключевых задач российского агроэкспорта — формирование устойчивого и узнаваемого образа отечественной продукции на международных рынках, заявил председатель совета директоров компании Health & Nutrition (H&N, бывшая "Данон Россия") Руслан Алисултанов, выступая на сессии "Сделано в России. Российский экспортный код в глобальной экономике" в рамках Петербургского международного экономического форума.
"Когда мы говорим об экспорте, важно понимать: это не просто продажа товара. Нужно экспортировать смыслы, стиль жизни, доверие и заботу. Особенно сегодня, когда обеспечение продовольственной стабильности на международных рынках стало национальным приоритетом после изменений, внесенных президентом в Доктрину продовольственной безопасности", – приводит пресс-служба Health & Nutrition слова Алисултанова.
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По его словам, Минсельхоз России делает ставку на экспорт АПК, с особым акцентом на переработанной продукции — с более высокой добавленной стоимостью. Пока молочная продукция занимает лишь около 5% аграрного экспорта, но в абсолютных цифрах рост впечатляющий: с 260 миллионов долларов в 2018 году до 438 миллионов долларов в 2024. За прошлый год – почти +19%.
"Но цель не только в объемах. Мы работаем с отраслью, регуляторами, деловыми объединениями — чтобы сформировать устойчивый, узнаваемый образ российской молочки. И уже видим интерес: на рынках СНГ, в Китае, на Ближнем Востоке и в Азии", – рассказал Алисултанов.
При этом важно идти не вслепую, а с уважением к культуре, подчеркнул он. В Китае, например, более 90% взрослых — с непереносимостью лактозы. В связи с этим на рынок идет сухое молоко и безлактозная продукция. А еще — адаптируется формат: например, привычка пить молоко на ходу там воспринимается нормально, и это влияет на упаковку.
"Продукты, которые для нас привычны — каши, сырники, блины — для многих рынков в новинку. Но если за ними стоит понятная история и доказанная польза, интерес появляется. Наши конкурентные преимущества — качественная сырьевая база, современное оборудование, цифровая прослеживаемость. Это дает нам не только высокое качество, но и гарантии прозрачности, которые важны при сертификации за рубежом", – подчеркнул Алисултанов.
Он добавил, что "Простоквашино" и кот Матроскин стали символом уюта и доверия, как Nutella и "утро", как Kinder и "детство".
"Через таких героев мы рассказываем миру о нас — тепло, вкусно, по-домашнему. И мы очень благодарны "Союзмультфильму" за нашу совместную работу в этом направлении, и верим в ее перспективы", – заключил Алисултанов
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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