https://ria.ru/20250619/hn-2023888825.html

Health & Nutrition: российские товары должны узнавать за границей

Health & Nutrition: российские товары должны узнавать за границей - РИА Новости, 19.06.2025

Health & Nutrition: российские товары должны узнавать за границей

Одна из ключевых задач российского агроэкспорта — формирование устойчивого и узнаваемого образа отечественной продукции на международных рынках, заявил... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T13:32:00+03:00

2025-06-19T13:32:00+03:00

2025-06-19T16:57:00+03:00

россия

экспорт

пмэф

экономика

технологии

китай

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

снг

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023967962_0:62:1170:720_1920x0_80_0_0_ce88b1c243e15f21abeb83e8c584b2b0.jpg

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Одна из ключевых задач российского агроэкспорта — формирование устойчивого и узнаваемого образа отечественной продукции на международных рынках, заявил председатель совета директоров компании Health & Nutrition (H&N, бывшая "Данон Россия") Руслан Алисултанов, выступая на сессии "Сделано в России. Российский экспортный код в глобальной экономике" в рамках Петербургского международного экономического форума. "Когда мы говорим об экспорте, важно понимать: это не просто продажа товара. Нужно экспортировать смыслы, стиль жизни, доверие и заботу. Особенно сегодня, когда обеспечение продовольственной стабильности на международных рынках стало национальным приоритетом после изменений, внесенных президентом в Доктрину продовольственной безопасности", – приводит пресс-служба Health & Nutrition слова Алисултанова. По его словам, Минсельхоз России делает ставку на экспорт АПК, с особым акцентом на переработанной продукции — с более высокой добавленной стоимостью. Пока молочная продукция занимает лишь около 5% аграрного экспорта, но в абсолютных цифрах рост впечатляющий: с 260 миллионов долларов в 2018 году до 438 миллионов долларов в 2024. За прошлый год – почти +19%. "Но цель не только в объемах. Мы работаем с отраслью, регуляторами, деловыми объединениями — чтобы сформировать устойчивый, узнаваемый образ российской молочки. И уже видим интерес: на рынках СНГ, в Китае, на Ближнем Востоке и в Азии", – рассказал Алисултанов. При этом важно идти не вслепую, а с уважением к культуре, подчеркнул он. В Китае, например, более 90% взрослых — с непереносимостью лактозы. В связи с этим на рынок идет сухое молоко и безлактозная продукция. А еще — адаптируется формат: например, привычка пить молоко на ходу там воспринимается нормально, и это влияет на упаковку. "Продукты, которые для нас привычны — каши, сырники, блины — для многих рынков в новинку. Но если за ними стоит понятная история и доказанная польза, интерес появляется. Наши конкурентные преимущества — качественная сырьевая база, современное оборудование, цифровая прослеживаемость. Это дает нам не только высокое качество, но и гарантии прозрачности, которые важны при сертификации за рубежом", – подчеркнул Алисултанов. Он добавил, что "Простоквашино" и кот Матроскин стали символом уюта и доверия, как Nutella и "утро", как Kinder и "детство". "Через таких героев мы рассказываем миру о нас — тепло, вкусно, по-домашнему. И мы очень благодарны "Союзмультфильму" за нашу совместную работу в этом направлении, и верим в ее перспективы", – заключил Алисултанов Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250411/prodazhi-2010760100.html

https://ria.ru/20250619/kompanii-2023888489.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, экспорт, пмэф, экономика, технологии, китай, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), снг