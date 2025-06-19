https://ria.ru/20250619/gladkov-2024050029.html
Дрон ВСУ атаковал "Газель" в Белгородской области, есть пострадавшие
Дрон ВСУ атаковал "Газель" в Белгородской области, есть пострадавшие - РИА Новости, 19.06.2025
Дрон ВСУ атаковал "Газель" в Белгородской области, есть пострадавшие
В селе Отрадное Белгородской области два человека пострадали при атаке украинского дрона на грузовой автомобиль, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T21:20:00+03:00
2025-06-19T21:20:00+03:00
2025-06-19T22:00:00+03:00
происшествия
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 19 июн — РИА Новости. В селе Отрадное Белгородской области два человека пострадали при атаке украинского дрона на грузовой автомобиль, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В селе Отрадном Белгородского района в результате атаки дрона на "Газель" ранены двое мужчин", — написал он.Пострадавших с баротравмами и ожогами головы и шеи доставили на попутном транспорте в Октябрьскую районную больницу.Для дальнейшего лечения бригада скорой доставляет раненых в областную клиническую больницу.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.
https://ria.ru/20250608/bespilotniki-2021627980.html
https://ria.ru/20250610/ukraina-2021963275.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков
Дрон ВСУ атаковал "Газель" в Белгородской области, есть пострадавшие
Гладков: двое мужчин ранены при атаке дрона на автомобиль в селе Отрадное