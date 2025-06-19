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Дрон ВСУ атаковал "Газель" в Белгородской области, есть пострадавшие - РИА Новости, 19.06.2025
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21:20 19.06.2025 (обновлено: 22:00 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/gladkov-2024050029.html
Дрон ВСУ атаковал "Газель" в Белгородской области, есть пострадавшие
Дрон ВСУ атаковал "Газель" в Белгородской области, есть пострадавшие - РИА Новости, 19.06.2025
Дрон ВСУ атаковал "Газель" в Белгородской области, есть пострадавшие
В селе Отрадное Белгородской области два человека пострадали при атаке украинского дрона на грузовой автомобиль, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T21:20:00+03:00
2025-06-19T22:00:00+03:00
происшествия
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 19 июн — РИА Новости. В селе Отрадное Белгородской области два человека пострадали при атаке украинского дрона на грузовой автомобиль, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. &quot;В селе Отрадном Белгородского района в результате атаки дрона на &quot;Газель&quot; ранены двое мужчин&quot;, — написал он.Пострадавших с баротравмами и ожогами головы и шеи доставили на попутном транспорте в Октябрьскую районную больницу.Для дальнейшего лечения бригада скорой доставляет раненых в областную клиническую больницу.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.
https://ria.ru/20250608/bespilotniki-2021627980.html
https://ria.ru/20250610/ukraina-2021963275.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков
Дрон ВСУ атаковал "Газель" в Белгородской области, есть пострадавшие

Гладков: двое мужчин ранены при атаке дрона на автомобиль в селе Отрадное

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 19 июн — РИА Новости. В селе Отрадное Белгородской области два человека пострадали при атаке украинского дрона на грузовой автомобиль, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«

"В селе Отрадном Белгородского района в результате атаки дрона на "Газель" ранены двое мужчин", — написал он.

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Пострадавших с баротравмами и ожогами головы и шеи доставили на попутном транспорте в Октябрьскую районную больницу.
Для дальнейшего лечения бригада скорой доставляет раненых в областную клиническую больницу.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.
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ПроисшествияБелгородская областьБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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