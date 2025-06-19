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Лучше смерть: европейцы признались в главном животном страхе перед Россией - РИА Новости, 19.06.2025
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08:00 19.06.2025 (обновлено: 09:18 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/evropa-2023780611.html
Лучше смерть: европейцы признались в главном животном страхе перед Россией
Лучше смерть: европейцы признались в главном животном страхе перед Россией - РИА Новости, 19.06.2025
Лучше смерть: европейцы признались в главном животном страхе перед Россией
Вчера и без того не блещущая интеллектом глава дипломатии ЕС Кая Каллас призналась в главной фобии, при которой от вида человека с бакенбардами каждого... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T08:00:00+03:00
2025-06-19T09:18:00+03:00
аналитика
украина
европа
россия
кайя каллас
урсула фон дер ляйен
евросоюз
европарламент
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Вчера и без того не блещущая интеллектом глава дипломатии ЕС Кая Каллас призналась в главной фобии, при которой от вида человека с бакенбардами каждого европейца бросает в дрожь: "Если мы не продолжим помогать Украине и дальше, нам всем придется учить русский язык".Сей перл Каллас выдала на дебатах в Европарламенте в аккурат после позорного завершения саммита "Большой семерки" в канадском городке с литовской фамилией, где смелые "желающие" планировали уговорить Трампа не бросать Украину (и заодно Европу) под колеса Красной Машины, а потом подвести к нему Зеленского за благословлением, деньгами и оружием.Не прокатило.Большой Дональд показательно унизил "шестерочников" и заявил, что исключать Россию из G8 "было ошибкой", а после демонстративно отказался подписывать совместное коммюнике по ужесточению антироссийских санкций, объяснив на пальцах, что эта история "с двусторонним движением", поскольку "санкции против России обходятся США в миллиарды долларов". В итоге Трамп укатил обсуждать со своим генералитетом ситуацию с Ираном и Израилем, а Зеленский бегал за оставшимся министром финансов США Беннетом и уговаривал его включить в "редкоземельную сделку" совместное финансирование оборонных проектов. Но, судя по нулевой реакции, ничего совместного с Украиной американцы уже не видят в упор.К унижению европейцев прибавилась боль: британское издание The Telegraph выкатило похоронную аналитику под заголовком "Вашингтон прекращает военную помощь Украине: курс Трампа на мирные переговоры вместо оружия" с главным выводом: Вашингтон сворачивает военную помощь Киеву, и теперь у Украины есть только три варианта — рассчитывать на помощь Европы, покупать оружие у США за европейские средства или развивать собственное производство оружия и боеприпасов за счет европейского финансирования. Тройное бинго.Приговаривая "теперь сама-сама-сама", европейцы пробежались по сусекам и пришли к выводу, что все, что было до сего момента, — цветочки. Согласно недавнему отчету Кильского института, чтобы хоть как-то возместить стремительно выбывающую американскую помощь Украине, Европе свою укроподдержку необходимо как минимум удвоить — с нынешних 44 миллиардов до 82 миллиардов евро в год. Как заявил один евродипломат, "нам выключили солнце, и теперь нам нужно каждый день платить за отопление. &lt;...&gt; Каждый день нужно платить за боеприпасы, по крайней мере несколько лет, пока Трамп не умрет". Перспективы чудесные: Италия и Испания должны увеличить финансирование Украины в шесть раз, Франция — в четыре, а Германия — минимум на 50%.Впрочем, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен решила вышибить боль болью и вместо ослабления санкций, вредящих в большей степени европейской экономике, призвала их усилить: "Чтобы добиться мирной силы, мы должны усилить давление на Россию".Помимо введения аж 18-го пакета санкций, теперь на повестке дня две совершенно разумные, просчитанные и совершенно безопасные для евроэкономики инициативы.Во-первых, теперь Еврокомиссия планирует к 2030 году полностью отказаться от поставок из России ядерного топлива. По расчетам Financial Times, только перестройка логистики снабжения ядерным топливом для европейских атомных электростанций потребует вложений не менее 240 миллиардов евро. Кроме того, пока непонятно, что делать с отработанным ядерным топливом, потому что рабочей альтернативы системе хранения "Росатома" просто нет. Ну еще 240 миллиардов, ну будем хранить ОЯТ под Эйфелевой башней — зато Путину за утренним кофе будет неприятно.Во-вторых, планируется к 2027 году поэтапно полностью прекратить импорт из России в Европу природного газа (включая сжиженный), при этом используя особые юридические механизмы, чтобы такие страны, как Венгрия и Словакия, этот план заблокировать не смогли.Здесь тоже все идеально и безоблачно:— полный отказ от поставок российского газа неизбежно приведет к двукратному и более росту цен на газ в ЕС, что резко усилит нагрузку на экономику и счастливых потребителей;— отсутствие в Европе российского газа после 2027 года будет обходиться ЕС в какие-то жалкие дополнительные 25-45 миллиардов евро ежегодно, что приведет к кратному росту цен, снижению ВВП минимум на два процента и значительному перераспределению экономических издержек между странами Евросоюза.Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен негромко заявил, что "многие страны ЕС уже заплатили высокую цену за прекращение закупок газа из России", но назло врагам продать козу — это просто красиво. А уж если ирано-израильский конфликт дойдет до точки невозврата — то 400 долларов за баррель нефти и кратный рост цены на импорт газа сделают этот праздник поистине незабываемым. Некоторые эксперты считают, что "далеко не факт", что данный газовый законопроект будет утвержден Европарламентом, мы с вами знаем, что главное — сильно захотеть. И совершенно неважно, что до 2027 года Европа все равно будет тратить на российские нефть, газ, уголь и уран больше, чем запланировано на поддержку Украины.Впрочем, поддерживать скоро может стать некого.Эксперты издания Politico сходили к хорошему окулисту и теперь приходят к выводу, что "по мере того как война на Украине затягивается на еще один год, становится все труднее игнорировать суровую правду: военная победа, возможно, больше не является реалистичной целью для Киева — независимо от того, сколько миллиардов выделит Запад. Скорее, война заходит в изнурительный тупик, который грозит истощить Украину, сломать единство Запада и усилить тот самый режим, который он должен был ослабить". Теперь для Украины вопрос стоит лишь в том, как "проиграть медленнее", а там авось русские подобреют и сжалятся.Блажен, кто верует. Теперь у русской армии есть цель побольше, чем Украина, и нас не остановишь: раз уж на то пошло, надо учить европейцев русскому языку, хотя бы для начала окопно-разговорному, потому что на нем все доходит значительно быстрее.
https://ria.ru/20250618/tramp-2023452265.html
https://ria.ru/20250424/tarify-2012702913.html
https://ria.ru/20250605/kompanii-2021058597.html
https://ria.ru/20250402/europe-2008983984.html
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Кирилл Стрельников
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РИА Новости
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аналитика, украина, европа, россия, кайя каллас, урсула фон дер ляйен, евросоюз, европарламент, еврокомиссия
Аналитика, Украина, Европа, Россия, Кайя Каллас, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Европарламент, Еврокомиссия

Лучше смерть: европейцы признались в главном животном страхе перед Россией

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ
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Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
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Вчера и без того не блещущая интеллектом глава дипломатии ЕС Кая Каллас призналась в главной фобии, при которой от вида человека с бакенбардами каждого европейца бросает в дрожь: "Если мы не продолжим помогать Украине и дальше, нам всем придется учить русский язык".
Сей перл Каллас выдала на дебатах в Европарламенте в аккурат после позорного завершения саммита "Большой семерки" в канадском городке с литовской фамилией, где смелые "желающие" планировали уговорить Трампа не бросать Украину (и заодно Европу) под колеса Красной Машины, а потом подвести к нему Зеленского за благословлением, деньгами и оружием.
Не прокатило.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
СМИ: Трамп нанес новый удар по Киеву
Вчера, 03:00
Большой Дональд показательно унизил "шестерочников" и заявил, что исключать Россию из G8 "было ошибкой", а после демонстративно отказался подписывать совместное коммюнике по ужесточению антироссийских санкций, объяснив на пальцах, что эта история "с двусторонним движением", поскольку "санкции против России обходятся США в миллиарды долларов". В итоге Трамп укатил обсуждать со своим генералитетом ситуацию с Ираном и Израилем, а Зеленский бегал за оставшимся министром финансов США Беннетом и уговаривал его включить в "редкоземельную сделку" совместное финансирование оборонных проектов. Но, судя по нулевой реакции, ничего совместного с Украиной американцы уже не видят в упор.
К унижению европейцев прибавилась боль: британское издание The Telegraph выкатило похоронную аналитику под заголовком "Вашингтон прекращает военную помощь Украине: курс Трампа на мирные переговоры вместо оружия" с главным выводом: Вашингтон сворачивает военную помощь Киеву, и теперь у Украины есть только три варианта — рассчитывать на помощь Европы, покупать оружие у США за европейские средства или развивать собственное производство оружия и боеприпасов за счет европейского финансирования. Тройное бинго.
Приговаривая "теперь сама-сама-сама", европейцы пробежались по сусекам и пришли к выводу, что все, что было до сего момента, — цветочки. Согласно недавнему отчету Кильского института, чтобы хоть как-то возместить стремительно выбывающую американскую помощь Украине, Европе свою укроподдержку необходимо как минимум удвоить — с нынешних 44 миллиардов до 82 миллиардов евро в год. Как заявил один евродипломат, "нам выключили солнце, и теперь нам нужно каждый день платить за отопление. <...> Каждый день нужно платить за боеприпасы, по крайней мере несколько лет, пока Трамп не умрет". Перспективы чудесные: Италия и Испания должны увеличить финансирование Украины в шесть раз, Франция — в четыре, а Германия — минимум на 50%.
Впрочем, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен решила вышибить боль болью и вместо ослабления санкций, вредящих в большей степени европейской экономике, призвала их усилить: "Чтобы добиться мирной силы, мы должны усилить давление на Россию".
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Не тяни резину: в Европе предъявили Урсуле ультиматум
24 апреля, 08:00
Помимо введения аж 18-го пакета санкций, теперь на повестке дня две совершенно разумные, просчитанные и совершенно безопасные для евроэкономики инициативы.
Во-первых, теперь Еврокомиссия планирует к 2030 году полностью отказаться от поставок из России ядерного топлива. По расчетам Financial Times, только перестройка логистики снабжения ядерным топливом для европейских атомных электростанций потребует вложений не менее 240 миллиардов евро. Кроме того, пока непонятно, что делать с отработанным ядерным топливом, потому что рабочей альтернативы системе хранения "Росатома" просто нет. Ну еще 240 миллиардов, ну будем хранить ОЯТ под Эйфелевой башней — зато Путину за утренним кофе будет неприятно.
Во-вторых, планируется к 2027 году поэтапно полностью прекратить импорт из России в Европу природного газа (включая сжиженный), при этом используя особые юридические механизмы, чтобы такие страны, как Венгрия и Словакия, этот план заблокировать не смогли.
Здесь тоже все идеально и безоблачно:
— полный отказ от поставок российского газа неизбежно приведет к двукратному и более росту цен на газ в ЕС, что резко усилит нагрузку на экономику и счастливых потребителей;
— отсутствие в Европе российского газа после 2027 года будет обходиться ЕС в какие-то жалкие дополнительные 25-45 миллиардов евро ежегодно, что приведет к кратному росту цен, снижению ВВП минимум на два процента и значительному перераспределению экономических издержек между странами Евросоюза.
Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен негромко заявил, что "многие страны ЕС уже заплатили высокую цену за прекращение закупок газа из России", но назло врагам продать козу — это просто красиво. А уж если ирано-израильский конфликт дойдет до точки невозврата — то 400 долларов за баррель нефти и кратный рост цены на импорт газа сделают этот праздник поистине незабываемым. Некоторые эксперты считают, что "далеко не факт", что данный газовый законопроект будет утвержден Европарламентом, мы с вами знаем, что главное — сильно захотеть. И совершенно неважно, что до 2027 года Европа все равно будет тратить на российские нефть, газ, уголь и уран больше, чем запланировано на поддержку Украины.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
NYT: в ЕС обеспокоены тем, что компании могут начать покупать газ из России
5 июня, 12:09
Впрочем, поддерживать скоро может стать некого.
Эксперты издания Politico сходили к хорошему окулисту и теперь приходят к выводу, что "по мере того как война на Украине затягивается на еще один год, становится все труднее игнорировать суровую правду: военная победа, возможно, больше не является реалистичной целью для Киева — независимо от того, сколько миллиардов выделит Запад. Скорее, война заходит в изнурительный тупик, который грозит истощить Украину, сломать единство Запада и усилить тот самый режим, который он должен был ослабить". Теперь для Украины вопрос стоит лишь в том, как "проиграть медленнее", а там авось русские подобреют и сжалятся.
Блажен, кто верует. Теперь у русской армии есть цель побольше, чем Украина, и нас не остановишь: раз уж на то пошло, надо учить европейцев русскому языку, хотя бы для начала окопно-разговорному, потому что на нем все доходит значительно быстрее.
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
"Страх перед русскими": на Западе жестко высказались о Европе
2 апреля, 21:03
 
АналитикаУкраинаЕвропаРоссияКайя КалласУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕвропарламентЕврокомиссия
 
 
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